В России наладили выпуск комплектующих для иностранных самолетов

В России выпускается широкий ассортимент комплектующих для зарубежных самолетов, сообщил "Вестям" глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Основной старт был дан в 2022 году, и все начиналось с интерьера, кухонь, кресел, различных приборов размещения багажа. На сегодняшний день мы изготавливаем комплектующие изделия, связанные с электроснабжением, кондиционированием, тормозными дисками. Все это делают наши предприятия промышленности и предприятия под авиационными компаниями", - пояснил Ядров.

Глава Росавиации отметил, что развитию этого направления способствовали распоряжения правительства и изменения в законодательстве. В прошлом году были приняты поправки в Воздушный кодекс, известные как закон о PMA-компонентах, который позволяет производить аналогичные комплектующие изделия внутри страны.

По словам Ядрова, такая практика используется и в других странах, где отрасль по созданию аналогов комплектующих изделий окончательно сформировалась и имеет соответствующие компетенции. Он добавил, что новый закон позволяет снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Ядров также отметил, что Россия остается единственной страной, которая строит самолеты без привлечения других государств. Он добавил, что российские предприятия активно получают одобрительные документы Росавиации.