Кабмин компенсирует половину затрат на переход компаний на ПО из РФ

Механизм поддержки перехода на российское программное обеспечение внедряется с 2026 года.

На это обратил внимание председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании "Иннопрома".

"Определяющий фактор суверенитета связан с внедрением отечественных систем проектирования, инженерного программного обеспечения, - указал он. - Чтобы ускорить переход на российский индустриальный софт, с текущего года запускаем новый механизм поддержки. Теперь предприятия могут компенсировать до половины затрат на его закупку и внедрение". "Наша цель - с помощью своих цифровых продуктов обеспечить конкурентоспособность отечественных наукоемких секторов" - добавил он.

В числе стратегических ресурсов премьер назвал массивы промышленной информации, которые постоянно растут.

"Их обязательно нужно использовать для оптимизации процессов, прогнозирования отказов, повышения качества работы, - уверен он. - По сути, мы формируем новые подходы, где значение имеют не только заводы и оборудование, но также данные, модели и алгоритмы. И критически важно развивать сферы, формирующие наш электронный контур, для чего принимаем меры по укреплению всей архитектуры".

В сфере микроэлектроники РФ идет по пути локализации цепочек производства чипов, поделился Мишустин.