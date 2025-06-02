Что будет с рублем после переговоров в Стамбуле

Рубль по-прежнему остаётся крепким: доллар всё ещё стоит менее 80 рублей. Среди причин эксперты называют: очередной налоговый период у экспортёров, ожидание российско-украинских переговоров в Стамбуле и заседания по ключевой ставке. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет курс рубля 2–6 июня.

Поведение рубля

На прошлой неделе доллар на внебиржевом рынке опускался ниже 77 рублей впервые с мая 2023 года. Официальный курс ЦБ на 31 мая составил 78,6 рубля за доллар. Утром в понедельник 2 июня доллар торговался по 78,7 рубля на внебиржевом рынке.

Официальный курс евро на 31 мая составил 89,2 рубля. Новую неделю евро начал с отметки 90 рублей на внебиржевом рынке.

Юань закончил прошлую неделю на уровне 10,8 рубля. В понедельник торги китайской валютой начались с той же отметки.

К 13:45 мск доллар стоил 79 рублей, евро 90,3 рубля. Юань торговался по 10,9 рублей.

Причины

Ключевым фактором, влияющим на курс рубля с начала года и по сегодняшний день, является жёсткая денежно-кредитная политика Банка России: четыре заседания подряд он сохранял ключевую ставку на уровне 21%, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Он также провёл параллель с прошлым годом: с февраля по июль рубль почти непрерывно укреплялся, а фаза ослабления началась в начале августа.

По словам эксперта, высокие ставки стимулируют бизнес и население отказаться от покупки валюты в пользу вложений в рублёвые активы. Но вскоре эти инструменты могут стать менее доходными, когда ЦБ запустит цикл на снижение «ключа». Последнее может вызвать отток средств участников рынка из рублёвых инструментов, предупреждает Потавин. Тогда курсы валют отреагируют некоторым укреплением против рубля, что уже может произойти после ближайшего заседания регулятора (6 июня), добавляет эксперт.

Среди других причин укрепления рубля на прошлой неделе — очередной налоговый период у экспортёров, который закончился 28 мая. Такое мнение высказали эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин и ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Крепкому рублю способствовало ожидание улучшения международных отношений на фоне российско-украинских переговоров в Стамбуле, добавил Бабин.

По мнению Натальи Ващелюк, старшего аналитика УК «Первая», поддержку рублю оказали снижение импорта и высокие продажи валюты экспортёрами. Как объясняет Потавин, на последнее благоприятно влияет сезон дивидендных выплат. Ващелюк видит причину в геополитических факторах. Среди других причин, влияющих на рубль, она называет валютные операции Банка России. Так, только 30 мая ЦБ продал на внутреннем рынке юани на сумму 6,4 миллиарда рублей.

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара 2–8 июня будет торговаться вблизи 78–81 рубля. Курс евро останется в области 88–90,5 рубля. Курс юаня составит 10,8–11,1 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина в случае оптимистического сценария:

Доллар будет торговаться 77,5–79 рублей.

Курс евро останется вблизи 87,8–89,5 рубля.

Юань будет находиться в границах 10,75–10,95 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Курс доллара может находиться в коридоре 78–82 рублей.

Юань будет в диапазоне 10,8–11,4 рубля.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет торговаться в диапазоне 79–82 рублей.

Евро может находиться на уровне 88–91,5 рубля.

Диапазон юаня составит 10,8–11,1 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар будет торговаться в коридоре 78,5-82,5 руб.

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