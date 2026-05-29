Отечественные бренды ноутбуков вошли в число любимых у россиян

Российские бренды Digma и iRU вошли в число самых узнаваемых производителей ноутбуков среди россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ритейлером «Ситилинк» среди более чем 1,2 тыс. жителей различных регионов страны. Копия имеется в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

Исследование показало, что пользователи хорошо ориентируются на рынке ноутбуков и могут назвать сразу несколько производителей. В список наиболее узнаваемых брендов вошли Asus, Acer, MSI, Huawei и iRU. При этом среди отечественных марок по числу покупок лидируют Digma с долей 12,7%, а iRU выбрали 6,6% респондентов.

Наиболее популярными брендами при покупке ноутбуков остаются Asus (45%), Acer (29,6%), MSI (25%), Xiaomi (24,9%), Huawei (23,8%) и Honor (17,2%).

Чаще всего пользователи рассматривают ноутбуки для универсальных задач и работы – такие варианты выбрали 42% и 41% опрошенных соответственно. Более половины респондентов приобретают устройства для личного использования, тогда как 28,6% подбирают технику для компаний и подразделений.

Главными критериями выбора ноутбука остаются производительность и технические характеристики, которые важны для 92,9% участников опроса. Также значимыми факторами являются надежность, срок службы и стоимость устройства. При этом бренд и маркетинговое позиционирование оказывают заметно меньшее влияние на решение о покупке.