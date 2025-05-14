Как заработать на ослаблении рубля: топ-10 замещающих облигаций в 2025 году

С начала года рубль укрепился к доллару на 29% и теперь находится на отметке около 80 рублей за доллар. Эксперты считают, что период укрепления продлится недолго и в скором времени рубль снова начнёт слабеть. Разбираемся, как на этом можно заработать.

© alexsl/iStock.com, Рамблер

Что будет с курсом рубля

Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году средний курс рубля составит 94,3 рубля за доллар. Чтобы этот прогноз оказался верным, курс рубля должен ослабнуть до 100 рублей за доллар уже к середине лета и продержаться на этом уровне до конца года.

Большинство экономистов считают сценарий ослабления рубля наиболее вероятным. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ожидает, что российская валюта ослабнет до 85–90 рублей за доллар к июню. Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева ожидает ослабление до 107–110 рублей за доллар к концу 2025 года.

Какие инструменты защитят от девальвации рубля

На российском рынке есть несколько инструментов, которые дадут защиту от ослабления национальной валюты. Среди них:

Иностранная валюта. После введения санкций против Национального клирингового центра биржевые торги долларом и евро остановились, но торги валютами дружественных стран по-прежнему доступны всем инвесторам. Среди них: китайский юань, казахстанский тенге, турецкая лира, армянский драм, белорусский рубль и киргизский сом.

Ценные бумаги в иностранной валюте. Среди таких бумаг на российских биржах остались только юаневые облигации. Они номинированы в юанях и выплачивают купоны в этой же валюте.

Инструменты с привязкой к иностранной валюте. Такие инструменты торгуются в рублях, но их цены привязаны к иностранной валюте. Например, золото на Московской бирже торгуется в российской валюте, но его цена эквивалентна мировым ценам в долларах. К этой же категории относятся и замещающие облигации: их номинал и купон привязан к курсу иностранной валюты: чаще всего к доллару или к евро. О них мы поговорим подробнее.

Стоит ли инвестировать в замещающие облигации

В условиях геополитической нестабильности и ограниченного доступа к иностранным бумагам замещающие облигации выглядят разумной альтернативой валютным инструментам, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Котировки замещающих облигаций прямо зависят от курса валюты, в которой они номинированы. При ослаблении рубля выплаты по купонам и номиналу растут, что делает такие бумаги особенно привлекательными для инвесторов, ожидающих девальвации российской национальной валюты, отмечает эксперт.

Валютные облигации позволяют не просто заработать в случае ослабления рубля, но и получить дополнительный доход от купонных выплат, добавляет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Более того, цены валютных облигаций неплохо реагируют на улучшение геополитического фона, отмечает эксперт.

Как выбрать замещающие облигации

При выборе замещающих облигаций в первую очередь стоит обратить внимание на такие параметры, как срок до погашения, валюта номинации, объём выпуска и текущая доходность, отмечает Владимир Чернов. Чем ближе срок погашения, тем ниже чувствительность к рыночной волатильности, пояснил эксперт.

Также важно учитывать эмитента, так как замещающие облигации голубых фишек (например, «Газпрома», «Норникеля», «Лукойла») обычно более ликвидны и надёжны. Аналитик рекомендует изучить отчётность, долговую нагрузку и операционную устойчивость бизнеса, чтобы не купить бумаги с высоким риском дефолта эмитента.

Вы можете посмотреть подробную информацию о выпусках облигаций и отсортировать их по интересующим критериям с помощью специальных сервисов-скринеров. Существуют как платные, так и бесплатные скринеры, например «Доходъ», Smart-lab или Rusbonds.

Как выбирать облигации

10 замещающих облигаций с наибольшей доходностью

Рассмотрим 10 выпусков замещающих облигаций* с фиксированным купоном, которые дают самую высокую доходность. В выборке участвовали эмитенты с рейтингом не ниже AA-. Доходности и цены указаны по состоянию на 13 мая 2025 года по курсу 80,8 рублей/доллар. Подборка составлялась с учётом комментариев аналитиков Freedom Finance Global и «БКС Мир инвестиций».

1. ГТЛК — выпуск ЗО28Д

ISIN: RU000A107CX7

RU000A107CX7 Дата погашения: 26.02.2028.

26.02.2028. Валюта: доллар США.

доллар США. Номинал: 1000 долларов.

1000 долларов. Доходность к погашению: 7,72%.

7,72%. Размер купона: 2,4% (24 доллара).

2,4% (24 доллара). Периодичность выплат купона: 2 раза в год.

2 раза в год. Цена облигации: 93%, или 76 141 рубль, с учётом накопленного купонного дохода (НКД).

93%, или 76 141 рубль, с учётом накопленного купонного дохода (НКД). Кредитный рейтинг компании: «АКРА» AA- (RU), «Эксперт РА» ruAA-.

2. «Газпром капитал» — выпуск ГазКЗ-27Е

ISIN: RU000A105RZ4

RU000A105RZ4 Дата погашения: 17.02.2027.

17.02.2027. Валюта: евро.

евро. Номинал: 1000 евро.

1000 евро. Доходность к погашению: 7,37%.

7,37%. Размер купона: 1,5% (15 евро).

1,5% (15 евро). Периодичность выплат купона: 1 раз в год.

1 раз в год. Цена облигации: 90,6%, или 81 957 рублей, с учётом НКД.

90,6%, или 81 957 рублей, с учётом НКД. Кредитный рейтинг компании: «АКРА» АAA (RU), «Эксперт РА» ruAAА.

3. «Газпром капитал» — выпуск ГазКЗ-34Д

ISIN: RU000A105A95

RU000A105A95 Дата погашения: 28.04.2034.

28.04.2034. Валюта: доллар США.

доллар США. Номинал: 1000 долларов.

1000 долларов. Доходность к погашению: 7,17%.

7,17%. Размер купона: 4,3% (43,13 доллара).

4,3% (43,13 доллара). Периодичность выплат купона: 2 раза в год.

2 раза в год. Цена облигации: 109,6%, или 88 965 рублей, с учётом НКД.

109,6%, или 88 965 рублей, с учётом НКД. Кредитный рейтинг компании: «АКРА» АAA (RU), «Эксперт РА» ruAAА.

4. «Акрон» — выпуск БО-001P-07

ISIN: RU000A10B347

RU000A10B347 Дата погашения: 4.03.2027.

4.03.2027. Валюта: юань.

юань. Номинал: 1000 юаней.

1000 юаней. Доходность к погашению : 7,14%.

: 7,14%. Размер купона: 0,86% (8,63 юаня).

0,86% (8,63 юаня). Периодичность выплат купона: 12 раз в год.

12 раз в год. Цена облигации: 105%, или 11 742 рубля, с учётом НКД.

105%, или 11 742 рубля, с учётом НКД. Кредитный рейтинг компании: «Эксперт РА» ruAA.

5. «Совкомфлот» — выпуск ЗО-2028

ISIN: RU000A105A87

RU000A105A87 Дата погашения: 26.04.2028.

26.04.2028. Валюта: доллар США.

доллар США. Номинал: 1000 долларов.

1000 долларов. Доходность к погашению: 7%.

7%. Размер купона: 1,9% (19,25 долларов).

1,9% (19,25 долларов). Периодичность выплат купона: 2 раза в год.

2 раза в год. Цена облигации: 92%, или 74 574 рубля, с учётом НКД.

92%, или 74 574 рубля, с учётом НКД. Кредитный рейтинг компании: «Эксперт РА» ruAAА.

6. «Алроса» — выпуск З027-Д

ISIN: RU000A108TV3

RU000A108TV3 Дата погашения: 26.04.2028.

26.04.2028. Валюта: доллар США.

доллар США. Номинал: 1000 долларов.

1000 долларов. Доходность к погашению: 6,72%.

6,72%. Размер купона: 1,55% (15,5 доллара).

1,55% (15,5 доллара). Периодичность выплат купона: 2 раза в год.

2 раза в год. Цена облигации: 93%, или 76 197 рублей, с учётом НКД.

93%, или 76 197 рублей, с учётом НКД. Кредитный рейтинг компании: «Эксперт РА» ruAAА.

7. «Новатэк» — выпуск 001P-02

ISIN: RU000A108G70

RU000A108G70 Дата погашения: 27.10.2026.

27.10.2026. Валюта: доллар США.

доллар США. Номинал: 100 долларов.

100 долларов. Доходность к погашению: 6,41%.

6,41%. Размер купона: 1,56% (1,56 доллара).

1,56% (1,56 доллара). Периодичность выплат купона: 4 раза в год.

4 раза в год. Цена облигации: 100%, или 8205 рублей, с учётом НКД.

100%, или 8205 рублей, с учётом НКД. Кредитный рейтинг компании: «АКРА» АAA (RU), «Эксперт РА» ruAAА.

8. «Полюс» — выпуск ЗО28-Д

ISIN: RU000A108P79

RU000A108P79 Дата погашения: 14.10.2028.

14.10.2028. Валюта: доллар США.

доллар США. Номинал: 1000 долларов.

1000 долларов. Доходность к погашению: 6,26%.

6,26%. Размер купона: 1,62% (16,25 доллара).

1,62% (16,25 доллара). Периодичность выплат купона: 2 раза в год.

2 раза в год. Цена облигации: 90,2%, или 73 201 рубль, с учётом НКД.

90,2%, или 73 201 рубль, с учётом НКД. Кредитный рейтинг компании: «Эксперт РА» ruAAА.

9. «Лукойл» — выпуск ЗО-30

ISIN: RU000A1059Q2

RU000A1059Q2 Дата погашения: 6.05.2030.

6.05.2030. Валюта: доллар США.

доллар США. Номинал: 1000 долларов.

1000 долларов. Доходность к погашению: 6,25%.

6,25%. Размер купона: 1,93% (19,38 доллара).

1,93% (19,38 доллара). Периодичность выплат купона: 2 раза в год.

2 раза в год. Цена облигации: 89,9%, или 72 870 рублей, с учётом НКД.

89,9%, или 72 870 рублей, с учётом НКД. Кредитный рейтинг компании: «АКРА» АAA (RU), «Эксперт РА» ruAAА.

10. «Норильский Никель» — выпуск НорНикЗ26Д

ISIN: RU000A107C67

RU000A107C67 Дата погашения: 27.10.2026.

27.10.2026. Валюта: доллар США.

доллар США. Номинал: 1000 долларов.

1000 долларов. Доходность к погашению: 5,08%.

5,08%. Размер купона: 1,4% (14 долларов).

1,4% (14 долларов). Периодичность выплат купона : 2 раза в год.

: 2 раза в год. Цена облигации: 96,9%, или 78 506 рублей, с учётом НКД.

96,9%, или 78 506 рублей, с учётом НКД. Кредитный рейтинг компании: «Эксперт РА» ruAAА.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

Рублю предсказали ослабление летом