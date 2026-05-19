Разработчик российских процессоров пообещал заменить чипы от Nvidia

Российский разработчик процессоров «Байкал Электроникс» намерен к 2029-2030 годам создать два специализированных чипа для искусственного интеллекта (ИИ), которые будут совместимы с программами, написанными под продукты от американской Nvidia. Об этом в комментарии изданию CNews рассказал гендиректор компании Андрей Евдокимов.

По его словам, процессор Baikal-AI-E1000 станет аналогом модуля Nvidia Jetson Orin NX, предназначенного для работы на периферийных устройствах, а не в центрах обработки данных. Вторым продуктом он назвал дискретный графический ускоритель для серверов Baikal-AI-D1000, призванный заменить Nvidia L40S.

Проекты находятся на разных стадиях разработки. Через три-четыре года «Байкал Электроникс» хочет предложить готовый программно-аппаратный комплекс для национальных дата-центров, предназначенных для искусственного интеллекта.

«Байкал электроникс» создана в 2012 году. В линейке компании есть такие процессоры, как Baikal-T, Baikal-M и Baikal-S, а также микроконтроллер Baikal-U. Однако с 2022 года их производство поставлено на паузу, потому что тайванская TSMC полностью прекратила сотрудничать с заказчиками из России, а найти другие производственные мощности не удалось.

Эксперты, опрошенные изданием, назвали разработку российских аналогов чипов Nvidia прагматичным и своевременным шагом, который уже привлек внимание рынка. В то же время они отмечают, что компании придется кратно снизить стоимость своей продукции, чтобы сделать ее востребованной за пределами государственного сектора. Каким образом на каких мощностях «Байкал Электроникс» намерен производить процессоры, не уточняется.