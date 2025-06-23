Что будет с рублём в конце июня

Доллар начал последнюю неделю июня вблизи 78 рублей. Курс евро опустился ниже отметки 90 рублей. Поддержку рублю в конце месяца оказывает подорожавшая нефть, считают опрошенные «Рамблером» эксперты. Рассказываем, что происходит на российском валютном рынке и каким будет курс рубля 23–27 июня.

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Поведение рубля

Доллар на рынке «Форекс» завершил прошлую неделю (16–20 июня) на уровне 78,37 рубля. В понедельник на открытии торгов валюта была на той же отметке.

С начала года курс доллара к рублю снизился на 31%. Для сравнения: в первой половине января доллар стоил 100–110 рублей. Именно такой курс доллара к рублю является справедливым, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Евро на закрытии торгов в пятницу на 90,44 рубля. Сегодня утром валюта начала торги с того же уровня. Курс юаня в конце прошлой недели составил 10,96 рубля. Сегодня на открытии торгов юань стоил 10,93 рубля.

К 13:45 мск доллар стоил 78,39 рубля, евро — 89,89 рубля. Юань торговался по 10,9 рубля.

Причины

Ключевой фактор поддержки рубля в конце июня — рост цен на нефть на фоне резкого обострения конфликта между Ираном и Израилем, считают опрошенные «Рамблером» аналитики. Котировки Brent с 13 июня перешли в диапазон 70-80 долларов за баррель после пребывания около 65 долларов за баррель в апреле и мае.

Утром в понедельник цена августовского фьючерса марки Brent на Лондонской бирже (ICE) поднималась до 80,3 доллара за баррель. Однако уже к 11:30 МСК она опустилась в район 76,7 доллара за баррель, что ниже уровня закрытия в пятницу — 77 долларов за баррель.

Поддержку рублю продолжают оказывать высокие процентные ставки в экономике, отметили эксперты. Ключевая ставка Банка России на данный момент составляет 20% годовых. В первой половине июня средняя максимальная ставка по вкладам была 18,87% годовых.

На курс рубля оказывают влияние объёмы предложения валюты на рынке. Банк России сейчас продаёт валюту на сумму 8,86 миллиарда рублей в сутки.

ЦБ будет продавать валюту на 8,86 миллиарда рублей в день только до 30 июня. С 30 июня по 4 июля величина чистых продаж валюты должна сократиться до 3,3 миллиарда рублей. В июле эта величина может быть скорректирована, когда ЦБ опубликует объём чистого инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в первом полугодии 2025 года. Если объёмы продажи валюты со стороны ЦБ ощутимо снизятся во втором полугодии, то это негативно повлияет на курс рубля. Александр Потавин Ведущий аналитик ФГ «Финам»

Прогнозы

По среднему прогнозу опрошенных «Рамблером» аналитиков, курс доллара 23–27 июня будет в коридоре 77–80 рублей. Евро будет находиться в районе 90 рублей. Курс юаня составит около 11 рублей.

Прогноз аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина:

Доллар будет стоить 78–83 рубля.

Евро может торговаться в диапазоне 88–91 рубль.

Юань составит 10,9–11,2 рубля.

Прогноз ведущего аналитика «Цифра брокер» Наталии Пырьевой:

Доллар продолжит находиться в районе 76–80 рублей.

Евро будет стоить в пределах 88–92 рублей.

Юань будет торговаться в диапазоне 10,65–11,15 рубля.

Прогноз эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера:

Доллар останется вблизи 80 рублей.

Евро продолжит торговаться в районе 90 рублей.

Юань будет стоить около 11 рублей.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может остаться в коридоре 77-80 рублей.

Юань будет в интервале 10,7–11,1 рубля.

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