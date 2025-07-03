Цена на золото: как формируется и от чего зависит курс золота

Золото является финансовым инструментом, с помощью которого в периоды кризисов инвесторы пытаются защитить свой капитал, а компании — хеджировать риски. Стоимость металла, в отличие от многих других инвестиционных активов, более стабильна. Однако и она подвержена колебаниям. Разберёмся, как формируется и от чего зависит курс золота, а также как следить за ценой на этот драгметалл.

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Как менялась роль золота

Первые монеты из золота появились в VI веке до н.э. Уже с древних времён люди понимали, что деньги должны нести какую-то реальную ценность. Сначала в качестве меры обмена они пытались использовать бусы, зерно, меха. Однако всё это быстро портилось, поэтому в конце концов выбор пал на драгметаллы.

В XIX веке появился так называемый золотой стандарт. Первыми свою валюту к стоимости золота привязали англичане. А в 1867 году их примеру последовали и другие развитые страны, которые договорились между собой считать драгметалл эквивалентом денег.

Однако система золотого стандарта имела существенные изъяны, ключевым из которых была зависимость объёма денежной массы от количества добытого драгоценного металла. Это становилось препятствием для динамичного развития экономики.

Серьёзный удар по существованию золотого стандарта нанесла Первая мировая война. В условиях военного времени правительства разных государств были вынуждены отказаться от этой системы, чтобы получить возможность финансировать растущие военные расходы.

В 1944 году был введён новый золотой стандарт. Однако теперь валюты привязывались к драгоценному металлу не напрямую, а через доллар. То есть американская валюта по сути стала посредником между валютами других стран и золотом.

Однако в связи с ослаблением американского доллара в 1971 году было принято решение отвязать его курс от золота. А в 1976 произошёл окончательный отказ от действующей золотовалютной системы. С тех пор попыток привязать курсы валют к драгметаллу больше не предпринималось. Но и сейчас золото остаётся одним из самых популярных активов.

Особенности золота как инвестиционного актива

Почему золото считается одним из лучших защитных активов, «Рамблеру» рассказали инвестиционные советники Игорь Файнман и Павел Гольцблат.

Преимущества золота:

Отсутствие кредитного риска . Золото — это физический актив, который не является ничьим обязательством. Его невозможно обесценить через дефолт или банкротство эмитента, в отличие, например, от облигаций.

. Золото — это физический актив, который не является ничьим обязательством. Его невозможно обесценить через дефолт или банкротство эмитента, в отличие, например, от облигаций. Ограниченность запасов . Количество золота в мире конечно, а его добыча требует значительных затрат и времени. Это поддерживает долгосрочную стоимость металла.

. Количество золота в мире конечно, а его добыча требует значительных затрат и времени. Это поддерживает долгосрочную стоимость металла. Низкая корреляция с другими активами . Стоимость золота и ценных бумаг часто движется в противоположном направлении по отношению друг к другу, особенно во времена кризисов. Это делает золото эффективным инструментом диверсификации портфеля.

. Стоимость золота и ценных бумаг часто движется в противоположном направлении по отношению друг к другу, особенно во времена кризисов. Это делает золото эффективным инструментом диверсификации портфеля. Меньшая санкционная уязвимость . Золото не «печатается» одной страной и не контролируется одной компанией. Это делает его менее подверженным рискам, связанным с политическими действиями.

. Золото не «печатается» одной страной и не контролируется одной компанией. Это делает его менее подверженным рискам, связанным с политическими действиями. Стабильность в периоды нестабильности . В моменты экономических, политических или геополитических потрясений инвесторы массово переходят в драгметалл как в «тихую гавань», что дополнительно поддерживает его цену.

. В моменты экономических, политических или геополитических потрясений инвесторы массово переходят в драгметалл как в «тихую гавань», что дополнительно поддерживает его цену. Долгосрочный рост стоимости . Несмотря на периоды волатильности, в долгосрочной перспективе традиционно происходит рост цен на золото.

. Несмотря на периоды волатильности, в долгосрочной перспективе традиционно происходит рост цен на золото. Ликвидность. На драгоценный металл всегда есть спрос, поэтому его можно быстро купить и продать. Однако показатель ликвидности зависит от формы актива. Физическое золото в виде слитков, монет, украшений считается менее ликвидным.

Факторы, влияющие на курс золота

Факторы, влияющие на цену золота, можно разделить на экономические, политические, валютные и рыночные.

Экономические факторы

Одной из причин изменения цены золота является инфляция. Когда она растёт, игроки стремятся защитить свои сбережения и активнее вкладываются в такой традиционный защитный актив, как драгметаллы. Повышение инвестиционного спроса на золото приводит к росту его курса.

Инвестиции в золото выступают одним из способов сохранить капитал и на фоне ослабления национальной валюты. В отличие от банкнот, которые можно выпускать в любом количестве, золотые запасы ограничены. Это помогает металлу сохранить свою ценность.

Процентные ставки центральных банков — ещё один фактор, влияющий на цену золота. В условиях действия низких процентных ставок такие финансовые инструменты, как облигации и вклады становятся менее привлекательными. На фоне падения их доходности драгоценные металлы, наоборот, растут в цене.

Политические факторы

Геополитическая напряжённость выступает катализатором рыночной волатильности, создавая атмосферу повышенной тревожности среди инвесторов. Военные конфликты лишь усугубляют ситуацию, способствуя росту курса золота.

Этот драгоценный металл традиционно рассматривается участниками рынка как надёжное укрытие во времена политической нестабильности. Инвесторы видят в нём убежище, способное защитить капитал в периоды глобальной турбулентности.

Ужесточение санкционного давления на отдельные государства и их ответные меры усиливают дестабилизацию мировой экономики. Это также способствует росту интереса инвесторов к драгоценным металлам.

Валютные факторы

Курсы американской валюты и золота имеют обратную зависимость: при росте одного падает другой. Биржевая стоимость золота устанавливается в долларах США. Поэтому при ослаблении валюты спрос на драгметалл увеличивается, толкая цены вверх.

Рыночные факторы

Курс золота, как и котировки иных активов, зависит от спроса и предложения: при увеличении спроса на металл его котировки идут вверх. А когда инвесторы пытаются избавиться от актива, увеличивая предложение, — цены падают.

Спрос на драгметалл поддерживают крупные закупки центробанков. Свои золотые резервы в последнее время активно наращивают Польша, Турция, Индия и Китай. Только за 2024 год мировые ЦБ приобрели 1 045 тонн золота.

Цены на золото формирует не только инвестиционный спрос, но также востребованность металла в ювелирной промышленности и производстве. Так, в 2024 году ювелирная отрасль обеспечила 44% мирового спроса, а еще 7% пришлось на прочие технологические нужды.

Спрос на ювелирные украшения обеспечивает существенную долю потребления. Изделия из драгметалла являются традиционным вложением в Индии, Китае и других странах. Однако по мере повышения цен на золото спрос на украшения снижается, за последний год он упал примерно на 11%. Павел Гольцблат Инвестиционный советник, член совета НАУФОР по инвестиционному консультированию

Повышению цен способствует и ограниченность предложения. Небольшое количество месторождений и высокие затраты на добычу драгметалла становятся причиной усиления дисбаланса между спросом и предложением.

Как формируется цена на золото

Международный курс драгметалла формирует Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов (LBMA). Два раза в сутки она рассчитывает стоимость золота. Принцип формирования цены основан на проведении цифровых торгов на специализированной площадке.

Их участниками выступают банки разных стран, аккредитованные LBMA. По результатам торгов формируется цена в долларах США за одну тройскую унцию. Именно на это значение ориентируются биржи и центробанки разных стран при определении своих цен на драгметалл.

В России стоимость золота рассчитывает Центробанк. Он вычисляет цену в рублях за грамм металла следующим образом:

цену, установленную LMBA утром, трансформируют в рубли по официальному курсу доллара;

цена, рассчитанная таким образом, начинает действовать со следующего дня;

курс размещают на сайте Банка России.

Установленная Центробанком цена является ориентиром для коммерческих банков. Однако каждое кредитное учреждение самостоятельно определяет свои курсы купли-продажи золота.

Биржевые котировки на драгметаллы формируются под влиянием мировых цен, но текущий курс золота устанавливается в зависимости от спроса и предложения инвесторов.

Как следить за стоимостью золота на российском рынке

Динамику цен на драгметалл можно отслеживать на сайте Московской биржи.

Для этого используют разные инструменты:

Цена спот на золото . Это стоимость, по которой в текущем времени торгуется актив. На Мосбирже золото продаётся под тикером GLDRUB_TOM. Купить его можно лотами по 1 грамму.

. Это стоимость, по которой в текущем времени торгуется актив. На Мосбирже золото продаётся под тикером GLDRUB_TOM. Купить его можно лотами по 1 грамму. Фьючерсы на золото . Фьючерс представляет собой договор, в рамках которого участники заранее фиксируют условия будущей сделки: стоимость актива и дату исполнения контракта. Динамика фьючерсных контрактов на Мосбирже показывает прогнозы инвесторов относительно будущих ценовых трендов.

. Фьючерс представляет собой договор, в рамках которого участники заранее фиксируют условия будущей сделки: стоимость актива и дату исполнения контракта. Динамика фьючерсных контрактов на Мосбирже показывает прогнозы инвесторов относительно будущих ценовых трендов. Индекс золота RUGOLD. Индекс формируется на базе реальных торговых операций с драгоценным металлом. Расчёт производится на основе данных торгов, проходящих с 10:00 до 15:30 МСК. При формировании индекса учитываются два ключевых параметра: стоимость сделок и объём торгов. RUGOLD дает представление о ситуации на рынке золота, отражая не только ценовые колебания, но и активность участников торгов.

Что будет с курсом золота в дальнейшем

В 2025 году цены на золото несколько раз били исторические максимумы. В связи с этим у многих появились опасения, не исчерпало ли оно свой потенциал. О том, чего ждать от драгоценного металла в будущем, «Рамблеру» рассказали эксперты*.

Стоимость золота сильно выросла и дальнейший её рост под вопросом. Тем не менее тенденция ослабления доллара, выхода из активов США, снижение ставки ФРС продолжат благоприятно влиять на его цену, отмечает Гольцблат. Он прогнозирует стоимость металла на уровне четырёх тысяч долларов за унцию в середине 2026 года.

Однако эксперт предупреждает, что текущий рост цен больше вызван перетоком капитала, а не структурными изменениями спроса на золото как на физический актив, что создает ограничения роста цены и риск её дальнейшего снижения в случае изменения инвестиционных настроений.

Файнман даёт более осторожный прогноз:

С моей точки зрения, нас ждёт небольшая коррекция (от 3 до 10%), после которой рост стоимости золота продолжится. Причина для коррекции банальна: инвесторы неплохо заработали на золоте, и пришло время зафиксировать прибыль. Среднесрочный прогноз стоимости жёлтого металла после завершения коррекционного цикла — 3 350–3 500 долларов за тройскую унцию. Игорь Файнман инвестиционный советник, квалифицированный инвестор и управляющий активами

Коротко

Золото считается хорошим защитным активом, который позволяет сохранить сбережения в периоды кризисов и геополитической напряжённости.

Курс золота формируется под влиянием большого количества факторов: рыночных, экономических, политических, валютных.

Мировые цены на драгметалл устанавливаются в Лондоне.

Российский курс определяет Центробанк, который переводит лондонские котировки в рубли по официальному курсу доллара.

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*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.