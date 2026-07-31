Мишустин призвал нарастить производство российского медицинского оборудования

России нужно наращивать производство и использование собственного медицинского оборудования. Это важное заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин. В ходе рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири он посетил республиканский онкологический диспансер в Якутске.

Больницу открыли два года назад в рамках национального проекта «Здравоохранение». 26 тысяч квадратных метров, стационар и поликлиника на сотни пациентов - это единственное в регионе учреждение, где оказывают такую высокотехнологичную помощь. Глава правительства особенно отметил систему цифрового сопровождения онкобольных - с использованием технологий искусственного интеллекта. Но подчеркнул, что есть к чему стремиться.

«Очень радует, что наши современные системы сделаны. Я знаю, что здесь практически очень много российских решений. Сколько в процентах? Система управления полностью вся российская. Аппаратура процентов 30 российское производство. Ну вот надо нам здесь наращивать. С промышленностью говорим о том, что практически по всем направлениям есть куда двигаться», - сказал Мишустин.

По словам премьера, сейчас важно сформировать заказ - понять, какие медицинские инструменты и аппараты нужны нашим клиникам. Этот вопрос он обещал обсудить на уровне Минздрава по возвращении в Москву.

Ранее Мишустин провел встречу в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, на которой армянский лидер выразил заинтересованность в развитии отношений между странами.