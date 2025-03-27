Инвестиционные монеты: как в них вложиться и стоит ли это делать в 2025 году

Когда фондовый рынок демонстрирует высокую волатильность, золото и другие драгоценные металлы позволяют защитить сбережения. Вложиться* в них можно с помощью покупки монет. Рассказываем про особенности инвестиционных монет и вместе со специалистами разбираем, стоит ли покупать их в 2025 году.

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Что такое инвестиционные монеты

Центробанки разных государств выпускают инвестиционные монеты. Монеты изготавливают из драгоценных металлов: золота, серебра, иногда — платины и палладия. Для этого используют сплавы высокой чистоты. Так, российские золотые монеты обычно имеют пробу 999. То есть в изделии весом 1 грамм содержится 999 миллиграммов чистого золота.

Монеты из драгоценных металлов бывают памятными. Их выпуск посвящают важным историческим датам, известным людям или другим событиям. Тираж обычно составляет до 25 тысяч экземпляров. Это повышает их ценность, но снижает ликвидность. Для того чтобы их продать, нужно найти заинтересованную в покупке фирму или коллекционера.

Инвестиционные монеты не облагаются НДС. Если инвестор хранит их дольше трёх лет, также не нужно платить подоходный налог при получении прибыли от продажи.

Как оценить стоимость монеты

Монеты из драгметаллов являются платёжным средством, то есть имеют свой номинал: 2, 3, 10, 50, 100 рублей. Цена изделия определяется, исходя из котировок металла, веса, тиража выпуска. Стоимость включает премию продавца.

Курс ценных металлов в России устанавливает ЦБ РФ. Его учитывают все остальные финансовые организации при формировании своих прайс-листов.

Например, монета «Георгий Победоносец» 2024 года выпуска номиналом 25 рублей весит 3,11 грамма. При курсе золота 8267 рублей (на 22 марта 2025 года) её реальная стоимость составляет 25,7 тысячи рублей. С учётом всех надбавок Сбербанк продаёт изделие по цене от 36,4 тысячи до 38,9 тысячи рублей — зависит от объёма покупки.

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Стоимость памятных изделий оценить сложнее. Она во многом зависит от коллекционной ценности и тиража. Исходя из курса ЦБ, золотая монета «Сохраним наш мир. Снежный барс» весом 7,78 грамма должна стоить от 64,3 тысячи рублей. Но её продают по цене более 338 тысяч рублей, так как её тираж составляет тысячу штук.

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Поэтому памятные экземпляры — сложный инвестиционный инструмент. Чтобы грамотно им пользоваться, требуются глубокая экспертиза коллекционной ценности и надёжность торговцев.

Каталоги российских инвестиционных и памятных монет опубликованы на сайте Банка России. В них содержится информация о тиражах всех изделий начиная с выпуска 1992 года.

Как и сколько можно заработать на монетах

Котировки на золото растут в долгосрочной перспективе. Но на коротких промежутках времени цены могут «проседать». Поэтому этот инструмент не подходит тем, кто ищет быстрого заработка.

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Заработок от вложений в инвестиционные монеты складывается из разницы между ценой покупки и продажи. Она может достигать 40% и даже больше в долгосрочной перспективе. Нужно понимать, что это вид инвестиций, где прибыль будет получена в будущем и подходит для тех, кто играет вдолгую. Алексей Тараповский Основатель компании Anderida Financial Group, специализируется на финансовом консультировании

Процесс купли-продажи инвестмонет имеет некоторые особенности. Купить их предлагают многие банки. Полный перечень кредитных организаций, где есть такая услуга, опубликован на сайте ЦБ РФ. Также приобрести монеты можно у дилеров и в нумизматических магазинах. Но в этих случаях нужно быть осторожными, чтобы не купить подделку.

Продать инвестиционные монеты может быть сложно. Обратный выкуп таких изделий предлагают далеко не все банки. Эта услуга есть в Сбербанке, банке «Уралсиб» и некоторых других. Выкупом также занимаются дилеры, магазины нумизматики, коллекционеры.

Обратите внимание на то, что с 1 марта 2025 года выкупать монету у граждан могут юридические лица и индивидуальные предприниматели с лицензией на скупку. Порядок скупки изделий из драгметаллов утверждён постановлением Правительства России № 616.

При инвестировании в монеты нужно учитывать большой спред, то есть разницу между ценой покупки и продажи изделия. Финансовые организации продают их заметно дороже, чем платят за выкуп.

Спред на монеты огромный. То есть если сегодня вы купили монету, а завтра захотите её продать, то вы получите всего лишь 85–90% от вложенных средств. В будущем этот спред нивелируется путём удорожания металла, из которого сделана монета. Рамиль Хакимзянов основатель ООО «Капитал»

По этой причине лучше покупать золото и другие драгоценные металлы на биржевых фондах, говорит Хакимзянов. Спред покупки-продажи фондов очень маленький, и они максимально привязаны к биржевым ценам.

Например, паи фонда «ВИМ Золото», который инвестирует в золотые слитки, торгуются на Московской бирже. Их можно купить и продать через брокера по текущим котировкам. Комиссия фонда составляет 0,66%.

По словам Хакимзянова, инвестирование в монеты подходит людям, которые хотят физически владеть активом, опасаясь экономических потрясений. Обратить внимание стоит на наиболее ликвидные изделия, которые можно быстро реализовать. В России больше всего распространены золотые и серебряные монеты «Георгий Победоносец». Изменение их стоимости максимально приближено к официальным котировкам.

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Как хранить монеты

Чтобы зарабатывать на монетах из драгметаллов, их нужно правильно хранить. Любые повреждения могут привести к снижению их стоимости.

Когда банк принимает монету обратно, то он очень внимательно осматривает её, и если там есть хотя бы небольшое повреждение, то дисконтирование от цены монеты составит 7–10%. А если, например, ребёнок случайно вытащил монету из футляра, уронил её и там появилась царапина, то дисконт может доходить до 20–30%. Рамиль Хакимзянов основатель ООО «Капитал»

Правила хранения инвестмонет:

монета должна быть защищена от длительного воздействия высокой температуры, в том числе от солнечных лучей;

хранить изделие нужно в специальной защитной капсуле;

удалять налёт с монеты химическими средствами не рекомендуется.

Коротко

Инвестиционные монеты производят из драгоценных металлов. Обычно они имеют высокую пробу.

Монеты подходят для долгосрочных инвестиций. Горизонт инвестирования — от 5 лет. На таких промежутках времени они показывают хорошую доходность и позволяют получить прибыль даже с учётом большого спреда.

Памятные монеты могут принести большую прибыль за счёт коллекционной ценности. Но продать их сложнее. Наиболее ликвидной российской монетой является «Георгий Победоносец». Его производят из золота и серебра.

Купить и продать инвестмонеты можно в банках, через дилеров, магазины нумизматики, коллекционеров.

Чтобы монета не потеряла свою стоимость, её нужно правильно хранить: не доставать из капсулы, защищать от солнца.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках данных Условий, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Полная информация по ссылке.

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