Индекс Мосбиржи сменил долгое падение на рост: причины и прогнозы

С середины марта индекс Мосбиржи стремительно падал. Падение за месяц составило 21%. В моменте бенчмарк опускался ниже 2600 пунктов впервые с 20 декабря 2024 года. Но на прошлой неделе он развернулся и начал расти. К пятнице он уже отыграл более 8% и превысил уровень 2800 пунктов. Во вторник позитивный тренд продолжается: бенчмарк открылся на отметке 2825 пунктов. Рассказываем, что происходит с российским рынком и что будет в ближайшее время.

© milorad kravic/iStock.com; Рамблер

Смена тренда

Индекс Мосбиржи за последний месяц упал на 21% от мартовских пиков (3280 пунктов). Локальный минимум был зафиксирован 9 апреля на отметке 2598,85 пункта. Это самое низкое значение для индикатора с 20 декабря 2024 года.

10 апреля бенчмарк развернулся и начал движение вверх. К концу недели котировки выросли на 8,8% от нижней точки и превысили уровень 2800 пунктов. В пятницу индекс Мосбиржи закрылся на 2829,92 пункта.

Индикатор продолжил позитивный тренд на этой неделе. В понедельник индекс Мосбиржи открылся на отметке 2848,9 пункта. К вечеру произошла корректировка в область 2819,7 пункта. Утром во вторник индекс Мосбиржи снова торгуется в плюсе. К 10:05 мск бенчмарк был на отметке 2831,1 пункта.

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Причины

Ключевой причиной отскока индекса Мосбиржи с четырёхмесячных минимумов опрошенные «Рамблером» аналитики считают улучшение ситуации на мировых рынках после решения США отложить введение новых пошлин на 90 дней. В качестве дополнительного позитива выступила новость, что 11 апреля спецпредставитель США Стив Уиткофф и президент России Владимир Путин обсудили в Санкт-Петербурге урегулирование российско-украинского конфликта.

Драйвером падения рынка в прошлом месяце стали ожидания инвесторов и участников рынка урегулирования геополитической ситуации. К середине марта стало понятно, что переговоры между Россией и США не приносят ожидаемого прогресса в урегулировании конфликта с Украиной и ослаблению санкций.

Ещё один фактор — сохранение жёсткой позиции Банка России по денежно-кредитной политике. На заседании 21 марта регулятор третий раз подряд оставил «ключ» на уровне 21% годовых. При этом ЦБ не исключил дальнейшее повышение ставки в случае недостижения цели по инфляции в 4% годовых в 2026 году.

В начале апреля нефтяной рынок негативно отреагировал на новые пошлины со стороны США. Цены на нефть Brent опускались ниже 60 долларов за баррель. Котировки не находились на этих уровнях с 2021 года. В начале этой недели июньский фьючерс Brent торгуется на отметке 65 долларов за баррель.

Прогнозы

Согласно среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» экспертов, индекс Мосбиржи в ближайшей перспективе может вернуться к 3000 пунктов.

Прогноз аналитика «Цифра брокера» Кирилла Климентьева:

Индекс Мосбиржи может уйти выше 3000 пунктов. Индикатор способен закрепиться выше этой отметки, если Россия и США продолжат переговоры, а нефть будет стоить дороже 65 долларов за баррель.

Прогноз руководителя отдела анализа акций ФГ «Финам» Натальи Малых:

Бенчмарк может подняться в область 2950–3000 пунктов. Подъёма бенчмарка до февральских пиков (выше 3300 пунктов) ожидать не стоит без значительного ослабления санкций. Поддержать индикатор также может снижение ключевой ставки на заседании в апреле или хотя бы мягкий сигнал от регулятора.

Прогноз аналитика Альфа-Инвестиций Алексея Девятова:

Индикатор может протестировать отметку 3000 пунктов, если не будет новых потрясений на внешних рынках. Для дальнейшего роста индекса потребуются позитивные новости в геополитике и подтверждение сигналов для смены риторики ЦБ. Это могут быть замедление инфляции и инфляционных ожиданий, стагнация кредитования, смягчение ситуации на рынке труда.

Прогноз профессора кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ, д.э.н. Надежды Капустиной:

Индекс Мосбиржи способен консолидироваться вблизи уровней 2800–2900 пунктов при сохранении текущих макроэкономических условий. Потенциал роста индикатора — 3200–3500 пунктов. Закрепление выше данных уровней потребует дополнительных стимулирующих факторов. Ими могут стать снижение геополитической напряжённости и улучшение показателей внешнеторгового баланса.

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