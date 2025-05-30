Российские дивидендные аристократы: какие компании дольше всего платят дивиденды

Стабильность дивидендных выплат — ключевой для многих инвесторов критерий при выборе акций. На иностранных рынках есть понятие «дивидендные аристократы». В нашей статье рассмотрим, что это такое и к каким компаниям в России применимо это понятие.

Что такое дивидендные аристократы

Дивидендными аристократами называют компании, регулярно выплачивающие и увеличивающие дивиденды на протяжении 25 лет. Компании, поддерживающие такую политику 50 лет подряд, именуются дивидендными королями.

Акции дивидендных аристократов и королей хорошо подходят для тех инвесторов, которые хотят получать пассивный доход с инвестиций. Такие бумаги дают доход даже в кризисные времена, если компания ответственно подходит к соблюдению своей дивидендной политики.

В мировой практике, если эмитент хотя бы один год за последние 25 лет не выплатил дивиденды или выплатил в меньшем размере, то он лишается статуса дивидендного аристократа. Для инвесторов это служит плохим сигналом, и они могут начать массово продавать ценные бумаги, провоцируя обвал цен.

В России нет классических дивидендных аристократов, так как фондовый рынок сравнительно молодой. Отечественными аналогами считаются компании, стабильно выплачивающие дивиденды на ежегодной основе.

Эмитентов, которые в течение 25 лет ежегодно повышают размер выплат, в России тоже нет. Но это компенсируется более высокой дивидендной доходностью по сравнению с развитыми рынками (США, Франции, Германии или Великобритании).

Как найти дивидендных аристократов

Чтобы найти компании, которые ответственно подходят к выплате дивидендов, нужно смотреть на их дивидендную политику и историю выплат. Чаще всего эта информация находится на официальном сайте в разделе «Инвесторам и акционерам». Отдельные документы можно найти на сайте «Интерфакса» — Центр раскрытия информации.

Например, найти основные положения дивидендной политики у Сбербанка можно в разделе «Дивиденды». Там же можно посмотреть историю дивидендов с 2002 года.

© sberbank.com

Если на сайте нет информации об истории дивидендов, можно воспользоваться сайтами-агрегаторами, например «Инвестминт» или «Доход».

© dohod.ru

Российские дивидендные аристократы

Поскольку на российском рынке нет классических дивидендных аристократов, то рассмотрим максимально приближенные к ним по характеристикам отечественные компании, которые платят дивиденды дольше остальных.

«Лукойл»

«Лукойл» — нефтегазовая компания в России, на которую приходится 2% мировой добычи нефти и 1% доказанных запасов углеводородов. Она платит дивиденды еще с 1995 года и за все время лишь один раз снизила размер выплат в 2013 году. Если не считать этого снижения, которое произошло по техническим причинам, то «Лукойл» — возможно, единственный настоящий дивидендный аристократ на российском фондовом рынке. Дивидендная доходность акций в 2024 году составила 13,8% годовых.

© «Рамблер»

«Новатэк»

«Новатэк» — независимый производитель природного газа в России. Он занимается добычей, переработкой и реализацией природного газа. Компания платит дивиденды с 2002 года и за все время снижала дивидендные выплаты трижды: в 2005, 2020 и 2024 годах. Дивидендная доходность в 2024 году составила 6,8%.

© «Рамблер»

МТС

МТС — телекоммуникационная компания, которая занимает первое место по числу абонентов в России. Она платит дивиденды с 2003 года и за последние 20 лет снижала выплаты лишь дважды: в 2010 и 2021 годах. Акции компании до недавнего времени инвесторы называли квазиоблигациями из-за их надёжности и высокой дивидендной доходности, которая в 2024 году составила 13,4%.

© «Рамблер»

«Роснефть»

Роснефть» — нефтегазовая компания с государственным участием. Ей принадлежит 40% добычи нефти и 14% добычи газа в России. Она выплачивает дивиденды с 2007 года и за это время снижала выплаты 4 раза: в 2015, 2017, 2020 и 2025 годах. Дивидендная доходность в этом году составит около 10% годовых.

© «Рамблер»

«Татнефть»

«Татнефть» — ещё одна нефтегазовая компания, на которую приходится почти 8% нефтедобычи в России и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане. Компания платит дивиденды с 2000 года и за это время снижала выплаты 5 раз: в 2009, 2011, 2018, 2020 и 2025 годах. Дивидендная доходность в 2025 году составит около 9% годовых по привилегированным акциям.

© «Рамблер»

«Таттелеком»

«Таттелеком» — телекоммуникационная компания, которая ведёт свою деятельность на территории Татарстана. Компания платит дивиденды с 2006 года и за последние 20 лет снижала выплаты 6 раз: в 2009, 2010, 2015, 2017, 2024 и 2025 годах. Дивидендная доходность составляет 5%.

© «Рамблер»

«Сургутнефтегаз»

«Сургутнефтегаз» — нефтегазовая компания в России, на её долю приходится более 11% нефтедобычи в России и производство более 6,5% отечественных нефтепродуктов. «Сургутнефтегаз» выплачивает дивиденды с 1995 года и, как «Лукойл», ни разу не пропускала выплаты. Но при этом компания не повышает дивиденды ежегодно и платит их, исходя из размера чистой прибыли, которая постоянно колеблется. Например, в 2023 году дивидендная доходность привилегированных акций составила всего 1,8%, а в 2024-м — целых 20,5%.

© «Рамблер»

Сбербанк

Сбербанк является самым крупным банком в России по размеру активов и числу клиентов. Он платит дивиденды с 1998 года, но в 2022 году компания не стала выплачивать часть прибыли акционерам. За остальное время Сбер лишь трижды снижал размер выплат: в 2008, 2009 и 2015 годах. Дивдоходность в 2025 году составит около 11%.

© «Рамблер»

«Газпром нефть»

«Газпром нефть» — дочерняя компания «Газпрома», которая занимается добычей и переработкой нефти. Компания платит дивиденды с 2001 года и за последние 20 лет ни разу не пропускала выплаты. При этом компания, как и «Сургутнефтегаз», не придерживается политики ежегодного повышения дивидендов и платит столько, сколько заработала. С 2005 года размер выплат снижался 8 раз. Дивидендная доходность в 2024 году составила 10,2%.

© «Рамблер»

«Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» — это производитель химической продукции. Компания изготавливает полиэтилен, этилен, пропилен и другие материалы. «Казаньоргсинтез», как и «Газпромнефть», платит дивиденды с 2000-х, но в 2009 и 2010 годах пропускала выплаты. В остальное время выплаты снижались 7 раз, регулярного повышения не замечено. Дивдоходность акций в 2024 году составила 6,1%.

© «Рамблер»

Коротко

Дивидендными аристократами называют компании, которые в течение 25 лет непрерывно платят и ежегодно повышают дивиденды.

Чтобы найти компании, которые ответственно подходят к выплате дивидендов, нужно смотреть на их дивидендную политику и историю выплат.

В России нет идеальных дивидендных аристократов, так как фондовый рынок сравнительно молодой.

Выгоднее, чем вклад: 10 облигаций с доходностью выше 20%