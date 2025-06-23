Привилегированные акции: что это и чем отличаются от обыкновенных

На фондовом рынке можно встретить два типа акций: обыкновенные и привилегированные. Между ними есть существенные отличия, которые влияют на права акционеров, размер выплачиваемых дивидендов и порядок голосования на собраниях. Давайте разберёмся, что представляют собой привилегированные акции, какие преимущества и риски они несут инвесторам, а также чем принципиально отличаются от обыкновенных ценных бумаг.

Разберёмся в понятиях

Обыкновенные акции — это ценные бумаги, которые удостоверяют право на долю владения компанией. Такие акции называют обычными, они дают право на получение дивидендов и на управление компанией путем голосования.

Привилегированные акции — это вид акций, по которым предусмотрены финансовые привилегии в процессе выплаты дивидендов и ликвидации компании. Такие акции ещё называют «префами» — от английского слова preferred stock.

Компании не обязаны выпускать в обращение этот вид ценных бумаг. Но если решение о выпуске принято, то доля «префов» не должна превышать четверть уставного капитала общества. По данным на июнь 2025 года, 48 компаний на Московской бирже имеют два вида акций.

Федеральный закон № 208-ФЗ выделяет два основных типа привилегированных акций:

Кумулятивные. Дивиденды по таким акциям накапливаются, если выплата не произведена своевременно в текущий период. В этом случае компания обязана погасить накопившуюся задолженность перед владельцами префов в следующий отчётный период. Срок выплаты накопленных дивидендов прописывается в уставе компании.

Конвертируемые. Такие акции могут быть конвертированы в обыкновенные или привилегированные бумаги другого типа. Условия конвертации прописываются в уставе компании, и чаще всего единственным условием является невыплата дивидендов по таким бумагам.

Уставом компании могут определяться и другие типы:

Отзывные — бумаги, которые дают право эмитента выкупить акции по фиксированной цене.

Участвующие — дают преимущество получать дополнительные дивиденды.

Погашаемые наделяют правом вернуть бумагу по рыночной цене.

Отличия привилегированных от обыкновенных акций

Особенности выплаты дивидендов

По привилегированным акциям компании обязаны выплачивать часть прибыли в виде дивидендов. Минимальный размер выплат прописывается в уставе компании. Например, в уставе Сбербанка прописана обязанность выплачивать вознаграждение инвесторам в размере не ниже 15% от номинальной стоимости привилегированной акции.

Номинальная стоимость отличается от рыночной. По данным на 20 июня 2025 года, рыночная стоимость префов Сбера составляет 309 рублей, а номинальная стоимость зафиксирована в размере 3 рублей. То есть минимально гарантированный дивиденд по привилегированным бумагам Сбербанка составляет 45 копеек на акцию, или 0,15% от рыночной стоимости бумаг.

У «Татнефти» минимальный размер дивиденда для «префов» установлен в размере 100% от номинальной стоимости акции, или 1 рубль на акцию. По данным на 20 июня, рыночная стоимость акций составляет 626 рублей, то есть минимальный дивиденд установлен в размере 0,16% от рыночной цены.

Фактически сумма начислений зачастую оказывается выше. Размер выплат определяется дивидендной политикой. Например, Сбербанк старается направлять на выплату дивидендов 50% чистой прибыли. В дивидендной политике банка прописано, что компания будет стремиться выплачивать одинаковые суммы дивидендов как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям. Одинаковые выплаты получают также держатели привилегированных и обыкновенных акций Ростелекома.

Но есть компании, которые платят разные суммы дивидендов для привилегированных и обыкновенных акций. Например, компания «Ленэнерго» в 2025 году выплатит 25,9 рубля на одну привилегированную акцию. Дивидендная доходность к текущим ценам составляет 11,4%. Выплаты на обыкновенные акции составят 0,42 рубля на одну бумагу, или 3,2% дивидендной доходности. Похожим образом поступает руководство «Сургутнефтегаза» и «Татнефти».

Дивиденды могут выплачивать один, два или три раза в год. Число выплат прописано в уставе компании. Например, Сбербанк платит дивиденды один раз в год, «Роснефть» — два раза, а «Татнефть» — три раза в год.

Право голосования

Владельцы обычных акций имеют право участвовать в собраниях акционеров и голосовать по корпоративным вопросам: распределение прибыли, избрание совета директоров, одобрение совершения крупной сделки, принятие новой дивидендной политики.

Владельцы «префов» такого права не имеют. Они могут голосовать только по определённым вопросам. Среди них: ликвидация компании, выпуск новых привилегированных акций, изменение размера выплат при ликвидации компании. Но есть исключение. Если компания всё-таки не выплатит дивиденды по «префам», которые не являются кумулятивными или конвертируемыми, то такие акции становятся голосующими.

Если компания не заплатит дивиденды по кумулятивным акциям, у неё будет время отсрочки, чтобы выполнить свои обязательства. По истечении этого срока, если дивиденды не заплатят, акционеры также приобретают право голоса. Голосующими эти акции являются до тех пор, пока компания не погасит свой долг по дивидендам.

Выплаты в процессе ликвидации компании

При процедуре ликвидации предприятия собственники привилегированных акций обладают приоритетом перед держателями обычных акций в получении компенсационных выплат. Сначала выплаты получают владельцы «префов», а оставшееся имущество компании делится между всеми держателями бумаг. Размер таких выплат определяется ликвидационной стоимостью акций. Её могут прописать в уставе компании и ограничить номинальной стоимостью.

Например, номинальная стоимость привилегированных акций «Башнефти» составляет 1 рубль, а ликвидационная стоимость — 10% номинальной стоимости, то есть 10 копеек.

Ниже приведена сравнительная таблица с основными отличиями между обыкновенными и привилегированными акциями.

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Плюсы и минусы привилегированных акций

© «Рамблер»

Где и как купить

Все российские акции торгуются на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Российские «префы» можно приобрести через любого брокера, который даёт доступ к этим биржам, например через СберИнвестиции.

Для покупки достаточно написать в поиске название компании. Привилегированные акции имеют обозначение «ап», а в конце тикера обычно пишется буква P.

© Приложение СберИнвестиции

Коротко

Привилегированные акции — это вид акций, по которым предусмотрены финансовые привилегии в процессе выплаты дивидендов и ликвидации компании.

Привилегированные акции отличаются от обычных гарантией дивидендов, отсутствием права голоса и наличием ликвидационной стоимости.

Типы привилегированных акций, их параметры и порядок обращения прописываются в уставе компании. Устав можно найти на официальном сайте эмитента.

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