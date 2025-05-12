Что происходит с рублём перед переговорами России и Украины

Рубль после майских праздников продолжает удерживать сильные позиции относительно мировых валют в ожидании прямых переговоров между Россией и Украиной, считают опрошенные «Рамблером» эксперты. Доллар в начале недели торгуется вблизи 81 рубля, евро опустился в область 90 рублей. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет курс рубля на неделе с 12 по 16 мая.

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Поведение рубля

Рубль на рынке «Форекс» на майских праздниках демонстрировал устойчивость. В пятницу, 9 мая, доллар закрылся на отметке 82,5 рубля. Эту неделю доллар начал с 82,4 рубля.

Евро закрыл прошлую неделю (5–9 мая) на отметке 92,8 рубля. Цена открытия в понедельник составила 92,5 рубля. Юань завершил торги в пятницу на уровне 11,4 рубля. Сегодня утром валюта начала торги с той же отметки.

К 13:45 мск рубль укрепился к валютам. Доллар торговался по 80,9 рубля, евро — 89,9 рубля. Юань стоил 11,2 рубля.

Причины

Поддержку рублю оказывают надежды на продвижение в процессе урегулирования украинского конфликта, сказали опрошенные «Рамблером» эксперты. Ожидается, что 15 мая Россия и Украина проведут первые за три года прямые переговоры.

Стабильность рубля в начале мая поддержали комментарии Минфина по обязательной продаже валютной выручки экспортёрами, сказал аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов. 6 мая министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство не видит необходимости менять текущие требования. Минимальная доля продажи с октября 2024 года составляет 25% от всех внешнеторговых контрактов.

Минфин с 13 мая вернётся к покупке валюты. В ближайший месяц министерство планирует покупать валюту и золото по бюджетному правилу на 2,3 миллиарда рублей в день. В апреле ведомство продавало валюту в объёме 1,6 миллиарда рублей в сутки.

Банк России с 13 мая снизит объём продажи валюты до 6,6 миллиарда рублей в день с 10,5 миллиарда рублей. На этом фоне поддержка рубля несколько снизится, однако это вряд ли приведёт к серьёзному ослаблению рубля в ближайший месяц, считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

При текущих ценах на нефть должен быть на более слабых уровнях, чем сейчас, сказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В начале месяца стоимость Brent опускалась до самого низкого уровня с февраля 2021 года — 59 долларов за баррель. Причиной падения цен стало решение альянса стран ОПЕК+ нарастить добычу с июля на 411 тысяч баррелей в сутки.

В начале этой недели нефтяные котировки демонстрируют позитивную динамику. Цена Brent 12 мая выросла на 2,7% и достигла отметки 65,6 доллара за баррель после выхода благоприятных новостей об итогах переговоров по торговле между США и Китаем. Прогресс по торговле между двумя крупнейшими мировыми державами повышает надежды на то, что глобальной рецессии удастся избежать, отметил Потавин. Эксперт видит целью восстановление котировок Brent в ближайшие две недели до 68 долларов за баррель.

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара на неделе 12–16 мая будет в районе 82–83 рублей. Евро может находиться в области 92 рублей. Курс юаня будет вблизи 11,4 рубля.

Прогноз начальника отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»:

Доллар будет торговаться вблизи 82 рублей.

Евро может находиться у отметки 93 рублей.

Юань будет в районе 11,4 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться в диапазоне 80–84 рублей.

Евро составит 89–94 рубля.

Юань будет находиться в области 11–11,5 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Курс доллара может находиться в интервале 80–85 рублей.

Курс юаня составит 11,08–11,78 рубля.

Прогноз аналитика «Цифра брокер» Ивана Ефанова:

Доллар будет торговаться в коридоре 80,4–85,5 рубля.

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