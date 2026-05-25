В России создали импортозамещающую технологию в лакокрасочной отрасли

Компания "Акрилан", входящая в "Роснано", разработала технологию, которая помогает производителям лакокрасочных материалов снизить долю импортозависимого диоксида титана в рецептурах на 15-20% без потери укрывистости и качества покрытия.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Продукт решает прикладную задачу производителей - снижение затрат на сырье при сохранении качества покрытия. Сейчас мы работаем над новой линейкой рецептур и рассчитываем на интерес со стороны рынка", - привели в компании слова генерального директора "Акрилана" Дениса Болушевского.

В основе разработки - полые полимерные микросферы размером 300-400 нм. Они придают покрытию белизну за счет рассеяния света. Это позволяет не увеличивать долю минерального пигмента в составе краски. В "Акрилане" отметили, что технология является собственной разработкой компании. По ее данным, она не копирует зарубежные аналоги. Сравнительный масс-спектральный анализ показал отличия от решений ведущих международных производителей, которые ранее считались отраслевым стандартом.

Диоксид титана используют для получения насыщенного белого цвета и высокой яркости материалов. Его применяют в лакокрасочной, косметической, бумажной и других отраслях. Для производителей он остается одним из наиболее дорогих и импортозависимых компонентов.

По данным компании, мировой рынок диоксида титана превышает $22 млрд. Иностранные производители контролируют 42% этого объема. При этом даже при наличии российского производства отрасль в значительной мере зависит от зарубежных поставок. В "Акрилане" рассчитывают, что новая технология поможет снизить стоимость сырьевой корзины. Плановая цена микросфер составляет около 120 тыс. рублей за тонну с НДС. Диоксид титана в оптовых поставках стоит от 200 тыс. рублей за тонну.

Разработка также повышает эффективность расхода материалов. По данным компании, для покрытия той же площади требуется меньший объем краски. Производственная технология уже освоена. Один цикл синтеза позволяет выпускать до 12 тонн продукции. Потенциальную емкость только лакокрасочного сегмента в компании оценивают примерно в 2 тыс. тонн в год. Разработку также можно применять при производстве пластмасс, бумаги, косметики и специализированных покрытий.