Собянин: В 2026 году в ОЭЗ Москвы откроется 25 уникальных производств

В 2026 году на территории ОЭЗ «Технополис Москва» планируют открыть 25 новых производств. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, реализация проектов позволит создать более восьми тысяч высокооплачиваемых рабочих мест в городе.

На новых предприятиях планируют наладить выпуск инновационных энергосберегающих осветительных приборов, современных онкопрепаратов, оптоэлектронных устройств для высокоскоростной передачи данных, печатных плат и авиационных интерьеров.

— Также заработают сразу два завода по выпуску литийионных аккумуляторов. Они войдут в крупный и единственный в России кластер по производству электрических батарей. Таким образом, в ближайшие годы мы почти полностью закроем потребность отечественного рынка в этой продукции, — написал Собянин в МАКС.

Современная Москва является одним из ведущих индустриальных и научно-инженерных центров России, демонстрируя впечатляющие показатели промышленного развития. Сейчас в городе функционирует более 4,6 тысячи промышленных предприятий, на которых заняты свыше 755 тысяч человек.