Как вложиться в криптовалюту на российском рынке

Банк России в мае разрешил финансовым организациям предлагать продукты, привязанные к криптовалюте. Благодаря этому на российском рынке появилась возможность инвестировать в цифровую валюту через российские площадки, но только для квалифицированных инвесторов. В этом материале мы расскажем, какие инструменты доступны российским инвесторам, и как в них инвестировать*.

© whitehoune/iStock.com

Фьючерс на биткоин

Московская биржа в июне запустила торги фьючерсом на биткоин, а точнее на биржевой фонд, повторяющий динамику этой криптовалюты, — iShares Bitcoin Trust ETF. Краткое наименование фьючерса — IBIT-9.25. Краткий код — IBU5. Ранее СПБ Биржа сообщила, что тестирует торги фьючерсом на индекс биткоина, но этот инструмент пока не запущен.

Цена одного контракта на Мосбирже равна цене одной акции iShares Bitcoin Trust ETF. Она отображается в долларах, но рассчитывается в рублях. И на 23 июня 2025 года составляет 60,14 долларов или 4,7 тысячи рублей. На графике видно сравнение цены паёв фонда iShares Bitcoin Trust ETF (синим) и цены одного фьючерса (красным).

© ru.tradingview.com

Минимальное гарантийное обеспечение (сумма, которая будет заморожена на счете до продажи контракта) составляет около 1,4 тысячи рублей (~30% от цены контракта).

Фьючерс является расчётным, то есть после даты исполнения, которая в этом фьючерсе назначена на 9 сентября 2025 года, на ваш счёт зачисляются деньги в соответствии с ценой базового актива (фонда на биткоин). Сама криптовалюта при этом не покупается.

Что такое фьючерсы, и как на них заработать

ЦФА на биткоин

Цифровые финансовые активы (ЦФА) — это «цифровая оболочка», в которую можно «обернуть» любые активы — от долгов до недвижимости. С конца мая этого года финансовые компании начали разрабатывать собственные ЦФА, стоимость которых привязана к криптовалюте. На данный момент приобрести такие активы позволяют только Т-Банк и Альфа-Банк. Рассмотрим устройство ЦФА с привязкой к биткоину на примере инструмента от Т-Банка.

Тикер инструмента — TBTC1.

Цена одного ЦФА равна цене 0,001 биткоина. На 23 июня 2025 года она составляет 8082 рубля. Цифровой актив торгуется до 3 сентября 2025 года. После погашения эмитент выплатит по 0,001 биткоина в рублях на каждый смарт-актив.

Активы обеспечены реальной криптовалютой, которую Т-Банк покупает на свои счета в «защищённой инфраструктуре».

При этом даже если у вас уже есть статус «квала» у брокера Т-Инвестиции, компания просит получить его заново, чтобы иметь возможность покупать ЦФА.

© «Т-Инвестиции»

Что такое ЦФА, и как в них инвестировать

Структурные продукты

Структурные продукты — это оболочка, в которую компания-эмитент может оборачивать различные активы. Такие продукты состоят из двух частей: защитной и рисковой. Защитную часть эмитент вкладывает в надёжные инструменты: облигации, депозиты и др. На неё приходится 90–95% всей суммы, и именно она обеспечивает защиту капитала. Оставшаяся часть вкладывается в рисковые инструменты, которые прописаны в паспорте продукта. Эта часть приносит основной доход в случае благоприятного исхода событий.

Многие финансовые компании предлагают структурные продукты с привязкой к биткоину, а точнее к фонду iShares Bitcoin Trust ETF. Среди этих продуктов структурные облигации — их номинал и купон зависят от динамики цены базового актива. Такие облигации выпустили Сбербанк, ВТБ и «Финам».

Рассмотрим этот инструмент на примере облигаций Сбербанка.

Обозначение — CIB-СО-545. Номинальная стоимость — 1000 рублей. Дата выплат по облигациям — 5.06.2026. Фиксированный купон — 0,01%. Базовые активы: доллар США USD/RUB и акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF.

В паспорте инструмента прописана возможная доходность при разных сценариях. При стрессовом сценарии доходность составит минус 69,5%, при позитивном сценарии — плюс 75% за год. Как пояснили в технической поддержке банка, этот инструмент доступен только для ограниченного круга лиц на внебиржевом рынке.

Что выбрать

Все перечисленные инструменты удобны для тех, кто не хочет или не может инвестировать в реальную криптовалюту через криптобиржи. Рассмотрим плюсы и минусы таких инструментов по сравнению с покупкой реального биткоина.

Плюсы таких инструментов:

Все операции проводятся полностью в рамках российского законодательства.

Все инструменты можно покупать через российских брокеров. Регистрироваться на иностранных платформах, как этого требует покупка обычной криптовалюты, не нужно.

Не нужно самостоятельно платить налоги. По всем российским инструментам брокеры выступают в качестве налоговых агентов, поэтому налоги самостоятельно платить не нужно. Если вы покупаете криптовалюту самостоятельно, то вы обязаны подавать ежегодно форму 3-НДФЛ и платить налог на прибыль.

Минусы:

Инструменты торгуются в рублях, хоть и с привязкой к иностранной валюте. Это может быть минусом для тех, кто инвестирует в криптовалюту с целью защититься от девальвации рубля.

Все российские активы с привязкой к криптовалюте доступны только для квалифицированных инвесторов.

Вы не владеете реальным биткоином. Все вышеперечисленные инструменты не предполагают покупку реального биткоина на ваш счёт, так как ЦБ запрещает выпускать такие инструменты.

© «Рамблер»

Как купить

Купить ЦФА и структурные продукты на биткоин можно только через площадки компаний, которые их выпускают.

Покупка фьючерса на биткоин доступна через любого российского брокера, который предоставляет доступ к срочному рынку Московской биржи. Рассмотрим порядок покупки на примере СберИнвестиций.

1. Войдите в приложение СберИнвестиции и перейдите в раздел «Рынок».

2. Напишите в строке поиска тикер инструмента: IBU5.

© Приложение «СберИнвестиции»

3. Выберите фьючерс и нажмите «Купить», если у вас уже подтверждён статус квалифицированного инвестора.

© Приложение «СберИнвестиции»

Коротко

На российском рынке представлено несколько инструментов с привязкой к криптовалюте: фьючерсы, ЦФА и структурные продукты.

Все инструменты не предполагают покупку реального биткоина.

Все инструменты доступны только для квалифицированных инвесторов.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

Что такое криптовалюта, и для чего она нужна