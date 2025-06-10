Чистая прибыль Сбербанка за пять месяцев выросла на 9%

Сбербанк за первые пять месяцев 2025 года увеличил чистую прибыль по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 8,7%, до 682,9 миллиарда рублей. Рентабельность капитала при этом составила 22,3 против 22,5% годом ранее. Об этом говорится в отчёте банка.

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В тот же период годом ранее чистая прибыль составляла 628,4 миллиарда рублей. Показатель в мае этого года увеличился на 5,4%, до 140,6 миллиарда рублей по сравнению со 133,4 миллиарда рублей годом ранее.

Совокупный кредитный портфель вырос на 0,7% в реальном выражении за месяц и достиг 45 триллионов рублей. Объём кредитования частных лиц несколько вырос за счёт ипотечных программ, но продолжает оставаться под давлением в потребительском кредитовании. Корпоративный кредитный портфель вырос в мае на 0,9% без учёта валютной переоценки и составил 27,4 триллиона рублей.

За первые январь-май операционные расходы увеличились на 13,3%, достигнув отметки в 419,9 миллиарда рублей. Причем в мае рост составил 14%, доведя показатель до 92,3 миллиарда рублей. Соотношение затрат к выручке за указанный период равнялось 29,6%, тогда как годом раньше оно составляло 26,6%.

В течение мая текущего года наблюдалось снижение базового и основного капиталов на 0,1%, остановившись на уровнях 6,400 триллиона рублей и 6,550 триллиона рублей соответственно. Тем временем общий капитал увеличился на 2,5%, составив 7,421 триллиона рублей благодаря полученной чистой прибыли.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил достижения кредитной организации в области технологий. Число розничных клиентов банка превысило 111 миллионов человек. При этом 100 миллионов воспользовались аккаунтом Сбер ID. Такого результата удалось достигнуть за счёт удобного пользовательского опыта и высокой безопасности, пояснил Греф.

По его словам, в июне Сбер представил новую модель генерации изображений по тексту Kandinsky 4.1 Image. А в GigaChat в этом месяце появился AI-редактор MALVINA для нейрохудожников.

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