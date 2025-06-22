Что такое кредитный рейтинг и для чего он нужен инвестору

Кредитные рейтинги — это важный инструмент в финансовом мире, который позволяет оценить возможность компаний платить по долгам. Благодаря кредитным рейтингам инвесторы могут понять, насколько привлекательны для покупки те или иные облигации. Мы разбирались, что такое кредитный рейтинг, где его смотреть и как использовать в инвестициях.

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Что такое кредитный рейтинг

Кредитный рейтинг — оценка способности заёмщика платить по своим долгам. Он основывается на тщательной оценке финансовых и нефинансовых показателей компании. Кредитный рейтинг может присваиваться компаниям, странам, регионам или отдельным выпускам облигаций.

Что такое облигации: их виды и как они устроены

Если компания имеет высокий кредитный рейтинг, значит, у неё очень хорошее кредитное качество, сильные финансовые показатели и высокая потенциальная поддержка со стороны государства или акционеров. Облигации таких компаний считаются самыми надёжными.

И наоборот, низкий кредитный рейтинг говорит о том, что у компании есть финансовые проблемы и она может не расплатиться со своими долгами в ближайшее время. Облигации эмитентов с низким рейтингом называются «высокодоходными» или «мусорными». По ним чаще всего предлагается более высокая доходность, но по ним риск невозврата средств выше.

Что такое рейтинговые агентства

Организации, специализирующиеся на составлении кредитных рейтингов, называются кредитными рейтинговыми агентствами. Эти учреждения обязаны проходить регистрацию в специальном списке Центрального банка России. По состоянию на текущий период в данном реестре числятся следующие четыре агентства: Эксперт РА, АКРА, Национальное рейтинговое агентство (НРА) и Национальные кредитные рейтинги (НКР).

Создание собственных рейтинговых агентств и введение регулирования этой отрасли в России началось после реформы в 2015–2017 годах. Сегодня деятельность рейтинговых агентств регулируется законом № 222-ФЗ.

На международном рынке крупнейшими агентствами являются представители «большой тройки» — S&P, Moody’s и Fitch. Они присваивают рейтинги компаниям и даже государствам по всему миру и считаются самыми авторитетными.

Какие бывают рейтинги и что они означают

Кредитные оценки формируются следующим образом: начиная с наиболее высоких и заканчивая самыми низкими значениями — и обозначаются латинскими символами A, B, C, D.

Самым высоким считается рейтинг AAA, самым низким — С. Некоторые агентства используют рейтинг D. Он означает фактический дефолт, то есть неспособность заёмщика платить по долгам. Российские кредитные рейтинги помечаются буквами ru, что означает национальную рейтинговую шкалу.

Более высокое положение рейтинга внутри одной группы определяется большим количеством букв (например, ruAAA > ruAA > ruA). Некоторые агентства дополнительно ставят знаки плюс/минус (+/–). «+» обозначает небольшое преимущество (например, ruAA+ > ruAA), а «–» указывает на дополнительные риски (например, ruAA– < ruAA).

В таблице ниже приведена расшифровка основных рейтингов по национальной рейтинговой шкале. Полный список можно найти на сайте любого российского рейтингового агентства, например Эксперт РА.

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Уровни кредитных рейтингов прямо пропорциональны частоте дефолтов на горизонте трёх лет. Некоторые рейтинговые агентства публикуют «матрицы дефолтов» — таблицы, где сопоставлены кредитные рейтинги и частота дефолтов компаний.

Так, по данным с 2001 по 2025 год, компании с рейтингом ruAAA не имели дефолтов на горизонте трёх лет. Компании с рейтингом ruBBB допускали дефолты в 2% случаев на горизонте года и в почти 7% случаев на горизонте трёх лет. Частота дефолтов среди компаний с рейтингом ruCCC составляла 13% на горизонте года и 26% — в течение трёх лет.

Где найти кредитные рейтинги и как их читать

Рейтинговые агентства публикуют кредитные рейтинги на своих официальных сайтах. Вместе с рейтингом агентство публикует его обоснование или пресс-релиз, где кратко описывает, почему был присвоен этот рейтинг.

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Не все компании имеют кредитный рейтинг. Отсутствие кредитного рейтинга может говорить о том, что компания или ещё слишком маленькая, или только недавно вышла на финансовый рынок.

Многие компании имеют рейтинги только от одного или нескольких агентств. Например, «Газпрому» присвоили кредитный рейтинг только два агентства: «Эксперт РА» и «АКРА», а Сбербанку — НКР и «АКРА».

Чтобы проверить наличие кредитного рейтинга у компании, нужно поискать его на сайтах рейтинговых агентств или просто вписать в строке браузера название компании и слово «кредитный рейтинг». Некоторые сайты-агрегаторы, например Rusbonds или Доходъ, сразу показывают, есть ли у эмитента/облигации рейтинг и от каких агентств.

После того как вы нашли пресс-релиз к рейтингу эмитента, нужно его прочитать. В пресс-релизе описывается род деятельности компании, оценка отрасли, финансовые показатели и возможные риски для экономической стабильности бизнеса.

Прочтение нескольких пресс-релизов к рейтингам одной компании может дать примерное представление о её бизнесе и финансовом положении. Именно этим и полезна информация от рейтинговых агентств. Но важно помнить, что кредитный рейтинг — не единственный критерий оценки компании или облигации. Его нужно учитывать только в комплексе с анализом других показателей.

Коротко

Кредитный рейтинг — оценка кредитоспособности заёмщика в целом или в отношении отдельных долговых обязательств.

Рейтинговые агентства — это специальные организации, которые занимаются присвоением кредитных рейтингов.

Самым высоким рейтингом считается AAA, самым низким — С или D.

Не все компании имеют кредитный рейтинг. Отсутствие кредитного рейтинга может говорить о том, что компания или ещё слишком маленькая, или только недавно вышла на финансовый рынок.

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