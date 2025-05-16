Эксперты объяснили реакцию акций и рубля на переговоры в Стамбуле

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта. Сразу после первых сообщений о завершении встречи между сторонами индекс Мосбиржи устремился вниз, а затем полностью отыграл дневное падение. Рубль оставался стабильным на протяжении всей недели и после переговоров. Опрошенные «Рамблером» эксперты объяснили реакцию индекса Мосбиржи, индекса РТС и рубля на переговоры и рассказали, что будет с главными индикаторами в мае.

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Поведение индекса Мосбиржи

Индекс Мосбиржи начал резко снижаться утром 15 мая в преддверии начала переговоров между Россией и Украиной. Бенчмарк завершил четверг на уровне 2840,05 пункта. А в первой половине дня 16 мая он продолжал торговаться в красной зоне. Падение ускорилось после 15:00, когда стали поступать сообщения о завершении переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Дневной минимум — 2781 пункт (–2,35%) — был зафиксирован в 16:15 мск.

После локального дна индекс Мосбиржи развернулся и пошёл наверх (+3,33% за 10 минут до 2876,67 пункта) на фоне комментариев глав российской и украинской делегаций по итогам встречи. Риторика сторон на пресс-конференциях была не столь жёсткой, как могли ожидать некоторые инвесторы. Так разворот бенчмарка объяснил «Рамблеру» аналитик «Альфа-Инвестиций» Алексей Девятов.

Глава делегации России Владимир Мединский заявил, что российская сторона осталась удовлетворена результатом встречи и готова продолжать контакты. Аналогичное высказывание последовало от главы украинской делегации Рустема Умерова. Он заявил о потенциальной подготовке встречи сторон на уровне лидеров стран.

Индекс Мосбиржи завершил торги 16 мая на уровне 2840,34 пункта (+0,01%). Индикатору удалось отыграть 2,35% падения и закрыться в плюсе.

Лидеры роста:

«ФосАгро», обыкновенные акции (+3,64%).

«Хэдхантер» (+2,75%).

БСП, обыкновенные акции (+1,39%).

Совкомбанк (+1,22%)

«Татнефть», обыкновенные акции (+0,78%).

Лидеры падения:

ПИК, обыкновенные акции (–2,72%).

«Аэрофлот» (–1,65%).

МТС, обыкновенные акции (–1,39%).

«Селигдар» (–1,37%).

«Система», обыкновенные акции (–1,35%).

Геополитика остаётся главным драйвером для российского рынка, но этот фактор труднопредсказуем, переменчив, отметил Алексей Девятов. По прогнозу аналитика, в мае индекс Мосбиржи может колебаться в широком диапазоне 2700–3000 пунктов.

Похожий прогноз для бенчмарка представила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева: 2650–3000 пунктов.

Сейчас волатильность в динамике индекса связана с высокой степенью неопределённости в отношении того, в каком ключе будут проходить дальнейшие переговоры. Это спекулятивные действия участников рынка. Пока преобладают «медведи», но это не означает, что «быки» не смогут перебить тренд. В долгосрочной перспективе рынок всегда растёт. Наталия Пырьева Ведущий аналитик «Цифра брокер»

Углубление главного индикатора российского фондового рынка до 2700 пунктов в ближайшее время допустила и руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. У инвесторов сейчас нет причин для массового выхода из акций в ожидании разворота денежно-кредитной политики Банка России летом и начала дивидендного сезона, пояснила Малых. В отсутствие шоков к концу мая бенчмарк способен вернуться к 3000 пунктам, прогнозирует эксперт.

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Поведение индекса РТС

Индекс РТС следовал за индексом Мосбиржи. Индикатор также провёл четверг в минусе. Уровень закрытия 15 мая составил 1113,98 пункта, падение за день — 2,99%.

Утром в пятницу нисходящая динамика продолжилась. В 16:15 бенчмарк опускался до 1090,82 пункта. После этого произошёл отскок в область 1120 пунктов.

Уровень закрытия индекса РТС в пятницу составил 1107,81 пункта (–0,55%).

До конца мая бенчмарк будет торговаться в пределах уровней 1000–1150 пунктов, прогнозирует Алексей Девятов из Альфа-Инвестиций. По оценкам Наталии Пырьевой из «Цифра брокер», индекс РТС в этом месяце может находиться в районе 1095–1150 пунктов.

Поведение рубля

Рубль на рынке «Форекс» удерживал довольно стабильные позиции по отношению к доллару, евро и юаню в течение всей недели. Доллар в пятницу торговался в диапазоне 79,87–82,04 рубля. Евро находился в коридоре 89,28–90,67 рубля. Юань стоил в пределах 11,09–11,38 рубля.

Баланс спроса и предложения на валютном рынке по-прежнему определяется преимущественно участниками внешнеторговых операций, отметил Девятов. Чувствительность к прочим факторам сейчас невысокая, добавил аналитик.

Валютный рынок сейчас в меньшей степени определяется спекулятивными операциями и в большей — фундаментальными факторами: экспортом, импортом, долгосрочными ожиданиями компаний и инвесторов по валютному курсу, перечисляет старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. По её словам, значимых изменений по итогам переговоров не произошло.

С тем, что на российском валютном рынке относительно мало спекулянтов, соглашается и эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, ранее нерезиденты оперативно реагировали на главные для российской валюты драйверы, но они ушли с рынка после 2022 года.

По оценкам опрошенных «Рамблером» аналитиков, доллар в мае может торговаться в диапазоне 75–85 рублей.

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