Мошенники на бирже: как защитить свои инвестиции от лжеброкеров

Число мошенников на бирже растёт вместе с количеством участников рынка. В 2024 году на Московскую биржу пришло 5,4 миллиона новых инвесторов, а их общее число на площадке превысило 35 миллионов человек. При этом количество нелегальных брокеров и управляющих за последний год увеличилось в 2,5 раза — до 1936 — по сравнению с 862 годом ранее. Как распознать лжеброкера и защитить свои инвестиции, рассказали «Рамблеру» эксперты «Цифра брокера» и СберИнвестиций.

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Как обманывают инвесторов

Типичная схема лжеброкеров выглядит так:

Злоумышленники создают ресурс, который имитирует торговую площадку. Мошенники предлагают инвесторам лёгкий заработок при минимальных вложениях и с гарантией прибыли. Человек регистрируется на площадке, заводит деньги и покупает активы. Лжеброкер показывает фальшивый рост капитала, стимулируя жертву вложить больше денег. Когда инвестор хочет вывести доход, от него требуют дополнительных взносов или оплаты несуществующих комиссий. Злоумышленники перестают выходить на связь с инвестором.

Существуют и другие способы обмана инвесторов. Например, мошенники в социальных сетях под видом «финансовых гуру» могут продавать услугу автоследования или предлагать подписчикам вложиться в несуществующие экзотические криптовалюты.

Мошеннические схемы постоянно совершенствуются, а методы социальной инженерии успешно интегрируются в цифровые сервисы наподобие ChatGPT. Поэтому мы часто слышим, что тот или иной человек, даже имеющий отношение к сфере финансов, попадается на удочку очередных мошенников, — представитель «Цифра брокер».

Как отличить мошенника от настоящего брокера

Есть несколько простых правил по выбору настоящего брокера:

Проверьте, не находится ли компания в чёрном списке Банка России. Регулятор собирает все проекты, предпринимателей и организации с признаками мошенничества и финансовых пирамид. Уточните наличие у брокера действующей лицензии ЦБ. Посмотрите рейтинг кредитоспособности от рейтингового агентства («Эксперт РА», АКРА). Убедитесь в существовании организации. Для этого проверьте её контакты и ИНН.

Настоящий брокер предоставляет полную информацию об условиях пополнения и вывода средств, возможных рисках. Его контакты, официальный сайт и юридический адрес легко найти, а с брокерского счёта при необходимости легко вывести свои деньги. Ни один настоящий брокер не будет гарантировать фиксированную доходность от инвестиций. Это запрещено законом, — эксперты СберИнвестиций.

Важно. Чтобы защитить себя от инвестиционных мошенников, работайте с проверенными брокерами и заключайте с ними договоры. Никогда не переводите деньги физлицам.

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Что делать, если уже перевёл деньги лжеброкеру

Если вы стали жертвой лжеброкера, действовать нужно незамедлительно:

Прекратите все платежи. Свяжитесь с банком. Попробуйте оспорить платёж через службу поддержки. Сообщите в полицию. Кража денег — это преступление, которым должны заниматься правоохранительные органы.

Подать заявление о мошенничестве можно:

По телефону горячей линии МВД — 8-800-222-74-47,

На сайте МВД,

Через «Госуслуги»,

Лично в отделении.

Коротко

Число мошенников на бирже за последний год выросло почти втрое. Схемы обмана постоянно совершенствуются. Вам могут предложить инвестировать в новый проект, купить автоследование от трейдера или вложиться в экзотическую криптовалюту.

Чтобы не попасться на крючок лжеброкеров и нелегальных управляющих, тщательно изучайте информацию о них перед тем, как доверять деньги. Обязательно проверяйте: чёрный список ЦБ, лицензию, рейтинг кредитоспособности, контакты, ИНН и юридический адрес.

Помните, только мошенники могут гарантировать доход. Настоящий брокер, напротив, ничего не обещает и заранее предупреждает о рисках.

Если вы уже стали жертвой мошенников, первым делом прекратите любые денежные переводы. После свяжитесь с банком и попытайтесь оспорить платежи. Сообщите о краже денег в полицию.

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