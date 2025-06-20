Как работают инвесткопилки в банках

Всё больше банков предлагают своим клиентам новый инструмент для накоплений под названием «инвесткопилка». Этот продукт отличается потенциально более высокой доходностью по сравнению с банковскими вкладами и сочетает в себе преимущества накопительных счетов. Рассмотрим подробнее, что представляет собой инвесткопилка, каковы её особенности и стоит ли воспользоваться этим инструментом.

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Что такое инвесткопилка

Инвесткопилка — это финансовый инструмент, который позволяет копить и инвестировать свободные средства. По сути, инвесткопилка — это брокерский счёт, с которого банк или управляющая компания самостоятельно вкладывают ваши деньги в различные инвестиционные инструменты, чаще всего в биржевые фонды.

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Чем инвесткопилка отличается от накопительного счёта

Инвесткопилку представляют как аналог накопительного счёта, но это два разных инструмента.

Инвесткопилку можно пополнять почти на любую сумму в любое время. Например, в Сбербанке установлен минимальный порог пополнения от 10 рублей, максимальный — до 1 миллиона рублей. Средства можно вносить самостоятельно либо подключить автоматическое пополнение. Подробности процесса мы рассмотрим далее.

В отличие от накопительных счетов, деньги на инвесткопилке не застрахованы Агентством страхования вкладов (АСВ), а доход не гарантирован. Клиент получает прибыль от инвестирования на фондовом рынке, а банк выступает посредником. Следовательно, при неблагоприятном развитии событий существует риск потери вложенных средств.

Ещё одно различие между инвесткопилкой и накопительным счётом заключается в особенностях уплаты налога с полученного дохода. Доход с накопительного счёта облагается налогом в том случае, если за год вкладчик заработал на процентах сумму, превышающую необлагаемый порог.

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В 2025 году этот порог составляет 210 тысяч рублей (1 000 000 * 21%). Все, что выше, облагается налогом 13 или 15% в зависимости от годового дохода налогоплательщика.

С инвесткопилки налог уплачивается так же, как с инвестиций, — в размере 13 или 15%, но необлагаемого порога здесь нет.

Главным преимуществом инвесткопилки перед накопительными счетами и вкладами является потенциально более высокая доходность. Так, фонд Консервативный смарт, в который вкладывает инвесткопилка от Сбера, за последний год принес +18,86% доходности. Доходность по вкладу «Лучший %», открытому в прошлом году сроком на год, составила бы 13,5% годовых.

Посчитаем, сколько бы принесла инвесткопилка от Сбера за последний год, если бы мы вложили 100 тысяч рублей:

19% * 100 000 = 19 000 рублей

За вычетом налога чистый доход составил бы:

19 000 – 13% = 16 530 рублей

Вклад за тот же срок принес бы 13 500 рублей (100 000 * 13,5%).

Как работает инвесткопилка

Инвесткопилка выглядит как отдельный счёт в приложении банка. Её можно открыть в банковском приложении. При открытии инвесткопилки вам заводится брокерский счёт, но возможность самостоятельной покупки активов на нём отсутствует. После пополнения счёта средства автоматически направляются на приобретение инвестиционных паёв соответствующего фонда.

У каждого банка эти фонды отличаются. Например, Сбер вкладывает деньги в фонд от УК «Первая» Консервативный смарт — SBCS. В него входят инструменты денежного рынка, а также государственные и корпоративные облигации.

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Чаще всего в такие фонды входят инструменты денежного рынка. Под ними понимаются сделки РЕПО, то есть краткосрочные займы банкам под залог облигаций. Контрагентом таких сделок выступает Национальный клиринговый центр (НКЦ). Доходность инструментов денежного рынка близка к ключевой ставке Банка России.

Если фонд получает прибыль, стоимость его паёв растёт и доход начисляется сразу на счёт в инвесткопилке. Если стоимость чистых активов фонда снижается, то и сумма на вашем счету уменьшается.

Вывести деньги с инвесткопилки можно в любой момент без санкций, как и с накопительного счёта. При выводе банк автоматически вычтет налог и самостоятельно уплатит его в налоговую, поэтому декларацию подавать не нужно.

Как открыть и пополнить инвесткопилку

Рассмотрим, как открыть и пополнить инвесткопилку на примере Сбербанка.

1. Войдите в мобильное приложение Сбербанк Онлайн и введите в поиске «Инвесткопилка».

© Сбербанк Онлайн

2. Нажмите «Оформить Инвесткопилку».

3. Укажите параметры автопополнения. Можно выбрать сумму пополнения от 10 рублей до 1 миллиона и периодичность раз в неделю или раз в месяц.

© Сбербанк Онлайн

4. Укажите контактную информацию для получения уведомлений и счёт, куда будут выводиться деньги.

© Сбербанк Онлайн

5. Подтвердите информацию и нажмите «Продолжить».

6. Подождите, пока инвесткопилка будет оформлена, обычно это занимает пару минут.

© Сбербанк Онлайн

Чтобы пополнить инвесткопилку, перейдите в раздел «Накопления», выберите «Инвесткопилку» и нажмите «Пополнить».

© Сбербанк Онлайн

Коротко

Инвесткопилка — это финансовый инструмент, который позволяет автоматически инвестировать вложенные средства и получать с них доход.

Инвесткопилка отличается от накопительного счёта более высокой потенциальной доходностью, отсутствием гарантий и страховки, другой системой налогообложения и наличием комиссий фондов.

Чаще всего инвесткопилки вкладывают деньги в фонды денежного рынка. Это позволяет им предлагать доходность на уровне ключевой ставки ЦБ с минимальными рисками.

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