Кабмин компенсирует половину затрат на переход компаний на ПО из РФ
Механизм поддержки перехода на российское программное обеспечение внедряется с 2026 года.
На это обратил внимание председатель правительства России Михаил Мишустин на пленарном заседании "Иннопрома".
"Определяющий фактор суверенитета связан с внедрением отечественных систем проектирования, инженерного программного обеспечения, - указал он. - Чтобы ускорить переход на российский индустриальный софт, с текущего года запускаем новый механизм поддержки. Теперь предприятия могут компенсировать до половины затрат на его закупку и внедрение". "Наша цель - с помощью своих цифровых продуктов обеспечить конкурентоспособность отечественных наукоемких секторов" - добавил он.
В числе стратегических ресурсов премьер назвал массивы промышленной информации, которые постоянно растут.
"Их обязательно нужно использовать для оптимизации процессов, прогнозирования отказов, повышения качества работы, - уверен он. - По сути, мы формируем новые подходы, где значение имеют не только заводы и оборудование, но также данные, модели и алгоритмы. И критически важно развивать сферы, формирующие наш электронный контур, для чего принимаем меры по укреплению всей архитектуры".
В сфере микроэлектроники РФ идет по пути локализации цепочек производства чипов, поделился Мишустин.
"Завершили недавно испытания первой установки проекционной литографии на 350 нм, которая была создана совместно с белорусскими коллегами, - рассказал премьер. - Это, конечно, не самая передовая технология. Но до этого момента ею обладали всего три государства в мире".