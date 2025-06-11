Какие компании выплатят самые высокие дивиденды летом 2025 года
Инвесторы любят российский рынок за высокие дивиденды, которые платят российские компании. Покупая акции таких компаний, инвестор получает не только рост стоимости ценных бумаг, но и щедрые выплаты в виде части прибыли. Рассмотрим десять компаний, которые заплатят самые высокие дивиденды летом 2025 года. Дивидендная доходность посчитана на 10 июня.
ВТБ, дивдоходность — 27,1%
Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на дивиденды 50% от прибыли за 2024 год, или 275,75 миллиарда рублей. В результате дивидендные выплаты составят 25,58 рубля на акцию, дивдоходность — 27,1% годовых дивидендной доходности. Реестр акционеров закрывается 11 июля 2025 года. Крайняя дата покупки под дивиденды — 10 июля 2025 года. Дата выплаты назначена на 25 июля.
X5 Group — 19,5%
В прошлом году владелец сетей «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Чижик» — компания X5 Group — завершил «переезд» из Кипра в Россию. Из-за санкций X5 с 2022 года не могла выплачивать дивиденды. Теперь, когда она юридически стала российской, снова может выплачивать часть прибыли акционерам. За три года у компании скопилась большая сумма нераспределённых дивидендов, которую Совет директоров X5 рекомендовал выплатить в этом году. Сумма выплат составит 158,8 миллиарда рублей, или 648 рублей на акцию, или почти 20% дивдоходности. Дата закрытия реестра — 9 июля, последний день для покупки под дивиденды — 8 июля, дата выплаты — 23 июля.
«Сургутнефтегаз» — 16,7%
«Сургутнефтегаз» принял решение выплатить акционерам по 8,5 рубля на каждую привилегированную акцию, что равно 16,7% годовых дивдоходности. Важно отметить, что у компании есть ещё и обыкновенные акции, по ним дивиденд составит 0,9 рублей, или 4% годовых. Дата закрытия реестра — 17 июля, последний день для покупки под дивиденды — 16 июля, дата выплаты — 31 июля.
МТС — 15,6%
Согласно дивидендной политике МТС обязана выплачивать не менее 35 рублей на акцию в год. Свою дивидендную политику компания строго соблюдает и уже второй год подряд выплачивает 35 рублей на акцию в виде дивидендов. Дивидендная доходность в этом году составляет 15,6% по текущим ценам. Дата закрытия реестра — 7 июля, последний день для покупки под дивиденды — 4 июля, дата выплаты — 21 июля.
«Транснефть» — 15%
Несмотря на повышение налога на прибыль для компании до 40%, «Транснефть» продолжает платить дивиденды своим акционерам. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 198,25 рубля на привилегированную акцию. Дивидендная доходность составляет 15% годовых. Дата закрытия реестра — 31 июля, последний день для покупки под дивиденды — 30 июля, дата выплаты — 14 августа.
Московская биржа — 13,9%
В 2024 году Московская биржа увеличила свою прибыль на 30%, до рекордных 79 миллиардов рублей. 75% из этой прибыли совет директоров рекомендовал выплатить в виде дивидендов. Размер выплаты составит 26,11 рублей на акцию. Дивидендная доходность таким образом составит 13,9% по текущим ценам. Дата закрытия реестра — 10 июля, последний день для покупки под дивиденды — 9 июля, дата выплаты — 24 июля.
«Башнефть» — 13%
Согласно дивидендной политике «Башнефть» обязана направлять на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли, если долг находится на приемлемом уровне. В этом году компания выплатит ровно четверть от этого показателя, что равно 147,31 рубля на привилегированную акцию, или 12,8% годовых дивидендной доходности. Дата закрытия реестра — 14 июля, последний день для покупки под дивиденды — 11 июля, дата выплаты — 28 июля.
«Россети Ленэнерго» — 11,5%
«Ленэнерго» направляет на выплаты акционерам 10% чистой прибыли. Совет директоров рекомендовал выплатить 25,9523 рубля на одну привилегированную акцию, что даёт 11,5% дивидендной доходности. У этой компании, как и у «Сургутнефтегаза», размер дивидендов для привилегированных акций отличается от обыкновенных. Выплата на одну обыкновенную акцию составит 0,4281 рубля, или 3,2% годовых. Дата закрытия реестра — 3 июля, последний день для покупки под дивиденды — 2 июля, дата выплаты — 17 июля.
Сбербанк — 11,3%
Сбербанк старается ежегодно повышать размер дивидендных выплат и сохраняет последовательную дивполитику. Совет директоров банка рекомендовал направить на дивиденды рекордные 786,9 миллиарда рублей, или 34,84 рубля в пересчёте на одну акцию. Дивидендная доходность составит 11,3% годовых. При этом выплата будет одинаковой как для привилегированных, так и для обыкновенных акций. Дата закрытия реестра — 18 июля, последний день для покупки под дивиденды — 17 июля, дата выплаты — 1 августа.
«Займер» — 9%
Микрофинансовая компания (МФК) «Займер» платит дивиденды ежеквартально. Этим летом МФК выплатит дивиденды за четвёртый квартал 2024-го и первый квартал 2025 года. Выплаты составят 9,13 и 4,58 рубля соответственно. Общая дивидендная доходность — около 9% годовых. Осенью этого года компания выплатит дивиденды ещё и за второй квартал этого года, а за третий и четвёртый кварталы выплаты будут уже в следующем году. Даты закрытия реестра — 28 и 29 июня, последний день для покупки под дивиденды — 26 июня, дата выплат — 11 июля.
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