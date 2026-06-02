Названа авиакомпания, которая получит самолеты Ту-214 в 2027 году

Первые самолеты Ту-214 получат в 2026 спецзаказчики, а поставки для авиакомпании Red Wings начнутся в 2027 году.

Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха в беседе с ТАСС.

«Первые самолеты (Ту-214) на выходе, в этом году произведем 4, в следующем — 8 и далее до 20. Завод к этому практически готов, мы готовы выпускать его серийно, массово», — рассказал глава корпорации.

Он уточнил, что благодаря инвестициям в модернизацию Казанского завода, предприятие может выйти на производство до 20 лайнеров в год.

Самолеты Ту-214 представляют собой двухдвигательный пассажирский авиалайнер среднемагистрального класса. Он способен летать на расстояние до 4,5 тысячи километров.

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о запуске производства Ту-214. 1 июня глава ОАК сообщил о начале поставок российских самолетов.

Авиакомпания S7 намерена закупить сто самолетов Ту-214, произведенных в Татарстане. До конца 2026 года авиакомпания должна подписать соглашение, которое определит сроки и объемы поставок.