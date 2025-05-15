Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды в 2025 году и когда купить бумаги
Более 30 российских компаний объявили о выплате дивидендов в 2025 году. «Рамблер» собрал главную информацию о выплатах: компании по отраслям, размер дивидендов, дивидендная доходность, последние даты для покупки бумаг под дивиденды.
Банки и финансы
Предстоящие дивиденды
ПАО Сбербанк, обыкновенные акции
- Тикер: SBER.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 34,84 рубля.
- Дивидендная доходность: 11,1%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.
ПАО Сбербанк, привилегированные акции
- Тикер: SBERP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 34,84 рубля.
- Дивидендная доходность: 11,2%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.
Банк ВТБ
- Тикер: VTBR
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 25,58 рубля.
- Дивидендная доходность: 25,8%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.
Московская биржа
- Тикер: MOEX
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 26,11 рубля.
- Дивидендная доходность: 12,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 9 июля.
УК «Арсагера»
- Тикер: ARSA
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,15 рубля.
- Дивидендная доходность: 1,4%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 27 июня.
МФК «Займер»
- Тикер: ZAYM
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 13,71 рубля.
- Дивидендная доходность: 8,7%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 26 июня.
«ЭсЭфАй»
- Тикер: SFIN
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 83,5 рубля.
- Дивидендная доходность: 5,6%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 6 июня.
Выплаченные дивиденды
Банк «Санкт-Петербург», обыкновенные акции
- Тикер: BSPB.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 29,72 рубля.
- Дивидендная доходность: 7,3%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 2 мая.
Банк «Санкт-Петербург», привилегированные акции
- Тикер: BSPBP
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,22 рубля.
- Дивидендная доходность: 0,3%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 2 мая.
АКБ «Авангард»
- Тикер: AVAN.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 28,5 рубля.
- Дивидендная доходность: 3,6%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 25 апреля.
МФК «Займер»
- Тикер: ZAYM.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 10,51 рубля.
- Дивидендная доходность: 7,68%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 13 января.
Девелопмент и недвижимость
Выплаченные дивиденды
«Группа ЛСР»
- Тикер: LSRG.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 78 рублей.
- Дивидендная доходность: 8,9%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 28 апреля.
Лизинг
Предстоящие дивиденды
«Европлан»
- Тикер: LEAS.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 29 рублей.
- Дивидендная доходность: 4,4%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 5 июня.
Машиностроение
Предстоящие дивиденды
«Соллерс»
- Тикер: SVAV.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 70 рублей.
- Дивидендная доходность: 10%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 10 июня.
НПО «Наука»
- Тикер: NAUK.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 26,76 рубля.
- Дивидендная доходность: 5,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 22 мая.
Медицина
Предстоящие дивиденды
ММЦБ
- Тикер: GEMA.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 2,4 рубля.
- Дивидендная доходность: 1,9%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 13 июня.
«Озон Фармацевтика»
- Тикер: OZPH.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,26 рубля.
- Дивидендная доходность: 0,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 4 июня.
Металлы и добыча полезных ископаемых
Предстоящие дивиденды
«Лензолото», привилегированные акции
- Тикер: LNZLP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 9,55 рубля.
- Дивидендная доходность: 0,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.
Выплаченные дивиденды
«Полюс»
- Тикер: PLZL.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 73 рубля.
- Дивидендная доходность: 3,8%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 24 апреля.
Нефть и газ
Предстоящие дивиденды
«Роснефть»
- Тикер: ROSN.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 14,68 рубля.
- Дивидендная доходность: 3%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.
«Лукойл»
- Тикер: LKOH.
- Cтатус: утверждено.
- Размер дивидендов на бумагу: 541 рубль.
- Дивидендная доходность: 7,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 2 июня.
«Татнефть», обыкновенные акции
- Тикер: TATN.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 43,11 рубля.
- Дивидендная доходность: 6,9%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.
«Татнефть», привилегированные акции
- Тикер: TATNP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 43,11 рубля.
- Дивидендная доходность: 7%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.
«КуйбышевАзот», обыкновенные акции
- Тикер: KAZT.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 2,5 рубля.
- Дивидендная доходность: 0,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 23 мая.
«КуйбышевАзот», привилегированные акции
- Тикер: KAZTP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 2,5 рубля.
- Дивидендная доходность: 0,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 23 мая.
Выплаченные дивиденды
«Новатэк»
- Тикер: NVTK.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 46,65 рубля.
- Дивидендная доходность: 3,7%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 25 апреля.
«Евротранс»
- Тикер: EUTR.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 6,48 рубля.
- Дивидендная доходность: 5,78%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 14 января.
«Роснефть»
- Тикер: ROSN.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 36,47 рубля.
- Дивидендная доходность: 7,93%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 9 января.
«Татнефть», обыкновенные акции
- Тикер: TATN.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 17,39 рубля.
- Дивидендная доходность: 3,19%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 6 января.
«Татнефть», привилегированные акции
- Тикер: TATNP.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 17,39 рубля.
- Дивидендная доходность: 3,19%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 6 января.
Потребительский сектор
Предстоящие дивиденды
«Икс 5»
- Тикер: X5.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 648 рублей.
- Дивидендная доходность: 17,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 8 июля.
Novabev Group
- Тикер: BELU.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 25 рублей.
- Дивидендная доходность: 4,9%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 6 июня.
«Эйч Эф Джи» (Henderson)
- Тикер: HNFG.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 20 рублей.
- Дивидендная доходность: 3,2%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.
ГК «Мать и дитя»
- Тикер: MDMG.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 22 рубля.
- Дивидендная доходность: 2,1%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 16 мая.
Выплаченные дивиденды
ЦМТ, обыкновенные акции
- Тикер: WTCM.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,88 рубля.
- Дивидендная доходность: 6,4%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 18 апреля.
ЦМТ, привилегированные акции
- Тикер: WTCMP.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,88 рубля.
- Дивидендная доходность: 7,7%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 18 апреля.
«Черкизово»
- Тикер: GCHE.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 98,92 рубля.
- Дивидендная доходность: 2,1%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 4 апреля.
Телеком
Выплаченные дивиденды
«Таттелеком»
- Тикер: TTLK.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,04 рубля.
- Дивидендная доходность: 4,7%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 8 мая.
Химическая промышленность и удобрения
Предстоящие дивиденды
«ФосАгро»
- Тикер: PHOR.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 171 рубль.
- Дивидендная доходность: 2,6%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 6 июня.
«Акрон»
- Тикер: AKRN.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 534 рубля.
- Дивидендная доходность: 3,3%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 6 июня.
Энергетика
Предстоящие дивиденды
«Россети Центр»
- Тикер: MRKC.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,07 рубля.
- Дивидендная доходность: 12,5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.
ДЭК
- Тикер: DVEC.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,17 рубля.
- Дивидендная доходность: 8%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.
«РСТомск», обыкновенные акции
- Тикер: TORS.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,02 рубля.
- Дивидендная доходность: 3,6%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 20 июня.
«РСТомск», привилегированные акции
- Тикер: TORSP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,02 рубля.
- Дивидендная доходность: 5%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 20 июня.
РЭСК
- Тикер: RZSB.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 3,94 рубля.
- Дивидендная доходность: 12,4%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.
«Красноярскэнергосбыт», обыкновенные акции
- Тикер: KRSB.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 2,254598344 рубля.
- Дивидендная доходность: 13%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.
«Красноярскэнергосбыт», привилегированные акции
- Тикер: KRSBP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 2,254598344 рубля.
- Дивидендная доходность: 12,9%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.
«Интер РАО»
- Тикер: IRAO.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,35 рубля.
- Дивидендная доходность: 9,41%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 6 июня.
«Пермэнергосбыт», обыкновенные акции
- Тикер: PMSB.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 37 рублей.
- Дивидендная доходность: 14,7%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.
«Пермэнергосбыт», привилегированные акции
- Тикер: PMSBP.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 37 рублей.
- Дивидендная доходность: 13,8%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.
ТГК-14
- Тикер: TGKN.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 0,0006886 рубля.
- Дивидендная доходность: 8,4%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 23 мая.
IT
Предстоящие дивиденды
«Арендата»
- Тикер: DATA.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 3,43 рубля.
- Дивидендная доходность: 2,6%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 5 июня.
«Т-Технологии»
- Тикер: T.
- Cтатус: рекомендовано.
- Размер дивидендов на бумагу: 32 рубля.
- Дивидендная доходность: 0,9%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 15 мая.
Выплаченные дивиденды
Яндекс
- Тикер: YDEX.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 80 рублей.
- Дивидендная доходность: 1,8%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 25 апреля.
«Диасофт»
- Тикер: DIAS.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 53,3 рубля.
- Дивидендная доходность: 1,21%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 20 марта.
Группа «Астра»
- Тикер: ASTR.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 2,64 рубля.
- Дивидендная доходность: 0,53%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 15 января.
«Диасофт»
- Тикер: DIAS.
- Cтатус: выплачено.
- Размер дивидендов на бумагу: 45 рублей.
- Дивидендная доходность: 1%.
- Последний день для покупки под дивиденды: 6 января.
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