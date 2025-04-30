Тикер: что это простыми словами и для чего он нужен инвестору

Тикеры используются для обозначения ценных бумаг: акций компаний, облигаций и других финансовых инструментов на фондовых рынках. Они позволяют быстро находить нужную информацию о котировках, ценах и объёмах торгов. Рассказываем, почему инвестору важно отличать тикеры и как правильно их использовать.

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Что такое тикер

Тикер — это уникальное сочетание букв или букв с цифрами и другими символами, которое используется для краткого обозначения ценной бумаги или другого финансового инструмента на бирже.

Раньше тикеры использовались для более быстрой передачи биржевой информации между участниками рынка. Длинные названия компаний замедляли этот процесс, поэтому были придуманы краткие обозначения. Сегодня наличие тикеров уже не влияет на скорость передачи котировок и других данных, но они по-прежнему активно используются в биржевой торговле. В частности, теперь тикеры применяются для:

Упрощения идентификации активов. Когда нужно быстро найти ту или иную ценную бумагу в терминале, проще написать тикер, а не полное название. Например, вместо Taiwan Semiconductor Manufacturing можно просто написать в поиске терминала TSM.

Когда нужно быстро найти ту или иную ценную бумагу в терминале, проще написать тикер, а не полное название. Например, вместо Taiwan Semiconductor Manufacturing можно просто написать в поиске терминала TSM. Предотвращения путаницы. Некоторые компании имеют одинаковые слова в названиях, что может путать инвесторов и трейдеров. Например, в США на биржах торгуются две компании: Apple Inc. — всем известный производитель iPhone и Apple Hospitality — инвестиционный фонд недвижимости, который специализируется на инвестициях в гостиницы и курорты. Для избежания ошибок при покупке акций участники рынка используют тикеры.

Некоторые компании имеют одинаковые слова в названиях, что может путать инвесторов и трейдеров. Например, в США на биржах торгуются две компании: Apple Inc. — всем известный производитель iPhone и Apple Hospitality — инвестиционный фонд недвижимости, который специализируется на инвестициях в гостиницы и курорты. Для избежания ошибок при покупке акций участники рынка используют тикеры. Автоматизации анализа. Многие торговые роботы и программы используют тикеры для более быстрой обработки информации. В этом случае тикер в определённой мере выполняет свою первоначальную задачу.

Тикеры акций

Тикеры акций чаще всего обозначаются 1–6 латинскими буквами. Эти буквы обычно созвучны с названием компании. Например, тикер обыкновенных акций Сбера — SBER, акций «Газпрома» — GAZP, «Роснефти» — ROSN.

Для обозначения привилегированных акций на конце тикера ставят букву P. Так, тикер обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» — SNGS, а тикер привилегированных — SNGSP. В США вместо обыкновенных и привилегированных акций есть бумаги класса A (аналог обыкновенных) и класса B (аналог привилегированных). Эти обозначения тоже указываются в тикерах. Например, акциям Berkshire Hathaway класса A присвоен тикер BRKa, а бумагам класса B — BRKb.

Тикеры уникальны только в рамках одной биржи. На разных биржах могут торговаться компании с одинаковыми обозначениями. Так, тикер компании Т-Технологии на Московской бирже обозначается одной буквой T. Такое же обозначение есть и на Нью-Йоркской бирже, но уже у акций телекоммуникационной компании AT&T Inc.

У эмитентов на разных биржах могут быть разные тикеры. Например, в США тикер Apple Inc. обозначается как AAPL, а в Германии на бирже в Ганновере тикер этой компании будет обозначаться как APC.

Когда компании меняют место юрисдикции или биржу, то они могут менять и тикер. Так, обозначение компании X5 Group до её «переезда» с Кипра в Россию было FIVE, а после — сменилось на X5.

Тикеры обозначаются латинскими буквами не на всех биржах. В Азии для этого используют иероглифы. Но для международных инвесторов такие обозначения непонятны, поэтому также используются цифровые коды. Например, акции китайского холдинга Alibaba на Нью-Йоркской бирже обозначаются тикером BABA, а на Гонконгской — кодом 9988.

Тикеры облигаций

Для облигаций тикеры используются крайне редко. Например, они есть у казначейских облигаций США: FVX — для пятилетних, TNX — для десятилетних, TYV — для тридцатилетних. Однако чаще всего для облигаций используют ISIN-коды.

ISIN-код — это международный уникальный идентификатор ценной бумаги, состоящий из 12 символов (букв и цифр). Он есть не только у облигаций, но и у других ценных бумаг.

Например, в России облигации не имеют тикеров, поэтому для их идентификации используют именно ISIN-коды. Так, выпуску облигаций Роснефть 002P-04 присвоен код RU000A0ZYT40, а выпуску 001P-06 того же эмитента — RU000A0JXXD3.

Тикеры фондов

Тикеры биржевых фондов практически ничем не отличаются от тикеров акций. Единственное отличие: у фондов одной управляющей компании могут быть похожие обозначения. Например, фонды от УК «Первая» начинаются с букв SB: Фонд «Доступное золото» — SBGD, Фонд «Сберегательный» — SBMM, Фонд «Долгосрочные гособлигации» — SBLB. Для удобства тикеры фондов нередко используются чаще, чем их названия.

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Тикеры валют

У каждой валюты тоже есть свой буквенный код, который определён международным стандартом ISO 4217. Буквы в нём обозначают страну и наименование валюты. Например, британский фунт стерлингов обозначается как GBP (Great Britain Pound), японская иена — JPY (Japanese yen), австралийский доллар — AUD (Australian dollar).

Тикеры фьючерсов

Тикеры фьючерсов в различных странах обозначаются по-разному, но состоят из одинаковых частей: кода базового актива и обозначения даты исполнения (экспирации).

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В США базовый актив обозначается в виде нескольких латинских букв, месяц, в котором пройдёт экспирация, — так же латинской буквой, а год — по последней цифре.

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Например, тикер фьючерса на нефть марки Brent с экспирацией в июле 2025 года будет выглядеть так: BRN5, где:

BR — нефть марки Brent;

— нефть марки Brent; N — июль;

— июль; 5 — 2025 год.

В России обозначения базовых активов используются те же, но для указания даты экспирации используются цифры. Тот же фьючерс на нефть, торгующийся на российских биржах, будет иметь тикер BR-7.25, где:

BR — нефть марки Brent;

— нефть марки Brent; 7 — седьмой месяц (июль);

— седьмой месяц (июль); 25 — 2025 год.

Почему важно использовать тикеры

Фондовый рынок знает множество историй, когда инвесторы, не зная тикеров, массово покупали акции «не тех» компаний просто из-за того, что они имели похожие названия с «правильными».

Например, в 2023 году вышла позитивная новость о том, что компания Globaltrans меняет место регистрации с Кипра на ОАЭ. Инвесторы начали покупать акции, но перепутали названия и скупили бумаги другой компании под названием Globaltruck. В результате акции последней за два дня выросли более чем на 100% без каких-либо корпоративных новостей. Несмотря на похожие названия, тикер первой компании — GLTR, а тикер второй — GTRK.

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Такие истории есть не только в России, но и по всему миру. Например, в 2020 году после роста популярности программы для видеоконференций Zoom спекулянты скупили акции компании Zoom Technologies и увеличили их стоимость более чем на 45 000%. При этом Zoom Technologies не имела отношения к видеоконференциям, а занималась разработкой модемов и различных сетевых устройств. Её тикер обозначался как ZOOM. А компания-разработчик одноимённого приложения называлась Zoom Video Communications, и её тикер состоял из двух букв — ZM. Не зная тикеров, спекулянты скупили акции совершенно другой компании и, возможно, потеряли деньги.

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Коротко

Тикер — это уникальное сочетание букв (иногда с цифрами или другими символами), которое используется для краткого обозначения ценной бумаги.

Тикеры есть почти у всех биржевых инструментов.

Тикеры используются для упрощения передачи данных и поиска инструментов, а также для предотвращения ошибок при торговле.

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