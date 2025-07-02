Что будет с инфляцией, рублём и индексом Мосбиржи в июле

Годовая инфляция в России к концу июня замедлилась до 9,4%. Однако в июле рост потребительских цен может временно ускориться из-за повышения тарифов на коммунальные услуги. Курс доллара продолжает держаться ниже отметки в 80 рублей. Индекс Мосбиржи вернулся в область выше 2800 пунктов. Банк России может продолжить снижение ключевой ставки. Обсудили с экспертами текущее состояние российской экономики и что будет с её ключевыми показателями в июле.

© blinow61/iStock.com

Что происходит в экономике

Экономика охлаждается, констатировали опрошенные «Рамблером» аналитики. Прирост внутреннего валового продукта (ВВП) за первые четыре месяца 2025 года составил 1,5% в годовом выражении. Такую цифру назвал президент России Владимир Путин в ходе ПМЭФ. Базовый прогноз Минэкономразвития на 2025 год предполагает рост ВВП на 2,5% в годовом выражении. Как отметил Путин, это целенаправленное снижение в целях борьбы с инфляцией. Для сравнения: в 2024 году прирост ВВП составил 4,3% годовых, в 2023-м — 4,1% годовых.

Годовая инфляция прошла пик в марте. По итогам первого месяца весны рост потребительских цен составил 10,3% в годовом выражении. По данным Росстата, к 23 июня инфляция замедлилась до 9,4% в годовом выражении. С начала 2025 года цены выросли на 3,68%. Опрошенные ЦБ аналитики ожидают инфляцию на уровне 7,1% на конец 2025 года.

Ключевая ставка в июне снизилась до 20% годовых. Она держалась на рекордном уровне 21% с октября 2024 года. На этом фоне банки начали снижать ставки по сберегательным продуктам. Средняя максимальная ставка по вкладам в середине июня была 18,4% годовых.

Выдача кредитных карт россиянам за период с января по май сократилась на 51,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 5,44 миллиона новых кредиток против 11,17 миллиона, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Средний размер потребительского кредита в мае снизился на 9,4% к апрелю и на 14,9% в годовом выражении — до 162,2 тысячи рублей. Средний размер ипотеки в мае составил 4,41 миллиона рублей (–0,4% месяц к месяцу и –0,7% год к году).

Профицит баланса внешней торговли товарами по итогам января — апреля сократился до 39,5 миллиарда долларов с 46,6 миллиарда долларов за аналогичный период 2024 года, следует из июньского отчёта Банка России. Это произошло за счёт снижения экспорта при устойчивых объёмах импорта. Дефицит баланса услуг за год вырос с 10 до 11 миллиардов долларов в связи с увеличением расходов россиян за рубежом.

Замедление роста деловой активности усилилось, указывает мониторинг предприятий Банка России. В июне индикатор бизнес-климата (ИБК) опустился до 2,9 пункта — минимума с конца 2022 года.

Рубль в июне удерживал сильные позиции по отношению к основным мировым валютам:

Доллар торговался в диапазоне 77–80,4 рубля .

. Евро находился в коридоре 87–93 рублей .

. Юань держался в области 10,7–11,2 рубля.

Поддержку российской валюте оказывали геополитические события, временный рост цен на нефть, высокие рублёвые процентные ставки, продажи валюты Банком России на сумму 8,86 миллиарда рублей в сутки.

Индекс Мосбиржи к началу июля находится выше 2800 пунктов. В первых числах июня индикатор торговался в этой же зоне, однако в середине месяца на фоне высокой волатильности цен на нефть и газ из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке индекс опускался в область 2715 пунктов. Когда ситуация между Ираном и Израилем стабилизировалась, индекс полностью отыграл просадку.

Что будет с ключевой ставкой

Недельная инфляция остаётся на низком уровне, а рубль не переходит к ослаблению — два этих фактора в сочетании с общим дезинфляционным макроэкономическим фоном создают предпосылки для снижения ключевой ставки на 1–2 процентных пункта в июле, до 19% или 18% годовых соответственно. Таким прогнозом поделилась с «Рамблером» старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

«Ключ» может быть снижен в июле до уровня 18–19%, согласен к. э. н., доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового Университета Михаил Хачатурян. Однако для этого нужно, чтобы продолжилась тенденция к сокращению уровня закредитованности экономики и населения, а также к снижению инфляционных ожиданий промышленности и населения до уровня 12,6–12,9% с текущих 13%, считает экономист.

На фоне локального ускорения инфляции в случае начала ослабления рубля ЦБ может взять паузу в июле, прежде чем продолжить смягчение в сентябре большим шагом, считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. При более стабильном рубле 25 июля регулятор может снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19% годовых.

В «Цифре брокер» ожидают от июльского заседания ЦБ снижение ставки до 19% годовых.

ЦБ РФ сделал заявление по ключевой ставке

Что будет с инфляцией

Существенное влияние на инфляцию в июле окажет индексация тарифов на ЖКУ для населения, отметили опрошенные «Рамблером» эксперты. Совокупный платёж граждан за коммунальные услуги в среднем вырастет на 11,9%, однако в некоторых регионах индексация будет существенно выше.

С учётом роста тарифов месячная инфляция в июле может составить примерно 1,2%, а годовая может повыситься с ожидаемых 9,4% в июне до 9,5% в июле, допускает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Таким образом, непрерывное снижение годовой инфляции с пиковых значений марта (10,3%) может смениться её временным повышением в июле, но это разовый и ожидаемый подъём уровня цен, после которого их снижение должно возобновиться, сказала аналитик.

Инфляция с исключением индексации коммунальных тарифов может остаться низкой под влиянием крепкого рубля и замедления роста спроса, считает Михаил Хачатурян. Согласно его прогнозу, по итогам июля инфляция в целом (по всей потребительской корзине) может составить около 1%. Годовая инфляция может снизиться до 9,2% г./г. за счёт эффекта высокой базы прошлого года.

В «Т-Инвестициях» ожидают, что на фоне плановой индексации тарифов по коммунальным услугам инфляция за месяц ускорится до 0,9% к июню. Годовая инфляция продолжит замедляться и к концу месяца составит 9,2%.

Что будет с рублём

В июле рубль продолжит торговаться вблизи текущих уровней, уверена ведущий аналитик «Цифры брокер» Наталия Пырьева. По её оценке, доллар в этом месяце будет находиться в диапазоне 77–82 рублей, евро будет стоить 89–95 рублей. Курс юаня составит 10,85–11,2 рубля.

При отсутствии значимых негативных изменений курс рубля продолжит колебаться в текущих диапазонах, согласен Михаил Хачатурян. Экономист ожидает в июле доллар по 78–80 рублей, евро — по 90–92 рубля, юань — по 11–13 рублей.

По прогнозу УК «Первая», курс доллара в июле может находиться вблизи 78–80 рублей. Евро будет в интервале 91–94 рублей. Курс юаня составит 10,8–11,1 рубля.

Доллар в этом месяце будет торговаться в области 78–84 рублей, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Евро, по его оценке, будет находиться на уровне 90–95 рублей, курс юаня составит 10,9–11,3 рубля.

Что будет с индексом Мосбиржи

Индекс Мосбиржи неплохо позиционирован для роста в ближайшем будущем, отметила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Среди позитивных факторов она отметила:

предстоящие дивиденды крупных компаний;

ожидания смягчения денежно-кредитной политики в России и США;

слом среднесрочного нисходящего тренда от пиков февраля.

По оценкам Малых, к концу июля индекс Мосбиржи может вырасти до 3000 пунктов.

Резких колебаний в значениях индекса Мосбиржи до конца лета ждать не стоит — деловая активность традиционно снижается в июле и августе на фоне сезона отпусков, сказал Михаил Хачатурян. По его словам, с учётом этого и с надеждой на снижение неоправданно завышенных ожиданий трейдеров от внешнеполитических и внешнеэкономических событий индекс Мосбиржи к концу июля может стабилизироваться в диапазоне 2900–3000 пунктов.

7 хитрых приёмов, как сохранить прибыль от торговли активами