Как читать графики на бирже: сложно только на первый взгляд

Анализ графиков акций и других финансовых инструментов — ключевой навык для трейдеров и инвесторов. Он помогает принимать обоснованные решения и управлять рисками. Если вы решили торговать на бирже, вам обязательно нужно научиться читать графики. О том, как это делать, рассказываем в нашей статье.

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Для чего нужно анализировать графики

Графики биржевых инструментов и индексов несут в себе много важной информации: они отражают историю цены, её волатильность, тренды и ключевые уровни. Также они позволяют оценить, растёт актив, падает или стоит на месте.

При помощи графиков можно пытаться предугадать дальнейшее движение цены. Для этого был создан технический анализ — метод изучения рынка, основанный на исследовании графика с помощью различных индикаторов.

Долгосрочные инвесторы используют графики для поиска цены «входа», то есть покупки актива. Например, если стоимость какого-то инструмента снизилась, это может говорить о том, что сейчас он недооценён рынком и имеет потенциал роста.

Ещё графики позволяют проводить сравнительный анализ — оценить движение цены актива или портфеля активов относительно эталонного индикатора (бенчмарка). Например, можно сравнить движение цены акции с динамикой всего рынка и понять, обгоняет его бумага или нет.

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Какие бывают графики

Графики делятся на три основных вида:

линейный;

свечной;

барный.

Линейный график — самый простой. Это линия, соединяющая точки закрытия цены в определённый момент времени. Такой график несёт в себе мало информации и редко используется профессиональными инвесторами и трейдерами. Он удобен, когда нужно быстро оценить динамику цены какого-либо актива.

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Свечной график состоит из так называемых японских свеч. Японскими они называются, потому что их придумали в Японии в XVIII веке, когда там появились товарные биржи.

Свеча состоит из тела и тени:

Тело свечи — это прямоугольник, который показывает разницу между ценой открытия и ценой закрытия. Если цена за указанный отрезок времени (таймфрейм) падает, то прямоугольник будет красным. Если растёт — зелёным. Цвета можно настроить в зависимости от ваших предпочтений.

— это прямоугольник, который показывает разницу между ценой открытия и ценой закрытия. Если цена за указанный отрезок времени (таймфрейм) падает, то прямоугольник будет красным. Если растёт — зелёным. Цвета можно настроить в зависимости от ваших предпочтений. Тень свечи — это вертикальные линии над телом и под ним. Они обозначают максимальную и минимальную цену в указанный отрезок времени.

— это вертикальные линии над телом и под ним. Они обозначают максимальную и минимальную цену в указанный отрезок времени. Таймфрейм — это временной интервал, за который формируется одна свеча. Он может быть минутным, 5-минутным, 15-минутным, часовым, 4-часовым, дневным, недельным или месячным. На графике они отображаются условными обозначениями соответственно: M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1, MN.

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Если тень большая, а тело маленькое, значит, цена за один таймфрейм резко выросла или упала, а затем вернулась к предыдущим значениям. Если теней нет вообще, значит, цена открытия была максимальной за временной интервал, а цена закрытия — минимальной. Если цена не изменилась, то тела у свечи не будет, вместо него вы увидите лишь горизонтальную линию.

© «Рамблер»

Свечной график считается самым удобным и информативным. Именно им чаще всего пользуются профессиональные трейдеры и инвесторы.

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Барный график работает по тому же принципу, что и свечной, но отличается от него внешне: вместо свечей там используют вертикальные линии с насечками (бары).

Левая насечка (ухо) обозначает цену открытия, правая — цену закрытия. Вертикальная линия показывает максимальную и минимальную цены за определённый таймфрейм. Если цвет линии зелёный, то цена растёт, если красный — падает.

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Линии и тренды

На каждом графике есть определённые уровни, ниже которых цена не опускается или не поднимается. Если соединить такие уровни прямой, получатся линии поддержки и сопротивления.

Линия, ниже которой цена не опускается, называется линией поддержки. Линия, выше которой цена не поднимается, — линией сопротивления.

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Если построить на графике две эти линии, то движение цены между ними будет называться трендом. Если обе линии направлены вверх, тренд считается восходящим, если вниз — нисходящим, если они параллельны горизонтальной оси графика — тренд называется боковым, или флэтом.

Линии и тренды используются для прогнозирования дальнейшей динамики цены. Например, если стоимость актива доходит до одной из линий, то с высокой вероятностью дальше она будет двигаться в противоположном направлении.

Трейдеры в таком случае говорят, что цена «отскочила» от линии. Если этого не происходит и цена пробивает линию поддержки или сопротивления, то говорят о смене тренда.

Тренды бывают долгосрочными (от года), среднесрочными (от месяца до года) и краткосрочными (до месяца). Они необязательно совпадают: бывает, что краткосрочно цена акции снижается, а в долгосрочной перспективе продолжает расти. Если происходит пробой долгосрочного тренда, это считается более существенным событием, чем короткие колебания.

Что такое объёмы

Часто под финансовым графиком можно увидеть гистограмму, состоящую из зелёных и красных столбцов. Она отображает объёмы торгов — количество акций, контрактов или лотов, проданных и купленных за определённое время.

Например, большой зелёный столбец обозначает, что в этот промежуток времени было много покупок. Если столбец красный, значит, в этот таймфрейм преимущественно происходили продажи. Чем выше столбец, тем выше объёмы.

© ru.tradingview.com

В техническом анализе объёмы используются для подтверждения силы тренда, разворотов и других сигналов. Например, если цена актива растёт и объёмы высокие, это значит, что тренд сильный и, вероятно, продолжится. То же самое касается случаев падения цены.

Если объёмы низкие, значит, тренд слабый и в ближайшее время можно ждать разворот.

Что такое гэпы

Нередко на графике можно увидеть явление, которое называется гэп (от англ. gap — «разрыв»). Это ситуация, когда цена актива резко меняется в момент между закрытием одной свечи и открытием следующей, образуя «разрыв» на графике.

Например, гэп может образоваться, когда компания выпустила слабый отчёт на выходных, и в понедельник на открытии биржи её акции начинают резко снижаться. Трейдеры не готовы покупать по пятничным ценам, поэтому торговая сессия открывается по цене гораздо более низкой. В результате образуется гэп.

© ru.tradingview.com

С помощью гэпов можно прогнозировать дальнейшее движение цены.

Например, если образовался гэп, но нет сильного тренда, есть вероятность, что цена вернётся и «закроет» разрыв.

Акция закрылась на $100, открылась на $95 → можно ждать отката к $100.

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Если гэп совпадает с пробоем уровня и высокими объёмами, тренд, скорее всего, продолжится.

Цена пробила линию сопротивления с гэпом вверх → можно покупать.

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Хотя в биржевой торговле используются и другие графические инструменты, изложенного выше достаточно, чтобы новичок начал ориентироваться в финансовых графиках. Главное — помнить: они не гарантия, а инструмент вероятности. Их сила — в сочетании с управлением рисками и фундаментальным анализом.

Коротко

Графики бывают свечные, линейные и барные. Самыми удобными и информативными считаются японские свечи, поэтому они очень популярны у участников торгов.

Ещё один популярный инструмент — линии, проведённые через уровни, ниже которых цена не опускается или не поднимается. Линия, ниже которой цена не опускается, называется линией поддержки. Линия, выше которой цена не поднимается, — линией сопротивления.

Движение цены между линиями поддержки и сопротивления вверх и вниз называется трендом.

Объёмы торгов — количество акций, контрактов или лотов, проданных и купленных за определённый таймфрейм.

Гэп — это ситуация, когда цена актива резко меняется без торгов между закрытием предыдущей свечи и открытием следующей, образуя «разрыв» на графике.

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