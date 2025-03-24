Что происходит на валютном рынке: прогноз на неделю с 24 по 28 марта

Рубль продолжает укрепляться к мировым валютам. Курс доллара находится вблизи 84 рублей, евро торгуется у отметки 91 рубль. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет курс рубля на неделе с 24 по 28 марта.

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Поведение рубля

В начале прошлой недели, 18 марта, доллар опускался ниже 81 рубля. К пятнице курс скорректировался, цена закрытия составила 84,5 рубля. В понедельник утром доллар открылся на отметке 82,8 рубля.

Евро завершил неделю 17–21 марта на уровне 91,4 рубля. Сегодня на открытии торгов курс составил 91,3 рубля. Юань в пятницу закрылся на отметке 11,6 рубля. В понедельник утром валюта торговалась вблизи 11,7 рубля.

К 14:00 мск курс доллара составил 84 рубля. Евро стоил 91,1 рубля. Юань торговался на отметке 11,6 рубля.

Причины

Ключевой причиной укрепления рубля остаётся позитивный геополитический фон. В ожидании разрешения конфликта между Россией и Украиной иностранные спекулятивные инвесторы начали активно вкладываться в российские биржевые активы. Они ставят перед собой цель заработать на высокой реальной ставке (процентная ставка минус уровень инфляции), рассказал «Рамблеру» аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Поддержку рублю продолжает оказывать жёсткая денежно-кредитная политика Банка России. В пятницу, 21 марта, регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

На текущей неделе дополнительную поддержку рублю может оказать налоговый период, отметили аналитики. В это время экспортёры увеличивают объёмы продажи валюты. Пик налоговых платежей придётся на 28 марта.

Общее ослабление доллара почти ко всем валютам развивающихся стран в течение первого квартала 2025 года позитивно повлияло на курс рубля, отметила финансовый советник Виктория Шиндлер. Курс поддерживал и сезонный фактор: в начале года спрос на валюту традиционно снижается, что приводит к укреплению рубля, пояснила эксперт.

Цены на нефть оказывают негативное влияние на курс рубля. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже (ICE) в марте торгуются в диапазоне 69–72 доллара за баррель.

Текущая слабость цен на нефть вкупе с сильным курсом рубля создают большие проблемы как для российского бюджета, так и для экспортёров. Фундаментальные факторы нам говорят о том, что доллар должен стоить в районе 100 рублей. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара на неделе с 24 по 28 марта будет находиться вблизи 85 рублей. Евро будет торговаться в районе 82–83 рублей, юань — около 11,8 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет стоить 83,5–87 рублей.

Евро будет в районе 90,5–94,5 рубля.

Юань составит 11,4–11,8 рубля.

Комментарий. Зафиксировать смену тренда на ослабление рубля с технической точки зрения можно будет, когда доллар пройдёт отметку 90 рублей.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина:

Доллар может находиться в области 83–85 рублей.

Евро будет торговаться в диапазоне 89,6–91,8 рубля.

Юань будет в коридоре 11,35–11,65 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар будет в диапазоне 81–87 рублей.

Юань может торговаться в коридоре 11,2–12 рублей.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Ивана Ефанова:

Доллар будет в пределах 85,6–87,4 рубля.

Юань составит 11,68–11,95 рубля.

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