Что делать, когда рынок падает: советы экспертов начинающему инвестору

За последний год индекс Мосбиржи снизился на 11% и теперь пребывает в так называемом боковике — ситуации, когда котировки находятся в определённом диапазоне. Начинающие инвесторы в таком случае задаются вопросом: что делать дальше? «Рамблер» опросил экспертов с многолетним опытом торговли на бирже, и они поделились советами, которые помогут пережить падение рынка и сохранить свой капитал.

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Совет № 1. Проанализируйте ситуацию.

Когда началось падение, первым делом важно оценить обстановку, считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Для этого ответить на несколько вопросов:

Снизилась одна акция или падает весь сектор/рынок?

Бумаги каких компаний упали сильнее всего? Что общего между ними и активами в вашем портфеле?

Как изменились финансовые показатели у падающих эмитентов?

Соответствует ли падение акций фундаментальной ситуации в бизнесе компаний?

Как долго негативные факторы могут оставаться в силе?

Ответы на эти вопросы помогут понять, что происходит и как долго может продлиться снижение.

Совет № 2. Пересмотрите свою стратегию.

Перед инвестированием важно определить свои цели, горизонт и стратегию. Когда рынок падает, важно вернуться к своей стратегии и свериться с планом, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Аналогичного взгляда придерживается и Альберт Короев. Он предлагает подумать, на какой период рассчитан ваш план, для каких целей вы инвестируете и на каких уровнях вы планировали продавать купленные бумаги.

Если вы выбираете долгосрочные инвестиции: удерживать бумаги на горизонте более двух лет, то оцените глобальные риски, предупреждает Короев. Он рекомендует инвестору выяснить, существует ли вероятность, что кто-то из выбранных эмитентов за это время обанкротится. Эффективный способ провести подобный анализ — это оценить долговую нагрузку компании. Если долговая нагрузка высока и компания испытывает трудности с её погашением, то акции такого эмитента лучше продать.

Если долговая нагрузка приемлема, то можно рассмотреть увеличение числа бумаг этой компании в вашем портфеле, говорит Владимир Чернов. По его мнению, снижение цены акций может стать хорошей точкой для входа. Многие успешные инвесторы именно на таких этапах формируют свои позиции, отмечает Владимир Чернов.

Совет № 3. Диверсифицируйте портфель.

Проверьте, достаточно ли диверсифицирован ваш портфель, рекомендует аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. Разнообразный портфель — главный спаситель капитала от рыночных штормов. С таким мнением согласны и другие опрошенные «Рамблером» эксперты. Так, Владимир Чернов считает, что хороший баланс между акциями, облигациями и другими финансовыми инструментами поможет снизить общий риск.

Совет № 4. Не поддавайтесь эмоциям.

Рынки склонны к колебаниям, и резкое падение не всегда означает начало кризиса, отмечает Владимир Чернов. Иногда наоборот: коррекции могут быть временными. Снижение стоимости активов не сразу реальный убыток, пока вы не продали бумаги. В таких случаях эксперты советуют первым делом смотреть на фундаментальные показатели — финансовые показатели, рыночную конъюнктуру, мультипликаторы — и принимать решения, только исходя из холодного расчёта. Если финансовая составляющая компании не изменилась, продавать её акции будет ошибкой.

Совет № 5. Используйте стоп-лоссы.

Если вы торгуете активно, рекомендуется установить заявки на продажу инструмента при достижении определённой цены (стоп-лоссы) и продублировать их оповещениями (алертами), считает Юлия Афанасьева. Такая стратегия поможет ограничить убыток и не переживать по поводу бесконтрольного снижения цен.

Совет № 6. Отсидитесь в защитных активах.

Когда экономическая ситуация осложняется и перспективы рынка становятся непредсказуемыми, оптимальным решением будет продажа рискованных активов и перевод средств в надёжные защитные инструменты, говорит Юлия Афанасьева. Такими активами, по мнению эксперта, являются короткие (до 1 года) надёжные облигации и фонды ликвидности.

Совет № 7. Не инвестируйте «чужие» деньги.

Никогда не вкладывайте заёмные средства или те, которые вам могут понадобиться в ближайшее время, советует Владимир Чернов. Инвестиции требуют времени для раскрытия полного потенциала, особенно в условиях рыночной нестабильности. Использование заёмных средств увеличивает риск полной потери капитала и образования задолженности, заключил эксперт.

Коротко

На падающем рынке в первую очередь нужно оценить рыночную конъюнктуру и выяснить причины снижения.

После оценки рекомендуется пересмотреть инвестиционный план и свой портфель.

Если в портфеле есть компании, чья финансовая составляющая ухудшилась, стоит задуматься над продажей их акций.

Если с фундаментальными показателями всё в порядке, можно докупить подешевевшие бумаги.

Эксперты рекомендуют диверсифицировать портфель, ставить стоп-лоссы, не поддаваться панике и не инвестировать кредитные деньги.

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