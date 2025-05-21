Как выбрать брокера для инвестиций: топ-5 брокеров в 2025 году

Перед тем как начать инвестировать, каждому инвестору предстоит важный первый шаг — выбор надёжного брокера. Ведь именно через брокеров осуществляется доступ частных инвесторов к фондовым рынкам. Сегодня на российском рынке представлено свыше 200 компаний-посредников. Каждая из них предлагает свои условия сотрудничества. Расскажем, как разобраться в таком многообразии предложений и подобрать оптимальную компанию для успешного старта в инвестициях.

Как выбрать брокера

Перед анализом конкретных параметров важно проверить в специальном реестре наличие у брокера лицензии ЦБ на осуществление брокерской деятельности.

Чтобы гарантированно избежать рисков столкновения с мошенничеством, рекомендуется выбирать только известные компании. Среди них брокеры, которые принадлежат крупнейшим российским банкам: СберИнвестиции от Сбера, Т-Инвестиции от Т-Банка, ВТБ Инвестиции — от Банка ВТБ. Открывать счёт безопасно через официальный сайт банка или в приложении брокера.

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Когда вы выбрали несколько проверенных брокеров, можно приступать к сравнению их условий. Вот несколько основных пунктов, на которые нужно обратить внимание:

Комиссии. За сделки брокеры взимают комиссии, это их основной доход. Чем ниже комиссия, тем лучше для инвестора. Часто брокерские компании предлагают несколько тарифов: для долгосрочных инвесторов и для трейдеров, которые активно торгуют. Для долгосрочных инвесторов комиссии обычно выше, но отсутствует абонентская плата. Для трейдеров комиссии снижаются за счёт растущего объёма торгов, но на таких тарифах нередко взимается фиксированная плата.

Доступ к биржам. Некоторые инструменты торгуются только на Московской или только на Санкт-Петербургской бирже. Чтобы их купить, нужно, чтобы брокер давал доступ к той или иной площадке. Также некоторые брокеры по-прежнему дают доступ к иностранным рынкам.

Доступ к торговым инструментам. Брокеры могут давать доступ не ко всем инструментам. Некоторые фонды, облигации или даже целые группы инструментов вроде фьючерсов или опционов могут быть недоступны у определённого брокера. Если вас интересует покупка каких-то определённых бумаг, то лучше уточнить доступ к ним у технической поддержки брокера.

Удобство приложения и наличие доступа к торговому терминалу. Большинство розничных инвесторов торгуют в основном через брокерские приложения или их веб-версии. Перед тем как пополнять счёт, нужно оценить качество работы технической поддержки, удобство брокерского приложения и стабильность его работы. Если вам важно торговать через терминал, то уточните, даёт ли брокер к нему доступ.

Вывод и пополнение счёта. Уточняйте, сколько стоит вывод и пополнение счёта, у каждого брокера. Некоторые компании могут сделать вывод средств бесплатным только в определённый банк, а за вывод в другие банки придётся заплатить комиссию. Точно так же может быть и с пополнением.

Это основные моменты, на которые нужно обращать внимание перед выбором брокера. Их можно уточнять на официальном сайте, в технической поддержке или в официальных документах. Для примера ниже мы разберем пять брокерских компаний и выясним, какая из них предлагает лучшие условия. Список брокеров мы взяли из открытых рейтингов, отсортированных по популярности среди инвесторов.

СберИнвестиции

Для начала рассмотрим брокера СберИнвестиции. У брокера есть два тарифа: «Инвестиционный» и «Самостоятельный». Обслуживание бесплатное.

Комиссии. Оба тарифа бесплатные для подключения и обслуживания. В первом случае комиссия за сделки на фондовом рынке (акции, облигации, биржевые фонды) составляет 0,3% вне зависимости от типа сделки (покупка/продажа) и объёма торгов. На «Самостоятельном» тарифе комиссии ниже: от 0,06 до 0,018% за сделку в зависимости от объёма торгов. Чем выше объём, тем ниже комиссия.

На срочном рынке (фьючерсы и опционы) комиссии на обоих тарифах одинаковые: 0,15% от стоимости фьючерсного контракта и 0,5 рубля за один опционный контракт. За валютные сделки в тарифе «Инвестиционный» комиссия составляет 0,2%, на «Самостоятельном тарифе» она снижается с 0,2 до 0,02% при обороте свыше 100 миллионов.

У некоторых брокеров может взиматься плата за хранение на счёте иностранной валюты. У СберИнвестиций такая плата не взимается.

Доступ к биржам. Брокер даёт доступ ко всем инструментам, торгующимся на Московской бирже, в том числе и к внебиржевому рынку. Доступа к Санкт-Петербургской бирже и к иностранным площадкам у СберИнвестиций нет.

Удобство приложения и наличие доступа к торговому терминалу. Торговать можно через мобильное приложение СберИнвестиции или через его веб-версию. Также брокер предоставляет доступ к торговому терминалу QUIK.

В приложении всем клиентам доступны подборки инструментов от аналитиков, инвестидеи, дивидендный календарь, раздел для участия в первичных размещениях, а также информация о текущих движениях рынка. Также в СберИнвестициях есть отдельный раздел «Обучение», где собраны обучающие курсы, статьи, видео и подкасты для инвесторов с разным уровнем опыта.

Вывод и пополнение счёта. За пополнение и вывод с брокерского счёта комиссия не взимается.

Дополнительно: на «Инвестиционном» тарифе доступны эксклюзивные тематические обзоры от аналитиков SberCIB и доступ к порталу SberCIB Investment Research (только для квалифицированных инвесторов). «Самостоятельный» тариф такой возможности не предполагает.

Т-Инвестиции

У брокера Т-Инвестиции есть 3 тарифа: Инвестор, Трейдер и Premium. Рассмотрим первые два, так как они доступны всем клиентам без дополнительных условий.

Комиссии. На тарифе «Инвестор» комиссия за сделки на фондовом рынке составляет 0,3%, а на тарифе «Трейдер» — 0,05% вне зависимости от объёма. В первом случае обслуживание бесплатное, во втором — есть абонентская плата в размере 390 рублей в месяц. Но обслуживание может быть бесплатным в следующих случаях:

При наличии суммы активов на брокерских счетах не менее 1,5 миллиона рублей в предыдущем месяце.

При объёме торгов более 5 миллионов рублей в предыдущем месяце.

При отсутствии сделок за расчётный период.

Плату за хранение иностранной валюты брокер также не снимает, но комиссии за сделки с ней гораздо выше, чем в СберИнвестициях, — 0,5–0,9% в зависимости от тарифа.

Доступ к биржам: брокер даёт доступ к обеим российским биржам: Санкт-Петербургской и Московской.

Удобство приложения и наличие доступа к торговому терминалу. Торговать можно через мобильное приложение Т-Инвестиции, его веб-версию или через собственный терминал Т-Инвестиции.

В приложении инвесторам доступны подборки акций и облигаций, инвестиционные обзоры, инвестидеи, прогнозы по акциям от крупнейших аналитических агентств, а также социальная сеть для инвесторов «Пульс». В этой соцсети пользователи могут делиться своими результатами и мнением по фондовому рынку.

Вывод и пополнение счёта. За пополнение и вывод средств со счёта комиссии не взимаются.

Дополнительно. У Т-Инвестиций есть тариф Premium, который доступен при оформлении премиальной подписки. На этом тарифе, помимо сниженных комиссий, предоставляются личный менеджер, доступ к расширенной аналитике и советам экспертов, а также возможность получать инвестидеи и прогнозы. Стоимость обслуживания такого тарифа составляет 1990 рублей в месяц или бесплатно при соблюдении условий.

БКС Мир Инвестиций

В БКС клиентам доступно два тарифа: «Инвестор» и «Трейдер».

Комиссии. На первом тарифе обслуживание бесплатное и отсутствует полностью комиссия на покупку для любых инструментов, что выгодно отличает брокера от остальных. Но на продажу комиссия всё равно есть: 0,3% от суммы сделки — так же, как в Т-Инвестициях, но выше, чем на «Самостоятельном» тарифе у СберИнвестиций.

На тарифе «Трейдер» комиссия для акций, облигаций и ПИФов составляет от 0,03 до 0,01% в зависимости от оборота и до 1 рубля за контракт для сделок с опционами и фьючерсами. Фиксированная плата за этот тариф составляет 299 рублей в месяц, если были сделки.

За хранение иностранной валюты на счету брокер взимает комиссию. Под ограничения подпадают доллары США, евро, швейцарские франки, фунты стерлингов и гонконгские доллары. Если на счету лежит менее 1000 у.е., то комиссия не взимается, если больше — она составит 1% в месяц.

Доступ к биржам. БКС даёт доступ к обеим российским биржам, но на иностранные рынки не предоставляет.

Удобство приложения и наличие доступа к торговому терминалу. Компания даёт большое количество площадок для торговли: от мобильного приложения до собственного терминала. При этом БКС также предоставляет доступ к QUIK и MetaTrader (терминал для торговли на рынке FOREX).

В приложении брокера, помимо подборок инструментов и инвестиционных обзоров, инвесторам доступны регулярные сводки от аналитиков по текущим трендам и событиям на рынке. Также у брокера есть собственная соцсеть для инвесторов «Профит» и раздел «Обучение» с курсами для новичков.

Вывод и пополнение счёта. Пополнение и вывод рублей осуществляется бесплатно, а за вывод иностранной валюты придётся заплатить: от 0,0708 до 1% от суммы вывода в БКС Банке. При выводе в сторонние банки комиссия может быть как в процентах, так и фиксированная в зависимости от валюты.

ВТБ Мои инвестиции

В ВТБ Мои инвестиции есть целых 8 тарифов. Рассмотрим два из них: «Мой онлайн» и «Профессиональный стандарт».

Комиссии. Комиссии на первом тарифе составляют 0,05% за сделку для фондового и валютного рынков — ниже только на «Самостоятельном» тарифе Сбера. Комиссия на срочном рынке составляет 1 рубль за контракт.

На тарифе «Мой онлайн» обслуживание бесплатное. Тариф «Профессиональный стандарт» предлагает более низкие комиссии при росте торгового оборота, но здесь есть фиксированная плата в размере 150 рублей в месяц при наличии сделок.

Платы за хранение наличной валюты нет.

Доступ к биржам. Доступ предоставляется в основном к инструментам на Московской бирже, но также доступны две акции, торгующиеся на СПБ бирже, — это акции ГК «Элемент» и самой СПБ Биржи.

Удобство приложения и наличие доступа к торговому терминалу. Собственного терминала у брокера нет, но есть мобильное приложение, его веб-версия и доступ к терминалу QUIK.

В приложении есть подборки инструментов, инвестиционные идеи, обзоры текущих событий на рынке и раздел «Школа инвестора» с обучающими курсами. В ВТБ есть отдельный раздел, где можно получить консультацию от робота-советника или профессионального консультанта. Условия предоставления консультации зависят от услуги и выбранного вами тарифа.

Вывод и пополнение счёта. Пополнение и вывод средств с брокерского счёта бесплатные.

«Финам»

«Финам» — последний брокер в нашем списке. У него есть 5 тарифов для физических лиц. Рассмотрим тарифы «Долгосрочный портфель» и «Единый дневной». Обслуживание на тарифах бесплатное.

Комиссии. Комиссия за сделки на фондовом рынке на тарифе «Долгосрочный» портфель составляет 0% за покупку и 0,28% за продажу — принцип, как и в БКС, но комиссия за продажу ниже. За сделки с валютой взимается минимум 41,3 рубля за сделку вне зависимости от оборота. На срочном рынке брокер взимает по 0,45 рубля за контракт.

На тарифе «Единый дневной» комиссии могут достигать 0,00944% за сделку на высоких объёмах — это самый низкий уровень среди сегодняшних брокеров. На валютном и срочном рынках комиссии такие же, как и на первом тарифе. Плата за обслуживание составляет 177 рублей в месяц.

Плата за хранение иностранной валюты взимается при хранении долларов США и фунтов стерлингов: до 10 000 у.е. — бесплатно, от 10 000 до 100 000 у.е. — 10% в год, свыше 100 000 у.е. — 6% в год.

Доступ к биржам. Выгодное отличие «Финама» от других брокеров в нашем списке заключается в том, что он предоставляет доступ к иностранным биржам для квалифицированных инвесторов. Для этого им нужно открыть счёт «Сегрегированный Global». Активы, купленные на этот счёт, будут храниться в кастодиане за пределами РФ. Его можно пополнять международным переводом с карты российского банка или со счёта, открытого в Банке «Финам». Комиссии за сделки на иностранных биржах отличаются от комиссий за сделки на российских биржах.

Удобство приложения и наличие доступа к торговому терминалу. Ещё одним преимуществом брокера «Финам» является большой выбор торговых площадок. Компания предоставляет мобильное приложение, его веб-версию, собственные терминалы, а также доступ к терминалам QUIK и MetaTrader.

Вывод и пополнение счёта. За второе и последующее пополнение счёта с карт любых банков, кроме Банка «Финам», взимается комиссия 1% от суммы, но не менее 50 рублей. За вывод по СБП комиссия не взимается.

Сравним условия в этих брокерах

© «Рамблер»

Сравнивая пять брокеров, мы выяснили, что самая низкая комиссия на бесплатном тарифе у СберИнвестиций. Самая низкая комиссия на платном тарифе — у «Финама». СберИнвестиции, Т-Инвестиции и ВТБ Мои Инвестиции не взимают плату за хранение иностранной валюты. БКС и «Финам» взимают.

Доступ к наибольшему количеству бирж и платформ для торговли предоставляет брокер «Финам», но при этом есть плата за пополнение счёта. У других брокеров пополнение полностью бесплатное.

У каждого брокера есть собственные мобильные приложения для торговли, а также доступ хотя бы к одному торговому терминалу. Удобство и функциональность приложений рекомендуется оценивать самостоятельно и выбирать наиболее подходящую для своих инвестиционных целей платформу.

Коротко

При выборе брокера нужно обращать внимание на наличие лицензии ЦБ, размер комиссий, наличие доступа к определённым биржам, имеющиеся торговые приложения и терминалы.

Самые низкие комиссии на бесплатном тарифе — у СберИнвестиций.

Самые низкие комиссии на платных тарифах — у «Финама».

СберИнвестиции, Т-Инвестиции и ВТБ Мои Инвестиции не взимают плату за хранение иностранной валюты. БКС и «Финам» взимают.

Все рассмотренные брокеры предоставляют доступ к Московской бирже. К иностранным биржам доступ предоставляет только «Финам».

Во всех рассмотренных брокерах вывод в рублях бесплатный, за пополнение плата берётся только в «Финаме».

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