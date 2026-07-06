В России появится новый завод электроники и бытовой техники

Компания «Регионтранснефть» планирует построить в России завод полного цикла по выпуску бытовой электроники и компьютерной техники. На первом этапе в проект намерены вложить около $400 млн, а запуск первой очереди с крупноузловой сборкой техники под брендом РТН намечен на конец 2026 года, сообщает «Коммерсант».

Для реализации проекта компания приобретает два промышленных объекта в Московской области площадью более 114 тыс. м2 за 15 млрд руб. Производство планируется развернуть с нуля, без использования существующих мощностей. В ассортимент войдут около 40 категорий продукции — от телевизоров и холодильников до смартфонов, планшетов и бытовой техники.

По данным участников рынка, текущая ситуация в отрасли остается сложной: выручка производителей бытовой техники в России в 2025 году снизилась на 11,6% и составила 209,2 млрд руб. Рост демонстрировали лишь отдельные игроки из топ-5. Эксперты отмечают охлаждение спроса и высокую конкуренцию со стороны глобальных брендов и китайских производителей.

Часть специалистов сомневается в масштабах и экономической логике проекта, указывая на дефицит кадров, зависимость от импортных комплектующих и широкий продуктовый охват. В то же время потенциальным преимуществом называют локализацию производства крупной бытовой техники, где сокращение логистических издержек может сыграть ключевую роль.

Ранее прогнозировалось, что продажи крупной бытовой техники в онлайне вырастут на треть в 2026 году. Продажи мелкой бытовой техники увеличатся на 40%.