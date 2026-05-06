В Подмосковье стали делать зубную пасту в таблетках

В городском округе Пушкинский компанией «Пластик Он Лайн» запущено производство совершенно нового товара - зубной пасты в таблетках. В разработку продукта было инвестировано около 12 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ГК «Пластик Он Лайн» работает в Подмосковье уже более 20 лет. Запуск новой линейки продукции стал продолжением развития компании и увеличения продуктового портфеля: сегодня «Пластик Он Лайн» выпускает уже более ста наименований товаров», - отметила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Идея разработать такую продукцию поступила на предприятие от военных. Лаборанты с нуля создали уникальный состав. На выходе таблетка весит всего 7 граммов, а в упаковку помещается таблеток общей массой до 30 граммов. Это позволяет иметь таблетки всегда с собой и использовать их в полевых условиях. На разработку и запуск продукта в производство было затрачено порядка 12 млн рублей.