Путин заявил о полном импортозамещении авиационной техники в России

Россия была вынуждена и смогла импортозаместить всю авиационную технику, заявил президент РФ Владимир Путин. Об пишет РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что российская сторона смогла добиться полного импортозамещения в этой сфере.

Президент отметил, что следует наращивать компетенции и технический потенциал в авиастроении. Он пояснил, что в этой отрасли все нужно делать быстрее и масштабнее.

Российский самолет запланировали сделать конкурентом А320

Путин назвал очень хорошими такие российские самолеты, как МС-21, SSJ-100 И ИЛ-114. Он добавил, что российские самолеты должны успешно конкурировать с зарубежными, задел для этого есть.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в летно-исследовательском институте имени М.М. Громова провел совещание по развитию авиации.