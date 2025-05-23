Выгоднее, чем вклад: 10 облигаций с доходностью выше 20%

Марина Стрельникова

К началу мая средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банков по объёму привлечения депозитов снизилась до 19,6% годовых. «Рамблер» подобрал 10 надёжных облигаций с доходностью к погашению выше 20%. Информация в материале носит ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данные актуальны на 23 мая.

Выгоднее, чем вклад: 10 облигаций с доходностью выше 20%
© Cristina Gaidau/iStock.com, Рамблер

Альфа-банк, выпуск Б2Р24

  • ISIN: RU000A106KV6.
  • Дата погашения: 20.01.2026.
  • Ставка: 10,2%.
  • Доходность к погашению: 20,15%.
  • Выплаты купонов: два раза в год.
  • Размер купона: 51,14 рубля.
  • Кредитный рейтинг компании: AА+(RU) — АКРА, ruAA+ — «Эксперт РА».

МТС, выпуск 001P-28

  • ISIN: RU000A10AV98.
  • Дата погашения: 30.01.2028.
  • Ставка: 21,75%.
  • Доходность к погашению: 21%.
  • Выплаты купонов: ежемесячно.
  • Размер купона: 17,88 рубля.
  • Кредитный рейтинг компании: AАА.ru — НКР, ruAAА — «Эксперт РА».

Россельхозбанк, выпуск БO-09

  • ISIN: RU000A0JVWB3
  • Дата погашения: 17.10.2025.
  • Ставка: 20%.
  • Доходность к погашению: 20,22%.
  • Выплаты купонов: четыре раза в год.
  • Размер купона: 49,86 рубля.
  • Кредитный рейтинг компании: AА+.ru — НКР, AА(RU) — АКРА.

ГТЛК, выпуск 002Р-02

  • ISIN: RU000A105KB0.
  • Дата погашения: 17.11.2037.
  • Ставка: 11,7%.
  • Доходность к погашению: 21,92%.
  • Выплаты купонов: четыре раза в год.
  • Размер купона: 29,17 рубля.
  • Кредитный рейтинг компании: ruAA- — «Эксперт РА», AA-(RU) — АКРА.

ГТЛК, выпуск 002Р-04

  • ISIN: RU000A10A3Z4.
  • Дата погашения: 25.10.2029.
  • Ставка: 25%.
  • Доходность к погашению: 21,87%.
  • Выплаты купонов: ежемесячно.
  • Размер купона: 20,55 рубля.
  • Кредитный рейтинг компании: ruAA- — «Эксперт РА», AA-(RU) — АКРА.

Группа «Черкизово», выпуск БО-001Р-05

  • ISIN: RU000A105C28.
  • Дата погашения: 23.10.2025.
  • Ставка: 9,95%.
  • Доходность к погашению: 22,69%.
  • Выплаты купонов: четыре раза в год.
  • Размер купона: 24,81 рубля.
  • Кредитный рейтинг компании: ruAA — «Эксперт РА», AA(RU) — АКРА.

«Икс 5», выпуск ФИНАНС-003Р-01

  • ISIN: RU000A109JH1.
  • Дата погашения: 29.10.2034.
  • Ставка: 23%.
  • Доходность к погашению: 22,21%.
  • Выплаты купонов: ежемесячно.
  • Размер купона: 18,9 рубля.
  • Кредитный рейтинг компании: ruAAA — «Эксперт РА», AAA(RU) — АКРА.

«Европлан», выпуск БО-06

  • ISIN: RU000A100DG5.
  • Дата погашения: 15.05.2029.
  • Ставка: 22,5%.
  • Доходность к погашению: 24,03%.
  • Выплаты купонов: два раза в год.
  • Размер купона: 44,88 рубля.
  • Кредитный рейтинг компании: ruAA — «Эксперт РА», AA(RU) — АКРА.

Совкомбанк, выпуск БО-04

  • ISIN: RU000A103760.
  • Дата погашения: 01.06.2026.
  • Ставка: 8%.
  • Доходность к погашению: 21,93%.
  • Выплаты купонов: четыре раза в год.
  • Размер купона: 19,95 рубля.
  • Кредитный рейтинг компании: ruAA — «Эксперт РА».

«Позитив Текнолоджиз», выпуск 001P-02

  • ISIN: RU000A105JG1.
  • Дата погашения: 03.12.2025.
  • Ставка: 10,55%.
  • Доходность к погашению: 22,94%.
  • Выплаты купонов: четыре раза в год.
  • Размер купона: 26,3 рубля.
  • Кредитный рейтинг компании: ruAA — «Эксперт РА».

Дивидендный календарь: кто выплатит дивиденды в 2025 году и когда купить бумаги

Инвестиции