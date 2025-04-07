Что будет с рублем с 7 по 11 апреля

Курс рубля после небольшого укрепления утром в понедельник начал ослабевать к мировым валютам. Доллар торгуется в районе 86 рублей, евро поднимался выше 95 рублей. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет курс рубля на неделе с 7 по 11 апреля.

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Поведение рубля

Доллар на рынке «Форекс» завершил прошлую неделю (с 31 марта по 4 апреля) на уровне 84,5 рубля. В понедельник торги валютой открылись на отметке 84 рубля.

Курс евро в пятницу закрылся на значении 92,6 рубля. Сегодня на открытии торгов евро стоил 92 рубля. Юань завершил прошлую неделю на отметке 11,6 рубля. Утром в понедельник он торговался по 11,5 рубля.

К 13:50 мск доллар стоил 86,1 рубля. Курс евро находился на отметке 94,4 рубля. Юань торговался по 11,8 рубля.

Причины

Поддержку рублю в начале апреля оказывает продолжающийся приток средств зарубежных инвесторов в рублевые активы, отметили опрошенные «Рамблером» эксперты.

Прежде всего речь идёт об облигациях федерального займа (ОФЗ), доходность которых по-прежнему существенно превышает процентную ставку по займам в других валютах, уточнил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. На его взгляд, это создает благоприятные условия для операций в рамках «кэрри-трейд» — стратегии получения прибыли на разнице процентных ставок. Она работает следующим образом:

Инвестор берёт в банке кредит в валюте страны с низкой ключевой ставкой ЦБ. Например, в китайских юанях. На заёмные деньги инвестор покупает валюту другой страны с высокой ключевой ставкой ЦБ. Например, рубли. За эти средства инвестор покупает ОФЗ страны с высоким «ключом». Например, за рубли покупает российские ОФЗ. Доходность активов кратно покрывает стоимость обслуживания первоначального займа.

Ещё один позитивный фактор для курса рубля — решение Минфина возобновить продажи валюты и золота в рамках бюджетного правила с 7 апреля по 12 мая. Это первое решение о продаже валюты с февраля 2024 года. Ведомство планирует направить на эти цели 35,9 миллиарда рублей (около 10,5 миллиарда рублей в день).

Высокая ключевая ставка ЦБ (21% годовых) также помогает рублю удерживать позиции. Банк России в начале апреля сохраняет умеренный уровень жесткости и не исключает дальнейшее повышение ключевой ставки, говорил зампред ЦБ Алексей Заботкин журналистам 2 апреля. «Ключ» может вырасти, если траектория инфляции не будет соответствовать достижению цели в 4% годовых в 2026 году. В последнюю неделю марта инфляция выросла и превысила 10% в пересчете на год после коррекции на сезонность.

Апрельское падение цен на нефть может перевесить эффект укрепления рубля, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. За две сессии 3 и 4 апреля стоимость июньских фьючерсов Brent упала на 14% — c 75 до 65,6 долларов за баррель. Котировки снижались на фоне введения новых торговых пошлин США. В понедельник утром они опускались до 62,5 доллара за баррель.

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара на ближайшей неделе будет находиться в районе 85 рублей. Евро может стоить 95–96 рублей, юань — около 11,7 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина:

Курс доллара способен уйти выше 88 рублей.

Евро может подняться выше 97 рублей.

Юань может торговаться в районе 12 рублей.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться в диапазоне 84–86 рублей.

Курс евро составит 90,5–95 рубля.

Юань будет в коридоре 11,5–12 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар составит 82–86 рублей.

Юань может находиться в области 11,2–11,8 рублей.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Ивана Ефанова:

Доллар будет находится в диапазоне 85–87,2 рубля.

Юань будет в пределах 11,65–11,9 рубля.

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