С какой суммы можно начинать инвестировать

«Для инвестиций нужно много денег» — это самое распространённое заблуждение среди тех, кто хочет начать инвестировать. Мы разобрались, сколько нужно денег для того, чтобы собрать минимально доступный инвестиционный портфель. В этой статье приводим наши расчёты для каждого вида активов. Все наименования ценных бумаг приведены в качестве примера и не являются инвестиционной рекомендацией.

© Max Zolotukhin/iStock.com; Рамблер

Сколько денег нужно на акции

Акции — самый рисковый инструмент на фондовом рынке, но он же и самый доходный в долгосрочной перспективе. Рассчитаем, сколько нужно денег, чтобы собрать портфель, который целиком будет состоять из акций. Диверсифицированный портфель обычно состоит минимум из 10 разных компаний в равных пропорциях. Для примера возьмём 10 компаний, которые занимают самые крупные доли в индексе Мосбиржи: «Лукойл», Сбербанк, «Газпром», «Татнефть», «Т-Технологии», «Новатэк», «Норникель», Яндекс, «Полюс» и «Роснефть».

По данным на 14 апреля 2025 года, дороже всех стоит акция «Лукойла» — 6506 рублей. У некоторых компаний акции дешевле, но купить их можно только лотами по несколько штук. Например, обыкновенная акция Сбербанка стоит 299 рублей, но купить их можно только лотами по 10 штук. Следовательно 1 лот стоит 2990 рублей.

Чтобы собрать сбалансированный портфель, размер каждой позиции должен быть около 5 тысяч рублей. Если он будет меньше, то акции «Лукойла» будут сильнее остальных влиять на динамику портфеля. Учитываем, что бумаги Сбера, «Газпрома» и «Норникеля» можно покупать только лотами по 10 штук. Подробные результаты подсчётов можно увидеть в таблице ниже.

© «Рамблер»

В результате у нас получился сбалансированный портфель из акций 10 компаний*, где каждая бумага занимает не более 11% и не менее 7% от общей суммы. Полная стоимость такого портфеля, по данным на апрель 2025 года, составляет 56 456 рублей. Это и будет наша минимальная сумма, с которой нужно начинать инвестировать в акции. Эта сумма может отличаться в зависимости от выбора ценных бумаг. Если выбрать более дешёвые в номинальном выражении акции, то общая сумма портфеля может быть ниже.

Сколько денег нужно на облигации

Российские облигации стоят дешевле акций в номинальном выражении, поэтому инвестировать в них с маленькой суммой гораздо легче. Номинал рублёвых облигаций чаще всего составляет 1000 рублей, а на рынке они могут торговаться даже ниже номинала. Например, государственная облигация ОФЗ 26228 с доходностью почти 16% годовых и погашением в 2030 году сейчас стоит 73,8% от номинала, или всего 738 рублей.

Что такое облигации: их виды и как они устроены

Рассмотрим, какая сумма нужна на создание портфеля из 10 облигаций, которые входят в индекс корпоративных облигаций Мосбиржи. Облигации взяты для примера, наименования могут быть любыми в зависимости от ваших предпочтений.

© «Рамблер»

Так как все облигации стоят примерно одинаково, для равных долей их можно добавлять по одной штуке. Таким образом, на сбалансированный портфель из 10 разных облигаций нужно около 9689 рублей.

Сколько денег нужно на фонды

Биржевые фонды были созданы как раз для тех людей, у которых нет много денег на инвестиции. Покупая один пай фонда, вы приобретаете сразу портфель активов, отобранных по определённому критерию.

Что такое биржевые фонды, или Как купить 50 акций за 100 рублей

Например, один пай фонда «Топ Российских акций — SBMX» от УК «Первая» стоит всего 17 рублей. Фонд следует за индексом Мосбиржи и включает в себя 47 компаний, входящих в этот индекс. Таким образом, за 17 рублей вы можете купить портфель из 47 акций. Его динамика будет соответствовать динамике индекса Мосбиржи с корректировкой на комиссию в размере 0,95% в год.

Есть фонды и на другие типы активов. Так, паи фонда на облигации «Российские облигации — OBLG» от «ВИМ Инвестиции» стоят 158 рублей и включают в себя 49 облигаций российских компаний.

Таким образом, благодаря фондам можно начинать инвестировать даже с суммы менее 1000 рублей.

Сколько денег нужно для сбалансированного портфеля

Составлять портфель только из одного типа активов слишком рискованно. Посчитаем, сколько нужно денег, чтобы составить портфель, который будет включать в себя акции, облигации и золото.

Для примера пропорции возьмём следующие:

60% — акции;

30% — облигации;

10% — золото.

Количество компаний оставим прежним — 10 штук, количество выпусков облигаций возьмём 5, золото возьмём через инструмент GLDRUB_TOM, который позволяет покупать золото на бирже по 1 грамму.

© «Рамблер»

В итоге у нас получился портфель, в который входят акции 10 компаний, 5 разных выпусков облигаций и 1 грамм «бумажного» золота. Акции в таком портфеле занимают 59,6%, облигации — 31,4%, а золото — 9%. Общая сумма такого портфеля составляет 94 756 рублей.

Но можно поступить иначе и собрать аналогичный портфель из биржевых фондов. Для примера мы взяли уже упомянутые фонды на акции и облигации от УК «Первая» и «ВИМ Инвестиции», а также фонд на золото «Доступное золото — SBGD» от УК «Первая».

© «Рамблер»

В результате у нас получился портфель из такого же набора активов, но всего за 1005 рублей. Помимо суммы, у такого портфеля есть ещё ряд отличий от предыдущего:

Инвестор будет платить комиссию с каждого фонда в размере от 0,71 до 1,3% в год.

Фонды не платят дивиденды и купоны, а реинвестируют их, за счёт чего увеличивается стоимость пая.

Портфель с фондами более диверсифицирован, чем портфель, состоящий из отдельных активов.

Коротко

Для инвестиций в акции нужно минимум 50 тысяч рублей, в облигации — не менее 10 тысяч рублей. В фонды можно инвестировать с суммой менее 100 рублей.

Чтобы собрать полноценный портфель из разных активов, нужно около 100 тысяч рублей. Но если заменить активы фондами, хватит и 1000 рублей.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

Виды и стратегии формирования инвестиционного портфеля