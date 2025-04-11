Мошенники на бирже: как защитить свои инвестиции от лжеброкеров
Число мошенников на бирже растёт вместе с количеством участников рынка. В 2024 году на Московскую биржу пришло 5,4 миллиона новых инвесторов, а их общее число на площадке превысило 35 миллионов человек. При этом количество нелегальных брокеров и управляющих за последний год увеличилось в 2,5 раза — до 1936 — по сравнению с 862 годом ранее. Как распознать лжеброкера и защитить свои инвестиции, рассказали «Рамблеру» эксперты «Цифра брокера» и СберИнвестиций.
Как обманывают инвесторов
Типичная схема лжеброкеров выглядит так:
- Злоумышленники создают ресурс, который имитирует торговую площадку.
- Мошенники предлагают инвесторам лёгкий заработок при минимальных вложениях и с гарантией прибыли.
- Человек регистрируется на площадке, заводит деньги и покупает активы.
- Лжеброкер показывает фальшивый рост капитала, стимулируя жертву вложить больше денег.
- Когда инвестор хочет вывести доход, от него требуют дополнительных взносов или оплаты несуществующих комиссий.
- Злоумышленники перестают выходить на связь с инвестором.
Существуют и другие способы обмана инвесторов. Например, мошенники в социальных сетях под видом «финансовых гуру» могут продавать услугу автоследования или предлагать подписчикам вложиться в несуществующие экзотические криптовалюты.
Мошеннические схемы постоянно совершенствуются, а методы социальной инженерии успешно интегрируются в цифровые сервисы наподобие ChatGPT. Поэтому мы часто слышим, что тот или иной человек, даже имеющий отношение к сфере финансов, попадается на удочку очередных мошенников, — представитель «Цифра брокер».
Как отличить мошенника от настоящего брокера
Есть несколько простых правил по выбору настоящего брокера:
- Проверьте, не находится ли компания в чёрном списке Банка России. Регулятор собирает все проекты, предпринимателей и организации с признаками мошенничества и финансовых пирамид.
- Уточните наличие у брокера действующей лицензии ЦБ.
- Посмотрите рейтинг кредитоспособности от рейтингового агентства («Эксперт РА», АКРА).
- Убедитесь в существовании организации. Для этого проверьте её контакты и ИНН.
Настоящий брокер предоставляет полную информацию об условиях пополнения и вывода средств, возможных рисках. Его контакты, официальный сайт и юридический адрес легко найти, а с брокерского счёта при необходимости легко вывести свои деньги. Ни один настоящий брокер не будет гарантировать фиксированную доходность от инвестиций. Это запрещено законом, — эксперты СберИнвестиций.
Важно. Чтобы защитить себя от инвестиционных мошенников, работайте с проверенными брокерами и заключайте с ними договоры. Никогда не переводите деньги физлицам.
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Что делать, если уже перевёл деньги лжеброкеру
Если вы стали жертвой лжеброкера, действовать нужно незамедлительно:
- Прекратите все платежи.
- Свяжитесь с банком. Попробуйте оспорить платёж через службу поддержки.
- Сообщите в полицию. Кража денег — это преступление, которым должны заниматься правоохранительные органы.
Подать заявление о мошенничестве можно:
- По телефону горячей линии МВД — 8-800-222-74-47,
- На сайте МВД,
- Через «Госуслуги»,
- Лично в отделении.
Коротко
Число мошенников на бирже за последний год выросло почти втрое. Схемы обмана постоянно совершенствуются. Вам могут предложить инвестировать в новый проект, купить автоследование от трейдера или вложиться в экзотическую криптовалюту.
Чтобы не попасться на крючок лжеброкеров и нелегальных управляющих, тщательно изучайте информацию о них перед тем, как доверять деньги. Обязательно проверяйте: чёрный список ЦБ, лицензию, рейтинг кредитоспособности, контакты, ИНН и юридический адрес.
Помните, только мошенники могут гарантировать доход. Настоящий брокер, напротив, ничего не обещает и заранее предупреждает о рисках.
Если вы уже стали жертвой мошенников, первым делом прекратите любые денежные переводы. После свяжитесь с банком и попытайтесь оспорить платежи. Сообщите о краже денег в полицию.
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