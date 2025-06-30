Рублю по итогам июня удалось удержать сильные позиции по отношению к основным мировым валютам, вопреки весенним прогнозам аналитиков о просадке национальной валюты с приходом лета. В последний день месяца доллар торгуется вблизи 78,4 рубля, евро стоит около 92 рублей, юань — около 10,9 рубля. Сменится ли тренд в начале июля и каким будет курс рубля на этой неделе, «Рамблеру» рассказали аналитики.

Поведение рубля

Курс доллара на рынке «Форекс» по итогам торгов в пятницу, 27 июня, составил 78,49 рубля. При этом в течение прошлой недели (23–27 июня) американская валюта дважды опускалась ниже отметки 78 рублей. На локальном минимуме курс составил 77,7 рубля. Утром в понедельник доллар открыл торги с отметки 78,37 рубля.

Евро завершил прошлую неделю на уровне 92,09 рубля. Уровень открытия в понедельник составил 92,08 рубля. Юань на торгах в пятницу закрылся на отметке 10,94 рубля. В понедельник утром валюта стоила 10,96 рубля.

К 13:40 мск доллар торговался по 78,49 рубля, евро — по 92 рубля, юань — по 10,96 рубля.

Причины

Традиционный фактор поддержки рубля в конце месяца — налоговый период, отметили опрошенные «Рамблером» аналитики. В это время экспортёры наращивают продажу валюты, что приводит к увеличению её предложения на рынке и укреплению рубля. В понедельник 30 числа июньский налоговый период завершится и до последней недели июля рубль лишится этого фактора поддержки.

Дополнительным позитивом для курса рубля на прошлой неделе стало падение индекса доллара к мировым валютам (DXY). Вечером в пятницу, 27 июня, индикатор впервые за три года опустился ниже 97 пунктов — до 96,97 пункта. В начале года индекс DXY торговался вблизи 110 пунктов.

Среди других причин сильного рубля аналитики назвали:

Высокие рублёвые процентные ставки. Ключевая ставка Банка России в июне составляет 20% годовых. Средняя максимальная ставка по вкладам в середине месяца была 18,4% годовых.

Ключевая ставка Банка России в июне составляет 20% годовых. Средняя максимальная ставка по вкладам в середине месяца была 18,4% годовых. Продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 7,4 миллиарда рублей в день.

Основными факторами влияния на курс рубля в июле станут: показатели торгового баланса (экспорта и импорта, сальдо счёта текущих операций), операции со стороны экспортёров и спрос на рублевые активы, операции Банка России и геополитический фон, сказали эксперты.

Прогнозы

Опрошенные «Рамблером» аналитики считают, что доллар в течение ближайшей недели не поднимется выше 82 рублей. Евро будет торговаться в диапазоне 90–95 рублей, юань может находиться в пределах 10,6–11,3 рубля.

Прогноз главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева:

Доллар будет стоить в районе 76–81 рубля.

Евро продолжит торговаться по 90–95 рублей.

Юань будет в интервале 10,6–11,3 рубля.

Прогноз старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк:

Доллар может находиться в интервале 77–80 рублей.

Юань будет в коридоре 10,7–11,1 рубля.

Прогноз директора казначейства «Цифра банк» Дмитрия Рожкова:

Доллар будет в диапазоне 77–80 рублей.

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