Подсчитана доля российского софта в госсекторе в 2025 году

Российский госсектор, включая госорганы, власти регионов и госкомпании, в 2025 году немного перевыполнил план по использованию в своей деятельности ПО отечественного производства. Это следует из данных федерального проекта "Отечественные решения".

Доля российского софта, используемого региональными органами власти, на конец года составила 68,72% при плане в 63,38%. Госорганы, государственные корпорации, компании и структуры с долей РФ в уставном капитале свыше 50% использовали его больше: доля составила 76,29%, план также был выше - 74%.

План по вложениям в покупку российских IT-решений также был перевыполнен: в 2025 году на них потратили чуть более 5 трлн рублей при том, что к концу года были запланированы около 4,5 трлн рублей инвестиций.

Доля российских организаций из ключевых отраслей экономики, которые перешли на базовое и прикладное российское программное обеспечение - 51,1% на конец 2025 года. Речь о тех, кто использует отечественные решения в "системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы".