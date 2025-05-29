Сколько можно заработать за 20 лет, если сейчас вложиться в золото
Золото за последние 20 лет выросло в цене более чем на 683% — с 420 долларов за унцию в 2005 году до 3300 долларов за унцию в 2025 году. «Рамблер» вместе с директором по стратегии ИК «Финам» Ярославом Кабаковым подсчитал, сколько можно заработать к 2045 году, если сейчас вложить свободные деньги в драгоценный металл. Информация в материале носит ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как велись подсчёты
Расчёты велись на основе истории торгов за последние 20 лет и среднегодовых прогнозов до 2045 года. Исходные данные:
- Среднегодовая доходность золота в рублях за последние 20 лет: около 17,3%.
- Прогнозируемая среднегодовая доходность золота в рублях на следующие 20 лет: около 15%.
- Прогнозируемый курс доллара к рублю к 2045 году: около 140–145 рублей.
- Прогнозируемая цена золота к 2040 году: около 6800 долларов за унцию.
- Стоимость аренды банковской ячейки для хранения золота: в среднем от 9 тысяч рублей в год.
- Прогноз эксперта по среднегодовому росту активов: физическое золото и ОМС (15%), БПИФы на золото (14%), GLDRUB (14,5%).
- Среднегодовая инфляция в России за последние 20 лет: 8%.
Для анализа потенциальной доходности взяли четыре вида вложений в золото, доступных россиянам в 2025 году: физическое золото, обезличенные металлические счета (ОМС), БПИФы на золото и биржевое золото (GLDRUB).
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Инвестиции в физическое золото и ОМС
Для этих двух инструментов приведён один расчёт, поскольку прогнозируемая среднегодовая доходность по обоим составляет 15%.
Сколько можно заработать, если вложить 100 тысяч рублей
Через 20 лет при среднегодовом росте 15% сумма составит:
100 000 рублей × (1 + 0,15)^20 ≈ 1 636 600 рублей.
С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:
100 000 рублей × (1 + (0,15 - 0,08))^20 ≈ 386 970 рублей.
Сколько можно заработать, если вложить 500 тысяч рублей
Через 20 лет при среднегодовом росте 15% сумма составит:
500 000 рублей × (1 + 0,15)^20 ≈ 8 183 300 рублей
С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:
500 000 рублей × (1 + (0,15 – 0,08))^20 ≈ 1 934 840 рублей.
Сколько можно заработать, если вложить 1 миллион рублей
Через 20 лет при среднегодовом росте 15% сумма составит:
1 000 000 рублей × (1 + 0,15)^20 ≈ 16 366 500 рублей
С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:
1 000 000 рублей × (1 + (0,15 – 0,08))^20 ≈ 3 869 680 рублей.
Обратите внимание. Хранение золота в слитках может потребовать дополнительных затрат на аренду банковской ячейки. Стоимость услуги самой маленькой ячейки в Сбере в 2025 году составляет около 21,2 тысячи рублей за год. За 20 лет это 423,4 тысячи рублей без учёта роста цен на услугу.
Инвестиции в БПИФы на золото
Сколько можно заработать, если вложить 100 тысяч рублей
Через 20 лет при среднегодовом росте 14% сумма составит:
100 000 рублей × (1 + 0,14)^20 ≈ 1 374 000 рублей.
С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:
100 000 рублей × (1 + (0,14 – 0,08))^20 ≈ 320 700 рублей.
Сколько можно заработать, если вложить 500 тысяч рублей
Через 20 лет при среднегодовом росте 14% сумма составит:
500 000 рублей × (1 + 0,14)^20 ≈ 6 871 700 рублей.
С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:
500 000 рублей × (1 + (0,14 – 0,08))^20 ≈ 1 603 600 рублей.
Сколько можно заработать, если вложить 1 миллион рублей
Через 20 лет при среднегодовом росте 14% сумма составит:
1 000 000 рублей × (1 + 0,14)^20 ≈ 13 743 500 рублей.
С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:
1 000 000 рублей × (1 + (0,14 - 0,08))^20 ≈ 3 207 100 рублей.
Инвестиции в биржевое золото (GLDRUB)
Сколько можно заработать, если вложить 100 тысяч рублей
Через 20 лет при среднегодовом росте 14,5% сумма составит:
100 000 рублей × (1 + 0,145)^20 ≈ 1 500 000 рублей
С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:
100 000 рублей × (1 + (0,145 - 0,08))^20 ≈ 352 400 рублей.
Сколько можно заработать, если вложить 500 тысяч рублей
Через 20 лет при среднегодовом росте 14,5% сумма составит:
500 000 рублей × (1 + 0,145)^20 ≈ 7 500 300 рублей
С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:
500 000 рублей × (1 + (0,145 – 0,08))^20 ≈ 1 761 800 рублей.
Сколько можно заработать, если вложить 1 миллион рублей
Через 20 лет при среднегодовом росте 14,5% сумма составит:
1 000 000 рублей × (1 + 0,145)^20 ≈ 15 000 600 рублей.
С учётом инфляции полученная сумма будет эквивалентна:
1 000 000 рублей × (1 + (0,145 - 0,08))^20 ≈ 3 523 600 рублей.
Коротко
- ОМС и биржевое золото (GLDRUB) показывают самую высокую доходность к 2045 году при учёте отсутствия дополнительных расходов.
- Физическое золото обеспечивает полный контроль, но затраты на хранение существенно снижают итоговую прибыль.
- БПИФы предлагают хорошую ликвидность, но комиссии снижают доходность.
При выборе способа инвестирования в золото важно учитывать не только потенциальную доходность, но и личные предпочтения, уровень риска и цели инвестирования, подытожил Ярослав Кабаков.
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