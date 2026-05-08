Новый российский самолет назвали превосходящим западные аналоги

Летно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300, работы по сертификации которого пока продолжаются, превосходят все западные аналоги. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.

По его словам, российская модель лучше по топливной эффективности, дальности полета и грузоподъемности.

«Действительно, получилась очень хорошая экономически эффективная машина», — подчеркнул чиновник.

Аналогами Ил-114-300 зарубежного производства считаются французские ATR72 и канадские Bombardier Dash 8. В России новый самолет также должен заменить советские Ан-24.

В апреле замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков утверждал, что первые самолеты Ил-114-300 передут заказчику до конца текущего года, а сертификация состоится в ближайшие месяцы.

Между тем накануне, 7 мая, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным выразил надежду, что Ил-114-300 удастся сертифицировать до конца текущего года.

«Со следующего года, даже в этом году, первые машины уже сдадим», — пообещал он.

В июле прошлого года Алиханов говорил, что поставки самолетов Ил-114-300 заказчикам начнутся летом 2026-го. Комплексная программа развития гражданской авиации, утвержденная в 2022 году, предусматривала передачу первых машин заказчику уже в 2024 году, но с того времени официальные сроки много раз переносились.

Между тем в феврале этого года полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил Минпромторгу и Росавиации проанализировать факторы формирования стоимости производства и эксплуатации Ил-114-300, после чего снизить цены на него при сохранении характеристик.