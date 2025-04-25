Что такое вторичное размещение акций (SPO) и как на нём заработать инвестору

Собственники компании могут провести вторичное размещение акций (SPO), если её бумаги уже торгуются на бирже. Этот инструмент используется для привлечения дополнительного финансирования, улучшения ликвидности акций и оптимизации структуры акционерного капитала. Рассказываем, что такое SPO, для чего проводится и почему оно может быть выгодно акционерам и инвесторам.

Что такое SPO

SPO (Secondary public offering) — это вторичное размещение на бирже акций, которые ранее принадлежали владельцам компании. Оно проводится тогда, когда компания уже вышла на биржу, то есть провела первичное публичное размещение акций (IPO). В процессе вторичного размещения изменяется не общее число акций компании, а лишь их количество в свободном обращении (free-float).

Причин для проведения SPO у менеджмента компании может быть несколько:

Цель — заработать денег путём продажи своей доли в компании.

Привлечение дополнительного капитала на развитие бизнеса или в государственный бюджет, если компания принадлежит государству.

Повышение прозрачности компании и увеличение доверия со стороны инвесторов.

Повышение интереса к акциям компании со стороны институциональных и розничных инвесторов одновременно.

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Разница между SPO и FPO

Важно не путать вторичное размещение (SPO) и дополнительное размещение (FPO). Несмотря на то что в обоих случаях компания размещает новые акции на бирже, это два абсолютно разных процесса.

FPO (Follow-on Public Offering) ещё называют допэмиссией. Это процесс, когда компания выпускает новые акции и размещает их на бирже.

И в том и в другом случае компания размещает на открытом рынке дополнительные акции. Только в случае с SPO эти акции уже существуют. После их продажи общее число бумаг остаётся прежним. Но уменьшится доля владения продавца бумаг — собственника бизнеса или венчурного фонда.

В случае с FPO увеличивается общее число акций, и вместе с этим доля владения бизнесом каждого акционера становится меньше.

Например, капитализация компании составляет 100 тысяч долларов, а количество акций — 10 штук. Каждая акция подтверждает право её владельца на 10% компании или на 10 тысяч долларов.

Предположим, что 5 акций принадлежат менеджменту компании, а 5 — торгуются на рынке в свободном обращении. В случае проведения SPO руководство компании продаст часть своих акций на рынке, и число бумаг в свободном обращении увеличится: допустим, с 5 до 8. Общее число бумаг в таком случае не изменится, и 1 акция будет по-прежнему означать 10% компании.

Но если руководство решит провести FPO, то оно выпустит дополнительные акции, например ещё 10 штук. В таком случае общее количество акций увеличится до 20, и одна бумага уже будет подтверждать право не на 10% компании, а на 5%. То есть доля текущих акционеров будет размыта в два раза.

Следовательно, для инвесторов проведение SPO — это положительная или нейтральная новость, а проведение дополнительного размещения — скорее негативная.

Положительные стороны SPO

Повышается прозрачность и эффективность компании. Чем меньше доля бизнеса находится в руках одного собственника, тем ниже шанс принятия неэффективных решений. Растёт ликвидность акций. Чем больше акций торгуются в свободном обращении, тем больше их ликвидность. Растёт интерес со стороны институциональных инвесторов. Крупные фонды и управляющие компании предпочитают инвестировать только в ликвидные бумаги. SPO повышает ликвидность акций, из-за чего растёт интерес со стороны институциональных инвесторов. Увеличиваются шансы на включение в индекс. В индексы включаются бумаги с высокой долей акций в свободном обращении. Например, для включения в индекс Мосбиржи эта доля должна быть не менее 10%. SPO может увеличить free-float и повысить шансы компании на включение в индекс, что увеличивает спрос со стороны индексных фондов. У компании появляются деньги на развитие. Этот фактор актуален только в том случае, если собственники проводили SPO для привлечения дополнительного капитала на рост бизнеса.

Отрицательные стороны SPO

В некоторых случаях SPO может сигнализировать о проблемах в компании. Например, если SPO проводится «экстренно», то есть акции размещаются с большой скидкой. Это может говорить о том, что собственникам срочно нужны деньги. Средства могут пойти на личные цели или на закрытие «дыр» в бюджете компании. Во втором случае это плохой сигнал для акционеров.

Иногда собственники бизнеса могут проводить вторичное размещение, чтобы зафиксировать прибыль и выйти из числа совладельцев. Причины могут быть разными, например владельцы больше не видят потенциала для роста в компании и хотят избавиться от её акций. В таком случае SPO — это негатив для текущих акционеров. Однако если владельцы продают свою долю по личным причинам, то для бизнеса это не является негативом. Узнать реальный повод для продажи в такой ситуации удаётся редко, но можно ориентироваться на публичные заявления руководителей и пресс-релизы организации.

Как участвовать в SPO и извлекать выгоду

Для того чтобы продать дополнительные акции во время SPO, владельцы часто дают на них скидку в пределах 3–10%, но иногда и больше. Если компания инвестиционно привлекательная, то можно извлечь выгоду, купив бумаги на вторичном размещении. Для этого:

1. Изучите, чем занимается компания, на чём она зарабатывает, какая динамика её доходов была в последние годы. Для этого посмотрите отчёты и пресс-релизы компании на её официальном сайте (раздел «Инвесторам и акционерам»).

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2. Определите справедливую стоимость акций и сопоставьте её с ценой, по которой компания размещает бумаги на SPO. Оценить стоимость акций можно с помощью мультипликаторов, которые вы можете посмотреть в специальных скринерах, например SMART-LAB или прямо в приложении брокера.

© Приложение «СберИнвестиции»

3. Если бизнес компании хороший, а акции размещаются ниже справедливой стоимости, подайте заявку на участие в SPO.

4. Дождитесь размещения бумаг и достижения целевой цены. Последнее вы можете определить самостоятельно или обратиться к аналитикам. Целевые (прогнозные) цены аналитиков можно посмотреть либо на сайтах аналитических агентств, либо в приложениях брокеров.

© Приложение «Т-Инвестиции»

5. Продайте акции с прибылью.

Для участия в SPO скачайте приложение брокера и подайте заявку в специальном разделе, посвящённом размещению. В заявке укажите количество желаемых для покупки акций и цену, по которой вы готовы их приобрести.

Подать заявку на участие можно также через инвестиционные компании, если они предоставляют такую возможность. Например, для участия в SPO «Светофор Групп», которое прошло 23 апреля, можно было подать заявку только через сайт инвестиционной компании «Риком-Траст».

© ricom.ru

Коротко

SPO — это размещение на бирже акций, которые ранее принадлежали владельцам компании.

SPO отличается от допэмиссии тем, что в первом случае на биржу выпускаются уже существующие акции, а во втором случае — новые.

SPO — это чаще всего позитив для компании и её акционеров.

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