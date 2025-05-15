Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды в 2025 году и когда купить бумаги

Более 30 российских компаний объявили о выплате дивидендов в 2025 году. «Рамблер» собрал главную информацию о выплатах: компании по отраслям, размер дивидендов, дивидендная доходность, последние даты для покупки бумаг под дивиденды.

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Банки и финансы

Предстоящие дивиденды

ПАО Сбербанк, обыкновенные акции

Тикер : SBER.

: SBER. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 34,84 рубля.

: 34,84 рубля. Дивидендная доходность : 11,1%.

: 11,1%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

ПАО Сбербанк, привилегированные акции

Тикер : SBERP.

: SBERP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 34,84 рубля.

: 34,84 рубля. Дивидендная доходность : 11,2%.

: 11,2%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

Банк ВТБ

Тикер : VTBR

: VTBR Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 25,58 рубля.

: 25,58 рубля. Дивидендная доходность : 25,8%.

: 25,8%. Последний день для покупки под дивиденды: 10 июля.

Московская биржа

Тикер : MOEX

: MOEX Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 26,11 рубля.

: 26,11 рубля. Дивидендная доходность : 12,5%.

: 12,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 9 июля.

УК «Арсагера»

Тикер : ARSA

: ARSA Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,15 рубля.

: 0,15 рубля. Дивидендная доходность : 1,4%.

: 1,4%. Последний день для покупки под дивиденды: 27 июня.

МФК «Займер»

Тикер : ZAYM

: ZAYM Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 13,71 рубля.

: 13,71 рубля. Дивидендная доходность : 8,7%.

: 8,7%. Последний день для покупки под дивиденды: 26 июня.

«ЭсЭфАй»

Тикер : SFIN

: SFIN Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 83,5 рубля.

: 83,5 рубля. Дивидендная доходность : 5,6%.

: 5,6%. Последний день для покупки под дивиденды: 6 июня.

Выплаченные дивиденды

Банк «Санкт-Петербург», обыкновенные акции

Тикер : BSPB.

: BSPB. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 29,72 рубля.

: 29,72 рубля. Дивидендная доходность : 7,3%.

: 7,3%. Последний день для покупки под дивиденды: 2 мая.

Банк «Санкт-Петербург», привилегированные акции

Тикер : BSPBP

: BSPBP Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 0,22 рубля.

: 0,22 рубля. Дивидендная доходность : 0,3%.

: 0,3%. Последний день для покупки под дивиденды: 2 мая.

АКБ «Авангард»

Тикер : AVAN.

: AVAN. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 28,5 рубля.

: 28,5 рубля. Дивидендная доходность : 3,6%.

: 3,6%. Последний день для покупки под дивиденды: 25 апреля.

МФК «Займер»

Тикер : ZAYM.

: ZAYM. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 10,51 рубля.

: 10,51 рубля. Дивидендная доходность : 7,68%.

: 7,68%. Последний день для покупки под дивиденды: 13 января.

Девелопмент и недвижимость

Выплаченные дивиденды

«Группа ЛСР»

Тикер : LSRG.

: LSRG. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 78 рублей.

: 78 рублей. Дивидендная доходность : 8,9%.

: 8,9%. Последний день для покупки под дивиденды: 28 апреля.

Лизинг

Предстоящие дивиденды

«Европлан»

Тикер : LEAS.

: LEAS. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 29 рублей.

: 29 рублей. Дивидендная доходность : 4,4%.

: 4,4%. Последний день для покупки под дивиденды: 5 июня.

Машиностроение

Предстоящие дивиденды

«Соллерс»

Тикер : SVAV.

: SVAV. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 70 рублей.

: 70 рублей. Дивидендная доходность : 10%.

: 10%. Последний день для покупки под дивиденды: 10 июня.

НПО «Наука»

Тикер : NAUK.

: NAUK. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 26,76 рубля.

: 26,76 рубля. Дивидендная доходность : 5,5%.

: 5,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 22 мая.

Медицина

Предстоящие дивиденды

ММЦБ

Тикер : GEMA.

: GEMA. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 2,4 рубля.

: 2,4 рубля. Дивидендная доходность : 1,9%.

: 1,9%. Последний день для покупки под дивиденды: 13 июня.

«Озон Фармацевтика»

Тикер : OZPH.

: OZPH. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,26 рубля.

: 0,26 рубля. Дивидендная доходность : 0,5%.

: 0,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 4 июня.

Металлы и добыча полезных ископаемых

Предстоящие дивиденды

«Лензолото», привилегированные акции

Тикер : LNZLP.

: LNZLP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 9,55 рубля.

: 9,55 рубля. Дивидендная доходность : 0,5%.

: 0,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.

Выплаченные дивиденды

«Полюс»

Тикер : PLZL.

: PLZL. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 73 рубля.

: 73 рубля. Дивидендная доходность : 3,8%.

: 3,8%. Последний день для покупки под дивиденды: 24 апреля.

Нефть и газ

Предстоящие дивиденды

«Роснефть»

Тикер : ROSN.

: ROSN. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 14,68 рубля.

: 14,68 рубля. Дивидендная доходность : 3%.

: 3%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июля.

«Лукойл»

Тикер : LKOH.

: LKOH. Cтатус : утверждено.

: утверждено. Размер дивидендов на бумагу : 541 рубль.

: 541 рубль. Дивидендная доходность : 7,5%.

: 7,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 2 июня.

«Татнефть», обыкновенные акции

Тикер : TATN.

: TATN. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 43,11 рубля.

: 43,11 рубля. Дивидендная доходность : 6,9%.

: 6,9%. Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.

«Татнефть», привилегированные акции

Тикер : TATNP.

: TATNP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 43,11 рубля.

: 43,11 рубля. Дивидендная доходность : 7%.

: 7%. Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.

«КуйбышевАзот», обыкновенные акции

Тикер : KAZT.

: KAZT. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 2,5 рубля.

: 2,5 рубля. Дивидендная доходность : 0,5%.

: 0,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 23 мая.

«КуйбышевАзот», привилегированные акции

Тикер : KAZTP.

: KAZTP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 2,5 рубля.

: 2,5 рубля. Дивидендная доходность : 0,5%.

: 0,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 23 мая.

Выплаченные дивиденды

«Новатэк»

Тикер : NVTK.

: NVTK. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 46,65 рубля.

: 46,65 рубля. Дивидендная доходность : 3,7%.

: 3,7%. Последний день для покупки под дивиденды: 25 апреля.

«Евротранс»

Тикер : EUTR.

: EUTR. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 6,48 рубля.

: 6,48 рубля. Дивидендная доходность : 5,78%.

: 5,78%. Последний день для покупки под дивиденды: 14 января.

«Роснефть»

Тикер : ROSN.

: ROSN. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 36,47 рубля.

: 36,47 рубля. Дивидендная доходность : 7,93%.

: 7,93%. Последний день для покупки под дивиденды: 9 января.

«Татнефть», обыкновенные акции

Тикер : TATN.

: TATN. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 17,39 рубля.

: 17,39 рубля. Дивидендная доходность : 3,19%.

: 3,19%. Последний день для покупки под дивиденды: 6 января.

«Татнефть», привилегированные акции

Тикер : TATNP.

: TATNP. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 17,39 рубля.

: 17,39 рубля. Дивидендная доходность : 3,19%.

: 3,19%. Последний день для покупки под дивиденды: 6 января.

Потребительский сектор

Предстоящие дивиденды

«Икс 5»

Тикер : X5.

: X5. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 648 рублей.

: 648 рублей. Дивидендная доходность : 17,5%.

: 17,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 8 июля.

Novabev Group

Тикер : BELU.

: BELU. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 25 рублей.

: 25 рублей. Дивидендная доходность : 4,9%.

: 4,9%. Последний день для покупки под дивиденды: 6 июня.

«Эйч Эф Джи» (Henderson)

Тикер : HNFG.

: HNFG. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 20 рублей.

: 20 рублей. Дивидендная доходность : 3,2%.

: 3,2%. Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.

ГК «Мать и дитя»

Тикер : MDMG.

: MDMG. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 22 рубля.

: 22 рубля. Дивидендная доходность : 2,1%.

: 2,1%. Последний день для покупки под дивиденды: 16 мая.

Выплаченные дивиденды

ЦМТ, обыкновенные акции

Тикер : WTCM.

: WTCM. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 0,88 рубля.

: 0,88 рубля. Дивидендная доходность : 6,4%.

: 6,4%. Последний день для покупки под дивиденды: 18 апреля.

ЦМТ, привилегированные акции

Тикер : WTCMP.

: WTCMP. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 0,88 рубля.

: 0,88 рубля. Дивидендная доходность : 7,7%.

: 7,7%. Последний день для покупки под дивиденды: 18 апреля.

«Черкизово»

Тикер : GCHE.

: GCHE. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 98,92 рубля.

: 98,92 рубля. Дивидендная доходность : 2,1%.

: 2,1%. Последний день для покупки под дивиденды: 4 апреля.

Телеком

Выплаченные дивиденды

«Таттелеком»

Тикер : TTLK.

: TTLK. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 0,04 рубля.

: 0,04 рубля. Дивидендная доходность : 4,7%.

: 4,7%. Последний день для покупки под дивиденды: 8 мая.

Химическая промышленность и удобрения

Предстоящие дивиденды

«ФосАгро»

Тикер : PHOR.

: PHOR. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 171 рубль.

: 171 рубль. Дивидендная доходность : 2,6%.

: 2,6%. Последний день для покупки под дивиденды: 6 июня.

«Акрон»

Тикер : AKRN.

: AKRN. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 534 рубля.

: 534 рубля. Дивидендная доходность : 3,3%.

: 3,3%. Последний день для покупки под дивиденды: 6 июня.

Энергетика

Предстоящие дивиденды

«Россети Центр»

Тикер : MRKC.

: MRKC. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,07 рубля.

: 0,07 рубля. Дивидендная доходность : 12,5%.

: 12,5%. Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.

ДЭК

Тикер : DVEC.

: DVEC. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,17 рубля.

: 0,17 рубля. Дивидендная доходность : 8%.

: 8%. Последний день для покупки под дивиденды: 24 июня.

«РСТомск», обыкновенные акции

Тикер : TORS.

: TORS. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,02 рубля.

: 0,02 рубля. Дивидендная доходность : 3,6%.

: 3,6%. Последний день для покупки под дивиденды: 20 июня.

«РСТомск», привилегированные акции

Тикер : TORSP.

: TORSP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,02 рубля.

: 0,02 рубля. Дивидендная доходность : 5%.

: 5%. Последний день для покупки под дивиденды: 20 июня.

РЭСК

Тикер : RZSB.

: RZSB. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 3,94 рубля.

: 3,94 рубля. Дивидендная доходность : 12,4%.

: 12,4%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.

«Красноярскэнергосбыт», обыкновенные акции

Тикер : KRSB.

: KRSB. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 2,254598344 рубля.

: 2,254598344 рубля. Дивидендная доходность : 13%.

: 13%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.

«Красноярскэнергосбыт», привилегированные акции

Тикер : KRSBP.

: KRSBP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 2,254598344 рубля.

: 2,254598344 рубля. Дивидендная доходность : 12,9%.

: 12,9%. Последний день для покупки под дивиденды: 17 июня.

«Интер РАО»

Тикер : IRAO.

: IRAO. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,35 рубля.

: 0,35 рубля. Дивидендная доходность : 9,41%.

: 9,41%. Последний день для покупки под дивиденды: 6 июня.

«Пермэнергосбыт», обыкновенные акции

Тикер : PMSB.

: PMSB. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 37 рублей.

: 37 рублей. Дивидендная доходность : 14,7%.

: 14,7%. Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.

«Пермэнергосбыт», привилегированные акции

Тикер : PMSBP.

: PMSBP. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 37 рублей.

: 37 рублей. Дивидендная доходность : 13,8%.

: 13,8%. Последний день для покупки под дивиденды: 30 мая.

ТГК-14

Тикер : TGKN.

: TGKN. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 0,0006886 рубля.

: 0,0006886 рубля. Дивидендная доходность : 8,4%.

: 8,4%. Последний день для покупки под дивиденды: 23 мая.

IT

Предстоящие дивиденды

«Арендата»

Тикер : DATA.

: DATA. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 3,43 рубля.

: 3,43 рубля. Дивидендная доходность : 2,6%.

: 2,6%. Последний день для покупки под дивиденды: 5 июня.

«Т-Технологии»

Тикер : T.

: T. Cтатус : рекомендовано.

: рекомендовано. Размер дивидендов на бумагу : 32 рубля.

: 32 рубля. Дивидендная доходность : 0,9%.

: 0,9%. Последний день для покупки под дивиденды: 15 мая.

Выплаченные дивиденды

Яндекс

Тикер : YDEX.

: YDEX. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 80 рублей.

: 80 рублей. Дивидендная доходность : 1,8%.

: 1,8%. Последний день для покупки под дивиденды: 25 апреля.

«Диасофт»

Тикер : DIAS.

: DIAS. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 53,3 рубля.

: 53,3 рубля. Дивидендная доходность : 1,21%.

: 1,21%. Последний день для покупки под дивиденды: 20 марта.

Группа «Астра»

Тикер : ASTR.

: ASTR. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 2,64 рубля.

: 2,64 рубля. Дивидендная доходность : 0,53%.

: 0,53%. Последний день для покупки под дивиденды: 15 января.

«Диасофт»

Тикер : DIAS.

: DIAS. Cтатус : выплачено.

: выплачено. Размер дивидендов на бумагу : 45 рублей.

: 45 рублей. Дивидендная доходность : 1%.

: 1%. Последний день для покупки под дивиденды: 6 января.

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