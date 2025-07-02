10 фондов денежного рынка с самой низкой комиссией

Фонды денежного рынка позволяют инвесторам получать доходность, сопоставимую с ключевой ставкой. В начале июля 2025 года ставка ЦБ находится на уровне 20%. Разбираемся, как выбрать выгодный фонд денежного рынка и не потерять на комиссиях*.

Что такое фонды денежного рынка

Биржевые фонды денежного рынка, или фонды ликвидности, — это инвестфонды, которые вкладывают деньги пайщиков в высоколиквидные краткосрочные финансовые инструменты.

Среди них:

сделки РЕПО;

депозитные сертификаты крупных банков;

краткосрочные государственные и корпоративные облигации;

межбанковские кредиты.

Сделками РЕПО называют операции по выдаче займов банкам на срок от одного дня до трёх месяцев под залог ценных бумаг. По истечении отведённого срока банки отдают деньги с процентами, а фонд возвращает им залог. Процентная ставка по таким сделкам примерно равна ключевой ставке Центрального Банка и определяется показателями RUSFAR или RUONIA. Эти индексы отражают текущую доходность фондов ликвидности.

Фонды денежного рынка: как работают, какие есть риски и чем отличаются

Как выбрать фонд ликвидности

В целом фонды ликвидности считаются способом инвестирования с минимальным риском. Денежный рынок не подвержен таким колебаниям, как другие финансовые секторы, поэтому фонды можно назвать аналогом «подушки безопасности». Они не приносят сверхдоходности, но лучше других инструментов гарантируют сохранность средств.

Надёжность и выгодность фондов определяют два основных показателя: стоимость чистых активов (СЧА) и комиссия за управление.

Стоимость чистых активов — это суммарная рыночная цена всех активов, которые находятся под управлением фонда, за вычетом его финансовых обязательств. Чем выше СЧА, тем ниже риски резкого колебания стоимости паёв из-за выхода из фонда крупных инвесторов. Низкое значение СЧА может говорить о малой ликвидности фонда.

Комиссия — это процент, который управляющая компания фонда ежегодно взимает за свою работу со стоимости чистых активов. Комиссия вычитается из цены паёв постепенно в течение года, поэтому вкладчики часто даже не замечают её. Чем ниже комиссия, тем выгоднее инвестиции в фонд.

Также при выборе фондов ликвидности важно обращать внимание на то, за каким индексом (бенчмарком) они следуют, насколько сильное выходит отклонение от индекса, и что есть в составе фонда. Некоторые управляющие компании добавляют в фонды ликвидности и другие активы помимо инструментов денежного рынка, например, облигации.

Наиболее надёжными считаются фонды, в которых более 95% средств вложено в инструменты денежного рынка. Такие инструменты обладают высокой ликвидностью и минимальным кредитным риском, так как эмитенты — это государство или крупные финансовые институты с высоким рейтингом.

Инвестиции в облигации, особенно корпоративные, влекут за собой больше рисков, хотя это тоже достаточно надёжные активы, по своей сути близкие к инструментам денежного рынка.

Вся основная информация о фонде предоставляется в ключевом информационном документе (КИД), который можно найти на официальном сайте управляющей компании.

10 фондов денежного рынка с самой низкой комиссией

1. БКС Денежный рынок (BCSD)

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Бенчмарк: RUONIA (Ruble Overnight Index Average).

Структура активов: 100% — денежные средства в рублях.

Стоимость чистых активов: 28,6 млрд руб.

Стоимость пая на 02.07.25: 11,9 руб.

Комиссия: 0,2% в год.

2. ВИМ — Ликвидность (LQDT)

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Бенчмарк: RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate).

Структура активов: 100% — денежные средства в рублях.

Стоимость чистых активов: 371,3 млрд руб.

Стоимость пая на 02.07.25: 1,73 руб.

Комиссия: 0,294% в год.

3. АТОН — Накопительный в рублях (AMNR)

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Бенчмарк: RUONIA.

Структура активов: 100% — денежные средства в рублях.

Стоимость чистых активов: 49,3 млрд руб.

Стоимость пая на 02.07.25: 130 руб.

Комиссия: 0,295% в год.

4. УК «Первая» — Сберегательный (SBMM)

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Бенчмарк: RUONIA.

Структура активов: 100% — инструменты денежного рынка (РЕПО).

Стоимость чистых активов: 279,1 млрд руб.

Стоимость пая на 02.07.25: 16 руб.

Комиссия: 0,299% в год.

5. ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС (FINC)

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Бенчмарк: RUSFAR.

Структура активов: 100% — денежные средства в рублях.

Стоимость чистых активов: 35,3 млн руб.

Стоимость пая на 30.06.25: 1180 руб.

Комиссия: 0,31% в год.

6. Финам — Денежный рынок (FMMM)

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Бенчмарк: RUSFAR.

Структура активов: данные отсутствуют.

Стоимость чистых активов: 2,9 млрд руб.

Стоимость пая на 02.07.25: 11,5 руб.

Комиссия: 0,55% в год.

7. Альфа-Капитал — Денежный рынок (AKMM)

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Бенчмарк: RUONIA.

Структура активов: 100% — инструменты денежного рынка (РЕПО).

Стоимость чистых активов: 192,7 млрд руб.

Стоимость пая на 02.07.25: 148,06 руб.

Комиссия: 0,69% в год.

8. АК Барс — Денежный рынок (MONY)

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Бенчмарк: RUSFAR.

Структура активов: 100% — инструменты денежного рынка (РЕПО).

Стоимость чистых активов: 34,4 млн руб.

Стоимость пая на 02.07.25: 110,7 руб.

Комиссия: 0,749% в год.

9. ПСБ — Денежный рынок (PSMM)

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Бенчмарк: RUSFAR.

Структура активов: 100% — инструменты денежного рынка (РЕПО).

Стоимость чистых активов: 2,4 млрд руб.

Стоимость пая на 30.06.25: 12,2 руб.

Комиссия: 0,76% в год.

10. Т-Капитал — Денежный рынок (TMON)

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Бенчмарк: TINFAI (T-Bank Funding Average Index).

Структура активов: 100% — денежные средства в рублях.

Стоимость чистых активов: 184,1 млрд руб.

Стоимость пая на 02.07.25: 138,2 руб.

Комиссия: 1,09% в год.

Коротко

Фонды ликвидности позволяют получить доходность на уровне ключевой ставки Центрального Банка.

Среди критериев выбора фонда — стоимость его чистых активов, структура этих активов и комиссия за работу. Чем выше СЧА, тем стабильнее и ликвиднее фонд. Самая высокая стоимость чистых активов у фонда ВИМ — Ликвидность, самая низкая — у ФИНСТАР — Денежный рынок ПЛЮС.

Фонды, в которых более 95% активов составляют инструменты денежного рынка, имеют меньше рисков, чем те, кто активнее вкладывается в облигации, хотя этот инструмент также считается низкорисковым.

Чем меньше комиссия фонда, тем больше ваша прибыль. Самая низкая комиссия у фонда БКС — Денежный рынок, самая высокая — у Т-Капитал — Денежный рынок.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

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