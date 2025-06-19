Во что инвестировать летом 2025 года: сценарии от экспертов

Снижение ключевой ставки Банком России с 21 до 20% годовых, а также ожидание снижения геополитической напряжённости создают новый макроэкономический фон для инвесторов летом 2025 года. Мы опросили экспертов и выяснили, инвестиции в какие активы могут принести наибольшую доходность в ближайшие три месяца*.

Три разных сценария

Для более полного обзора опрошенные «Рамблером» эксперты выделили три возможных сценария развития событий в следующие три месяца. Для каждого из них они назвали наиболее интересные виды активов.

Сценарий 1. Сохранение ключевой ставки на текущих уровнях и геополитическая стабильность.

В этом сценарии аналитики полагают, что Банк России будет удерживать ключевую ставку на уровне 20% ещё долгое время. При этом в геополитике никаких существенных изменений не произойдёт.

Такой сценарий считает наиболее вероятным преподаватель учебного центра «Финам» Сергей Погудин. По его мнению, в этом случае будут интересны корпоративные и государственные облигации с переменным купоном (флоатеры) с привязкой к ключевой ставке ЦБ или к ставке RUONIA.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в таком сценарии наиболее перспективными считает краткосрочные облигации до 1 года (в том числе с переменным купоном), банковские депозиты с фиксированной ставкой и акции с низкой чувствительностью к колебаниям рынка. К последним можно отнести бумаги компаний из сектора ЖКХ («Ленэнерго», «Мосэнерго» и др.), энергетики («Юнипро», «РусГидро», «Интер РАО» и др.) и других секторов с устойчивым денежным потоком.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин дополняет вышеперечисленный список фондами денежного рынка вроде SBMM, LQDT, AKMM.

Сценарий 2. Дальнейшее снижение ключевой ставки.

Этот сценарий предполагает как минимум ещё одно снижение ключевой ставки в июле 2025 года на 100–200 б. п., то есть до 18–19% годовых. Сергей Погудин, со ссылкой на Банк России, отмечает, что этот сценарий в данный момент не основной. По его словам, ЦБ не будет торопиться с дальнейшим снижением ставки и попытается сохранять жёсткую денежно-кредитную политику (ДКП) столько времени, сколько понадобится для уверенного снижения инфляции. Тем не менее, если регулятор всё же снизит ставку, самым доходным активом станут российские акции, считает эксперт.

Владимир Чернов придерживается похожего мнения, но он более подробно раскрывает, какие бумаги могут выиграть при таком сценарии. По его словам, наибольшую доходность принесут:

Акции российских компаний с высокой долей внутреннего спроса. Компании потребительского сектора, недвижимости и строительства могут получить импульс от снижения стоимости кредитов и улучшения платёжеспособности населения.

Компании потребительского сектора, недвижимости и строительства могут получить импульс от снижения стоимости кредитов и улучшения платёжеспособности населения. Акции с высокой дивидендной доходностью.

Акции компаний с высокой долговой нагрузкой. При снижении ставки рефинансирование займов станет дешевле в обслуживании и их долговая нагрузка начнёт снижаться.

При снижении ставки рефинансирование займов станет дешевле в обслуживании и их долговая нагрузка начнёт снижаться. Долгосрочные государственные облигации. Облигации федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения 5–10 лет будут показывать рост даже при снижении ключевой ставки. По словам эксперта, многие инвесторы постараются зафиксировать текущую доходность таких ОФЗ на длительный период времени, пока она не упала ещё ниже.

Сценарий 3. Усиление геополитической напряжённости.

В этом сценарии ожидаются срыв мирных переговоров, эскалация конфликта между Россией и Украиной и введение новых экономических санкций со стороны западных стран.

В этом случае наиболее высокую доходность, по мнению Владимира Чернова, принесут ОФЗ с защитой от инфляции (например, ОФЗ 52003, ОФЗ 52002) и золото. В золото можно инвестировать через покупку слитков или паёв биржевых фондов.

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Сергей Погудин считает, что при таком сценарии резко ослабнет рубль, поэтому наибольшую доходность принесут валютные инструменты и инструменты с привязкой к валюте. К ним можно отнести то же золото, замещающие облигации (например, ГазКЗ-27Д, ЛУКОЙЛ 26, ГазКЗ-34Д) и облигации, номинированные в иностранной валюте (например, РУСАЛ 1Р2, ЧеркизБ2P1).

Коротко

Если Банк России сохранит ключевую ставку и не будет значимых изменений в геополитике, то наибольшую доходность летом принесут флоатеры, короткие облигации, банковские депозиты и устойчивые акции.

Если регулятор будет снижать ключевую ставку, то наиболее доходными окажутся российские акции и длинные ОФЗ. Эти же инструменты принесут прибыль в случае снижения геополитической напряжённости.

Если произойдут эскалация в геополитике и введение новых санкций, то самыми прибыльными инструментами станут валютные облигации, замещающие облигации и золото.

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*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.