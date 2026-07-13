Программу льготного лизинга отечественных самолетов расширили

Правительство расширило программу инвестиционного проекта льготного лизинга отечественных воздушных судов, увеличив её финансирование на 115,3 миллиарда рублей – до 290,7 миллиарда, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Из соответствующего распоряжения известно, что сроки реализации сдвинуты с 2023-2025 годов на 2026-2029 годы.

В рамках обновлённого инвестпроекта планируется приобрести 63 самолёта российского производства: 18 МС-21, 34 SSJ-New и 11 Ту-214. Также изменения касаются получателя, предусмотренного программой. Так, ранее получателем значился «Аэрофлот», теперь же в документе указаны российские авиакомпании в целом.

Новый график гласит, что поставки первой партии МС-21 должны завершиться в январе 2028 года, SSJ-New – в январе 2029 года, а Ту-214 весной 2029 года – к апрелю.