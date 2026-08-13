Серийный лайнер МС-21-310 совершил перелет из Иркутска в Подмосковье

Серийный пассажирский самолет МС-21-310 совершил длительный перелет в четыре тысячи километров из Иркутска до подмосковного аэродрома Летно-исследовательского института имени Громова. Об этом в четверг, 13 августа, сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

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Уточняется, что полет прошел штатно, все системы отработали как положено.

— Длительный перелет серийного самолета МС-21 еще раз продемонстрировал надежность заложенных конструкторских решений и применяемых в машине отечественных агрегатов и систем. Сейчас активно ведутся сертификационные полеты судов этого типа, — говорится в сообщении.

В мае глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация планирует к 2030 году нарастить ежегодный выпуск импортозамещенных самолетов Ил-114-300 до 20 штук, Ту-214 — до 10–20 экземпляров, SJ-100 — до 20 и МС-21 — до 36.

Действующая редакция комплексной программы развития авиаотрасли до 2030 года предполагает поставку 990 самолетов для нужд гражданской авиации.

24 июля президент России Владимир Путин посетил Иркутский авиационный завод, который специализируется на производстве самолетов Су-30, учебно-боевых самолетов Як-130 и среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21.