Импортозамещенный вертолет Ка-226Т совершил первый полет

Холдинг "Вертолеты России" начал летные испытания импортозамещенного вертолета Ка-226Т с отечественным двигателем ВК-650В разработки Объединенной двигателестроительной корпорации (обе компании входят в Ростех). Машина выполнила рулежку и висение с маневрами в воздухе над взлетной площадкой, сообщили в Ростехе.

Во время полета были проверены устойчивость и управляемость Ка-226Т, определены нагрузки на основные агрегаты вертолета в горизонтальном полете с несколькими разворотами.

"Первый полет полностью российского многоцелевого вертолета Ка-226Т - еще одно значимое достижение отечественного авиастроения. Модульная конструкция и российский двигатель позволили сделать вертолет универсальным, маневренным и безопасным, а соосная система обеспечила устойчивость и простоту эксплуатации. Полностью отечественная машина гарантирует технологическую независимость и открывает новые перспективы для санитарной, спасательной и патрульной авиации. Отмечу, что Минпромторг России совместно с холдингом "Вертолеты России" продолжает системную работу по импортозамещению воздушных судов", - сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков, слова которого приводятся в сообщении.

Помимо нового двигателя, на вертолете установлены модернизированные авионика и система управления. Также машина получила обновленную бортовую кабельную сеть и другие компоненты российского производства.