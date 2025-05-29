Первые итоги торгов выходного дня на Мосбирже: три месяца с запуска

Три месяца назад, 1 марта, Московская биржа в экспериментальном режиме запустила торги выходного дня. Первыми инструментами, допущенными к сделкам в выходные, стали акции крупных компаний. На конец мая инвесторам доступны сделки с 106 акциями. Летом планируется подключение БПИФов, ПИФов и контрактов на срочном рынке за исключением валютного. «Рамблер» подвёл первые итоги торгов выходного дня на Московской бирже.

© Григорий Сысоев/РИА Новости; Рамблер

Почему Мосбиржа организовала торги выходного дня

Дополнительная торговая сессия выходного дня позволила расширить возможности для инвесторов, чтобы они в более спокойной обстановке по сравнению с рабочими днями принимали инвестиционные решения, рассказали «Рамблеру» в пресс-службе Московской биржи. Запуск таих торгов был результатом планомерной дискуссии с участниками рынка и индустрией, отметила площадка.

На первом этапе к торгам в выходные были допущены 53 наиболее ликвидных акции. В их числе ценные бумаги «Газпрома», «Лукойла», «Магнита», «Группы Позитив», Сбербанка.

В первое время мы наблюдали, как формируется ликвидность ценных бумаг, и собирали обратную связь от участников. Сегодня инвесторам на дополнительной торговой сессии выходного дня доступно уже 106 ценных бумаг, — пресс-служба Московской биржи.

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Итоги торгов в выходные: взгляд Мосбиржи

Только за шесть торговых выходных дня в мае участники рынка заключили 1,58 миллиона сделок суммарным объёмом 77,3 миллиарда рублей. Показатели торговой активности в майские выходные дни соответствуют ожиданиям, отметили представители Московской биржи.

Всего с 1 марта инвесторы заключили более 5 миллионов сделок на сумму 231,4 миллиарда рублей, уточнили в пресс-службе. Возможностью заключать сделки в выходные воспользовались свыше полумиллиона частных инвесторов.

Оценка торгов в выходные: взгляд участников рынка

Запуск торгов выходного дня вызывал много вопросов, и необходимость данного шага была не совсем очевидна, говорит директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий. Однако за прошедшие три месяца торги в дополнительную сессию продемонстрировали неплохие объёмы, так что шаг оказался верным, отметил Русецкий.

В отдельные выходные дни объём торгов на площадке достигал 30 миллиардов рублей по сравнению с в среднем 100 тысячами рублей в обычный день. В целом на торги выходного дня уже приходится 6% и доля нарастает, пояснил Русецкий.

Интерес частных инвесторов к торгам выходного дня продолжает расти: с начала марта объёмы операций увеличились в 5–6 раз при ограниченном списке доступных инструментов, сказал «Рамблеру» начальник управления торговых операций «ВТБ Мои Инвестиции» Сергей Селютин.

Инвесторам важно иметь возможность оперативно реагировать на новости и управлять портфелем, не ожидая понедельника. Торги в выходные предоставляют необходимую гибкость, — Сергей Селютин

В Альфа-Банке признались «Рамблеру», что ожидали более скромных результатов торгов в выходные. Статистика показывает наличие достаточно серьёзного интереса со стороны массового инвестора, особенно на фоне быстро меняющихся геополитических новостей, часто происходящих именно в выходные. Таким мнением поделился руководитель розничного инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Недбайло. По его словам, каждые выходные сделки совершают несколько десятков тысяч клиентов брокера. Оборот составляет более 3 миллиардов рублей.

Объём торгов в выходные растёт, что говорит об их возрастающей популярности, сказал «Рамблеру» финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин. Он высказал уверенность, что объём торгов ещё вырастет при добавлении новых инструментов к торгам в выходные. Эксперт также обратил внимание на негативный нюанс для спекулянтов: чаще наблюдаются проскальзывания при срабатывании стоп-заявок. Однако в настоящий момент к торгам допущены достаточно ликвидные бумаги, поэтому при небольших портфелях такие риски не особо актуальны, добавил он.

Что будет дальше с торгами выходного дня на Мосбирже

С 28 июня Мосбиржа планирует допустить к торгам выходного дня БПИФы. С 5 июля инвесторам станут доступны в выходные сделки с паями ПИФов и контрактами на срочном рынке, за исключением валют.

Подключение новых инструментов — это логичный шаг, который станет драйвером роста интереса и объёмов торгов, считает Селютин из «ВТБ Мои Инвестиции». Аналогичного мнения относительно расширения списка торгуемых в выходные инструментов придерживается Андрей Недбайло из Альфа-Банка. Он считает правильным подход по открытию доступа к ПИФам, особенно фондам денежного рынка, где сконцентрированы деньги. Инвесторы смогут использовать эти средства для торговли акциями, отметил Недбайло.

Однако даже после расширения списка активов торги выходного дня будут иметь меньшую ликвидность, чем торги в течение рабочей недели, уверен Алексей Родин. Основная причина — отсутствие на рынке институциональных инвесторов.

Среди потенциальных изменений — расширение коридора отклонения цен в выходные. Сейчас диапазон составляет ±3%. В ЦБ уже поступали предложения расширить значение лимита, однако регулятор пока не намерен увеличивать диапазон.

ЦБ беспокоится о справедливом ценообразовании на «тонком рынке», считает Андрей Недбайло. По его словам, внешние события могут вызвать у клиентов эмоциональную реакцию и сильно повлиять на котировки при недостаточной ликвидности. Однако с развитием торгов в выходные эти диапазоны отклонений также будут расширяться, предположил эксперт. Но это может увеличить риски для инвесторов, предупреждает Сергей Селютин. Текущий коридор является элементом защиты инвестора от волатильности и потенциальных убытков, поясняет он.

Родин считает текущие условия разумными, при этом допускает расширение коридора при увеличении популярности торгов в субботу-воскресенье. Важно, чтобы Центробанк держал руку на пульсе и в вопросах контроля был скорее консервативен, нежели бездумно снимал ограничения, подытожил эксперт.

Коротко

Торги выходного дня на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику. За март — май в ходе дополнительных сессий было совершено более 5 миллионов сделок на 231,4 миллиарда рублей. Всего в торгах за три месяца поучаствовали более полумиллиона розничных инвесторов.

Интерес участников рынка к сделкам в субботу-воскресенье растёт. В некоторые дни объём торгов достигает 30 миллиардов рублей. Опрошенные «Рамблером» аналитики прогнозируют увеличение объёма торгов выходного дня на Московской бирже по мере добавления новых инструментов. Список доступных к торгам в дополнительную сессию активов расширится уже в июне-июле. Добавятся БПИФы, ПИФы и контракты на срочном рынке.

Эксперты прогнозируют расширение коридора отклонения цен с текущих ±3% по мере роста объёма торгов в выходные на Московской бирже.

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