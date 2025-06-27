С начала 2025 года рост экономики замедлился. На этом фоне меняется поведение вкладчиков и инвесторов: одни фиксируют доход по вкладам, другие ищут стабильность на рынке облигаций, третьи уходят в ожидание. Разбираемся, что происходит с основными финансовыми инструментами и как на это влияет макроэкономика.

Что происходит с российской экономикой

По данным Росстата, за I квартал 2025 года ВВП России увеличился на 1,4% год к году, но сократился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Это подтверждает замедление темпов роста, о чём свидетельствуют и помесячные данные: в январе ВВП снизился к декабрю 2024-го на 0,7%, в феврале — вырос к январю на 0,1%, в марте — упал на 0,8% по сравнению с февралём, в апреле — вырос к марту на 0,5%.

При этом структура экономического роста изменилась: в числе основных драйверов теперь не сырьевой сектор, а внутренний спрос и обрабатывающие отрасли.

Среди отраслей, которые внесли наибольший вклад в рост ВВП, Росстат выделяет:

строительство (+7,3%);

сферу общественного питания (+7,1%);

обрабатывающие производства (+4,5%).

В то же время ключевые экспортно ориентированные отрасли показали спад:

добыча полезных ископаемых — на 4%;

электроэнергетика — на 3,8%;

операции с недвижимостью — на 1,6%.

Индекс производственной активности (PMI), публикуемый S&P Global, также указывает на нестабильность. Его значения изменились с 53,1 в январе до 48,2 в марте, 49,3 в апреле, 50,2 в мае, что является сигналом о возможной стагнации в обрабатывающей промышленности.

Экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН отмечают, что замедление ВВП может свидетельствовать о завершении фазы активного восстановления, начавшейся в 2022 году. В июне эксперты пересмотрели свой прогноз по ВВП за 2025 год в сторону понижения на 0,4% — до 2,1% по отношению к 2024 году. Это обусловлено тем, что рост ВВП в I квартале 2025-го (1,4%) оказался ниже ожидаемых значений.

Сократились и нефтегазовые доходы бюджета — на 9,8% год к году, до 2,64 триллиона рублей. В результате дефицит бюджета пересмотрен с 1,17 до 3,79 триллиона рублей (1,7% ВВП). Это ограничивает возможности правительства по дальнейшей поддержке экономики, которая ранее во многом определяла позитивные показатели.

Потребительская активность пока сохраняется: розничная торговля выросла на 8,4% в годовом выражении. На столько же в I квартале 2025 года увеличились и доходы населения (8,4%). Однако спрос на непродовольственные товары замедляется с +5,1% в январе до +1% в марте на фоне дорогих кредитов. Потребление — один из главных источников роста ВВП.

Несмотря на фактическое замедление инфляции до 9,48% в годовом выражении (данные Росстата), инфляционные ожидания россиян остаются высокими: в последние месяцы они колеблются около 13%.

С учётом складывающейся ситуации Минфин ожидает, что за 2025 год ВВП вырастет на 2,5%. Банк России даёт ещё более осторожную оценку — от 1 до 2%. Для сравнения: в 2024 году ВВП вырос на 4,3%.

Таким образом, российская экономика в 2025 году вступает в стадию замедленного роста на грани рецессии. Именно так ситуацию описал глава Минэкономики Максим Решетников во время своего выступления на ПМЭФ-2025. Прогноз ведомства по ВВП на 2025 год — +2,5%, на 2026-й — +2,4%, на 2027-й — +2,8%.

На наш взгляд, дальнейшая динамика во многом будет зависеть от внешней геополитической конъюнктуры, политики ЦБ и бюджетных решений. Главным источником роста остаётся внутренний спрос, но он ограничен высокими ставками и инфляционными ожиданиями.

Как экономическая ситуация влияет на фондовый рынок

По итогам 2024 года фондовый рынок обновил локальные минимумы и многие инвесторы получили убытки. В 2025 году рынок остаётся чувствительным к изменениям в экономике и политике.

Минэкономики прогнозирует, что рост капитальных вложений бизнеса сократится до 1,7% (по сравнению с 7,4% в 2024 году). Этот показатель косвенно свидетельствует о замедлении инвестиционной активности. Согласно тому же прогнозу, инвестактивность вернётся к устойчивому росту (3–3,3%) только через 2–3 года.

Банки и предприятия пока сохраняют интерес к инвестициям, но опережающие индикаторы — продажи сельхозтехники, загрузка транспорта — сигнализируют об охлаждении. В минувшем апреле эту тенденцию подтвердила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, объясняя, почему регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Она подчеркнула, что целевой уровень инфляции 4% пока не достигнут, а темпы её замедления ещё недостаточно устойчивы.

На этом фоне усилилось влияние макрофакторов на рынок акций, что делает его волатильным. После бурного роста в начале года индекс Мосбиржи скорректировался: с февральского пика в 3370 пунктов он снизился до 2650 в апреле, а сейчас находится в диапазоне 2700–2850. Так рынок реагирует на всё ещё высокую ключевую ставку, крепкий рубль и сохраняющуюся геополитическую напряжённость.

Снижается и привлекательность дивидендных акций — с замедлением экономики всё больше компаний пересматривают дивидендную политику. Тем не менее бумаги с ожидаемыми выплатами пока дешевеют медленнее других, а средняя дивдоходность, по прогнозам аналитиков, в 2025 году составит около 9–11%.

В целом рынок сейчас остаётся заложником высоких кредитных ставок и внешней неопределённости. Геополитика, крепкий рубль и сдержанная политика ЦБ пока ограничивают потенциал роста, и даже позитивные изменения, такие как небольшое снижение ключевой ставки, окажут влияние лишь с отсрочкой.

При этом по соотношению «цена/прибыль» (показатель P/E) индекс Мосбиржи сейчас находится ниже исторических значений. Этот показатель отражает отношение рыночной цены акции компании к чистой прибыли на эту акцию. Он используется для оценки инвестиционной привлекательности активов.

Аналитик «Альфа-Инвестиций» Павел Гаврилов в 2024 году оценивал P/E рынка в целом в 5,1х, что говорит о недооценённости рынка примерно на 30% от уровня, на котором он мог бы торговаться. Но когда именно начнётся рост, пока неясно.

Несколько лучше ситуация складывается на рынке облигаций. В прошлом году их доходность росла вслед за ключевой ставкой и достигала уровня депозитов. Однако на этом фоне начала снижаться их стоимость. Индекс гособлигаций RGBI за календарный год упал на 12%. Более устойчивыми оказались бумаги с переменным купоном и часть корпоративных выпусков с фиксированной ставкой.

На индекс высокодоходных облигаций также оказало влияние обострение кредитных рисков — из-за дефолтов и падения цен его итоговая доходность составила всего 2%. Самыми выгодными инвестициями оказались облигации с плавающей ставкой (флоатеры). Индекс таких бумаг на Мосбирже показал годовую доходность на уровне 16%.

В 2025 году аналитики ожидают замедления этого сегмента рынка. Первичное размещение облигаций, по прогнозам, снизится. Ключевым фактором останется денежно-кредитная политика ЦБ. Снижение ключа поддержит рынок, особенно при стабилизации инфляции.

Однако полноценное восстановление цен на облигации потребует времени — как минимум нескольких месяцев стабильной макроэкономической динамики. При этом доходность долговых ценных бумаг вряд ли будет выше тех максимумов, которые они показали ранее, но всё равно останется высокой.

Как замедление экономики влияет на депозиты

В 2024 году при высокой ключевой ставке банковские продукты показали себя как выгодный и, что важно, безрисковый инструмент. Как показывает статистика ЦБ, по итогам 2024 года доходность вкладов могла достигать 12,28% годовых при размещении средств в первой декаде января на срок от одного до трёх лет. Если же вклад был открыт на срок от полугода до года, доходность достигала 14,89%. А те, кто перекладывал деньги с коротких вкладов во второй половине года, могли заработать ещё больше благодаря росту ключевой ставки до 21%.

Сопоставимую доходность на фондовом рынке из доступных неквалифицированным инвесторам вариантов могли показывать только облигации и фонды денежного рынка. Однако они считаются более рискованными, хотя и весьма надёжными.

На этом фоне многие инвесторы частично ушли с фондового рынка. По оценкам ЦБ, к ноябрю 2024-го объём депозитов физлиц вырос на 7,4 триллиона рублей.

К середине 2025 года ситуация начала меняться. Ключевая ставка остаётся высокой — 20%, — но в рыночной среде доминируют ожидания её постепенного снижения. На этом фоне банки медленно опускают процентные ставки по вкладам. К концу июня 20 крупнейших банков страны в среднем снизили их на 0,81–1,22 п. п., а с начала 2025 года — на 2,75–3,81 п. п.

Высокая разница между номинальной доходностью и инфляцией продолжает поддерживать интерес к депозитам. При текущей инфляции в районе 10% ставка в 17–18% всё ещё обеспечивает реальную доходность в 7–8%.

Однако в случае быстрого замедления инфляции при сохранении высокой ключевой ставки реальная доходность может временно вырасти, но затем начнёт снижаться вместе с общей доходностью по вкладам.

Какие инструменты выбрать для получения дохода

По мнению опрошенных «Рамблером» аналитиков, в краткосрочной перспективе наиболее выгодными останутся банковские вклады, особенно у консервативных инвесторов, не готовых к рискам фондового рынка.

Весь предыдущий год рекордно высокие ставки делали рублёвые депозиты, пожалуй, самым привлекательным инструментом для вложения денег. Это пока ещё так, но период смягчения политики ЦБ, который уже начался, заставляет нас более внимательно присматриваться к альтернативам. Софья Донец главный экономист «Т-Инвестиций»

По мнению Донец, альтернативой вкладу в ближайшее время могут быть рублёвые и валютные облигации, а также акции, но для вложений на более долгий срок. По мнению инвестиционного блогера Яна Арта, в случае снижения доходности вкладов ниже 14–15% часть сбережений с депозитов перейдёт на фондовый рынок, другая часть — в недвижимость, остальное — в валюту.

Несмотря на охлаждение инвестиционного климата, фондовый рынок остаётся потенциально доходной альтернативой депозитам, но более рискованной. Эксперты высказывают надежду на скорую оттепель в виде смягчения кредитно-денежной политики. Однако замедление экономики почти всегда сопровождается ухудшением кредитного качества для заёмщиков и снижением корпоративных прибылей, отмечает Дмитрий Данилин из УК «Первая». Последнее может негативно сказаться на рынке акций и корпоративных облигаций, предупреждает эксперт.

Другое мнение высказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков на конференции в Новосибирске в мае. По его словам, ухудшение макроэкономических показателей не обязательно говорит о грядущих проблемах для крупного бизнеса. Наоборот, из-за этого государство может быстрее перейти к стимулированию тех отраслей, где наблюдаются признаки замедления развития. При этом трудности могут возникнуть у компаний с высокой долговой нагрузкой, предполагает Кабаков. Крупный бизнес будет в выигрыше, так как имеет запас устойчивости, поэтому акции компаний первого эшелона, вероятно, будут привлекательными, считает эксперт.

Кабаков также соглашается, что в текущей ситуации инвесторам стоит обратить внимание на долгосрочные гособлигации. Доходность по ним остаётся сопоставимой с депозитами, при этом риски по ним ниже, чем на рынке акций.

Алексей Тараповский, основатель Anderida Financial Group, советует инвесторам постоянно реинвестировать прибыль с учётом доходности. По его мнению, даже небольшие регулярные вложения могут превратиться в значительный капитал.

Коротко

Экономика России вступает в фазу замедленного роста, при этом сохраняются высокая ключевая ставка и инфляционные ожидания. Это сдерживает инвестиционную активность и влияет на поведение вкладчиков и инвесторов.

Для консервативных стратегий по-прежнему актуальны банковские вклады, особенно в краткосрочной перспективе. При текущем уровне ставок они обеспечивают реальную доходность выше инфляции. Однако по мере смягчения политики ЦБ их привлекательность будет снижаться.

Фондовый рынок остаётся более волатильным, но и потенциально более доходным направлением. Наиболее устойчивыми выглядят бумаги компаний с надёжной дивидендной политикой и минимальной долговой нагрузкой. Внимание инвесторов также смещается в сторону облигаций: доходность гособлигаций и корпоративных бумаг остаётся высокой.

Главное правило — сохранять диверсификацию и не реагировать импульсивно. Текущая ситуация требует гибкости, регулярного пересмотра стратегии и готовности к работе с разными классами активов.

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