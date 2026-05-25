В первом квартале 2026 года российские бренды укрепили позиции на рынке телевизоров. По оценкам дистрибуторов, их доля выросла до 31,5% против 30,5% годом ранее. Всего за этот период было продано около 630 тыс. устройств отечественных марок и собственных торговых брендов ретейлеров на сумму более 13 млрд руб., сообщает «Коммерсант».

Особенно активно растут экосистемные бренды крупных российских компаний. Продажи телевизоров «Сбера» и «Яндекса» увеличились как в количественном, так и в денежном выражении. Также укрепил позиции бренд Hi сети «М.Видео». Одновременно сократилась доля марки DEXP от DNS, что в компании объяснили обновлением модельного ряда и задержками с поставками новых устройств.

Эксперты связывают рост российских брендов с временным дефицитом телевизоров популярных китайских и корейских производителей. На поставки повлияли сложности с логистикой и международная ситуация, из-за чего отечественные компании смогли частично закрыть нехватку товаров на рынке.

В целом рынок телевизоров в России продолжает расти в количественном выражении. За первые три месяца года было продано около 2 млн устройств — на 10% больше, чем годом ранее. При этом средняя цена телевизоров снизилась примерно на 8% благодаря усилению конкуренции, расширению бюджетного сегмента и укреплению рубля.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» планирует выйти на рынок умных телевизоров и до конца 2026 года выпустить первую партию из 150−200 тыс. устройств.